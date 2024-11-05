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Протрамповский блогер получал средства от российского пропагандиста Бойкова за публикацию фейков о выборах в США, - CNN

фейк

Популярный американский блогер, известный своими электоральными симпатиями к Дональду Трампу, признался, что российский пропагандист Симеон Бойков перевел на его счет 100 долларов за публикацию фальшивого ролика, в котором гаитянские иммигранты якобы голосуют на президентских выборах в США.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам мужчины, этот платеж был одним из нескольких, которые он получил от "зарегистрированного российского агента" для публикации в социальных сетях накануне выборов.

Протрамповский инфлюенсер пишет на платформе Х и имеет аккаунт @AlphaFox78. Он является американцем, который живет в штате Массачусетс. На его фейковом видео гаитянский иммигрант утверждает, что по крайней мере дважды проголосует в штате Джорджия за кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Госсекретарь Джорджии опроверг эту запись. Он заявил, что все на видео было сфальсифицировано - в нем участвовали российские актеры-инфлюенсеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия создала и распространяет фейковое видео о якобы уничтожении бюллетеней в Пенсильвании, - разведка США

Блогер рассказал, что 100 долларов ему заплатил российский пропагандист-подкастер Симеон Бойков (Simeon Boikov), известный в интернете как "Австралийский казак" (Aussie Cossack). Человек, знакомый с ситуацией, подтвердил CNN, что от Бойкова блогеру в Массачусетсе было отправлено несколько платежей.

Документы, с которыми ознакомился CNN, показывают, что Бойков является зарегистрированным иностранным агентом России в Австралии, где он работает на российские государственные СМИ, делая публикации в Интернете на английском и русском языках.

Известно, что Бойков недавно получил российское гражданство и просит убежища в российском консульстве в Сиднее. Он имеет историю публикации прокремлевской дезинформации. Расследование CNN показало, что Бойков играл определенную роль в российских дезинформационных кампаниях, в том числе направленных на президентские выборы в США 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харрис проголосовала на выборах президента США по почте

Источники в американской и европейской разведках сообщили CNN, что российская дезинформационная сеть продуцирует постановочные пропагандистские видеоролики, которые позже продвигают американские инфлюенсеры в социальных сетях.

Автор: 

выборы (24763) пропаганда (3703) США (27316) фейк (685)


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Топ комментарии
+7
Популярний американський блогер і 100 доларів?
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05.11.2024 12:14 Ответить
+6
Хто-б сумнівався... Давно вже впевнився: якщо десь смердить лайном - шукай кацапа... Хоч у кущах, хоч у політиці...
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05.11.2024 12:30 Ответить
+5
яка неочікувана дивина!
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05.11.2024 12:10 Ответить
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яка неочікувана дивина!
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05.11.2024 12:10 Ответить
Дуже цікаво, за кого проголосують американці: за шахрая, чи за прокурора?
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05.11.2024 12:13 Ответить
Добро уныло и занудливо,
И постный вид, и ходит боком,
А зло обильно и причудливо,
Со вкусом, запахом и соком.
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05.11.2024 12:15 Ответить
Популярний американський блогер і 100 доларів?
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05.11.2024 12:14 Ответить
цей платіж був одним із кількох, Джерело:
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05.11.2024 12:19 Ответить
Кількох, ну нехай якщо по 100, півлітра набереться.
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05.11.2024 12:30 Ответить
"Тупиє ванькі" призначають президентів США руками самих американців.
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05.11.2024 12:14 Ответить
Не тупи, нікого Ванькі не призначають.
Це спроба їх сЦарька ***** втручатися у вибори але впливу то реально не має.
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05.11.2024 13:02 Ответить
А от за декілька днів і переконаєтесь, що вплив там є, і він вирішує.
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05.11.2024 13:03 Ответить
100 зелених для США - це про що?
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05.11.2024 12:18 Ответить
100 баксів - і в америці 100 баксів. На них можна накупити їжі на тиждень на одного. Або оплатити за декілька місяців кредит на айфон. Це у вас в макитрі якісь мрії, мабуть, про те, що "блогер-інфлюєнсєр" - це такий собі мільйонер, з контрактами рекламними від найк, адідасу та ілонамаска... Насправді, як і скрізь - "блогерством за гроші" займаються в основному люди, які нездатні заробляти гроші на звичайній роботі. Отримати рекламний контракт для абсолютної більшості "блогерів" - це з області "5 разів на місяць виграв в лотерею 6 із 45"...
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05.11.2024 13:09 Ответить
Сходит в макдональдс четыре-пять раз, вот уже
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05.11.2024 14:50 Ответить
Сто доларів Карл )) якісь ніщєброд а не блогер.
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05.11.2024 12:18 Ответить
У вас якісь ідіотські уявлення про "блогерів". 99.999% "блогерів" просто ЗА СВОЇ займаються своєю діяльністю, без будь-яких доходів, які б перевищували витрати на оплату інтернету та телефону, взагалі. Саме тому кожен перший мріє про "спонсорів на патреоні" і сує той патрєон (чи аналогічні системи башляння грошей "блогеру") - в КОЖЕН свій висєр в мережі.
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05.11.2024 13:11 Ответить
Хто-б сумнівався... Давно вже впевнився: якщо десь смердить лайном - шукай кацапа... Хоч у кущах, хоч у політиці...
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05.11.2024 12:30 Ответить
Секта "распятого мальчіка".
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05.11.2024 12:32 Ответить
рашка на корню, задешево скуповує Європу і США! І вони щось там тявкають за корупцію в Україні!!!
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05.11.2024 12:32 Ответить
Ви трошки переплутали Корупцію у державних органах й інвалідів прокурорів та продажного "блогера". Це не одне й те саме.
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05.11.2024 13:03 Ответить
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05.11.2024 13:23 Ответить
 
 