Протрампівський блогер отримував кошти від російського пропагандиста Бойкова за публікацію фейків про вибори в США, - CNN
Популярний американський блогер, відомий своїми електоральними симпатіями до Дональда Трампа, зізнався, що російський пропагандист Сімеон Бойков переказав на його рахунок 100 доларів за публікацію фальшивого ролика, в якому гаїтянські іммігранти буцімто голосують на президентських виборах у США.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За словами чоловіка, цей платіж був одним із кількох, які він отримав від "зареєстрованого російського агента" для публікації в соціальних мережах напередодні виборів.
Протрампівський інфлюенсер пише на платформі Х і має акаунт @AlphaFox78. Він є американцем, який живе у штаті Массачусетс. На його фейковому відео гаїтянський іммігрант стверджує, що принаймні двічі проголосує у штаті Джорджія за кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.
Держсекретар Джорджії спростував цей запис. Він заявив, що все на відео було сфальсифіковано - у ньому брали участь російські актори-інфлюенсери.
Блогер розповів, що 100 доларів йому заплатив російський пропагандист-подкастер Сімеон Бойков (Simeon Boikov), відомий в інтернеті як "Австралійський казак" (Aussie Cossack). Людина, обізнана з ситуацією, підтвердила CNN, що від Бойкова блогеру в Массачусетсі було відправлено кілька платежів.
Документи, з якими ознайомився CNN, показують, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, роблячи публікації в Інтернеті англійською та російською мовами.
Відомо, що Бойков нещодавно отримав російське громадянство і просить притулку в російському консульстві в Сіднеї. Він має історію публікації прокремлівської дезінформації. Розслідування CNN показало, що Бойков відігравав певну роль у російських дезінформаційних кампаніях, у тому числі спрямованих на президентські вибори в США 2024 року.
Джерела в американській та європейській розвідках повідомили CNN, що російська дезінформаційна мережа продукує постановочні пропагандистські відеоролики, які пізніше просувають американські інфлюенсери в соціальних мережах.
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И постный вид, и ходит боком,
А зло обильно и причудливо,
Со вкусом, запахом и соком.
Це спроба їх сЦарька ***** втручатися у вибори але впливу то реально не має.