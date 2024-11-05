УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8912 відвідувачів онлайн
Новини
3 245 20

Протрампівський блогер отримував кошти від російського пропагандиста Бойкова за публікацію фейків про вибори в США, - CNN

фейк

Популярний американський блогер, відомий своїми електоральними симпатіями до Дональда Трампа, зізнався, що російський пропагандист Сімеон Бойков переказав на його рахунок 100 доларів за публікацію фальшивого ролика, в якому гаїтянські іммігранти буцімто голосують на президентських виборах у США.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами чоловіка, цей платіж був одним із кількох, які він отримав від "зареєстрованого російського агента" для публікації в соціальних мережах напередодні виборів.

Протрампівський інфлюенсер пише на платформі Х і має акаунт @AlphaFox78. Він є американцем, який живе у штаті Массачусетс. На його фейковому відео гаїтянський іммігрант стверджує, що принаймні двічі проголосує у штаті Джорджія за кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

Держсекретар Джорджії спростував цей запис. Він заявив, що все на відео було сфальсифіковано - у ньому брали участь російські актори-інфлюенсери.

Також читайте: Росія створила та поширює фейкове відео про нібито знищення бюлетенів у Пенсильванії, - розвідка США

Блогер розповів, що 100 доларів йому заплатив російський пропагандист-подкастер Сімеон Бойков (Simeon Boikov), відомий в інтернеті як "Австралійський казак" (Aussie Cossack). Людина, обізнана з ситуацією, підтвердила CNN, що від Бойкова блогеру в Массачусетсі було відправлено кілька платежів.

Документи, з якими ознайомився CNN, показують, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, роблячи публікації в Інтернеті англійською та російською мовами.

Відомо, що Бойков нещодавно отримав російське громадянство і просить притулку в російському консульстві в Сіднеї. Він має історію публікації прокремлівської дезінформації. Розслідування CNN показало, що Бойков відігравав певну роль у російських дезінформаційних кампаніях, у тому числі спрямованих на президентські вибори в США 2024 року.

Також читайте: Гарріс проголосувала на виборах президента США поштою

Джерела в американській та європейській розвідках повідомили CNN, що російська дезінформаційна мережа продукує постановочні пропагандистські відеоролики, які пізніше просувають американські інфлюенсери в соціальних мережах.

Автор: 

вибори (6724) пропаганда (2830) США (23607) фейк (750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Популярний американський блогер і 100 доларів?
показати весь коментар
05.11.2024 12:14 Відповісти
+6
Хто-б сумнівався... Давно вже впевнився: якщо десь смердить лайном - шукай кацапа... Хоч у кущах, хоч у політиці...
показати весь коментар
05.11.2024 12:30 Відповісти
+5
яка неочікувана дивина!
показати весь коментар
05.11.2024 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка неочікувана дивина!
показати весь коментар
05.11.2024 12:10 Відповісти
Дуже цікаво, за кого проголосують американці: за шахрая, чи за прокурора?
показати весь коментар
05.11.2024 12:13 Відповісти
Добро уныло и занудливо,
И постный вид, и ходит боком,
А зло обильно и причудливо,
Со вкусом, запахом и соком.
показати весь коментар
05.11.2024 12:15 Відповісти
Популярний американський блогер і 100 доларів?
показати весь коментар
05.11.2024 12:14 Відповісти
цей платіж був одним із кількох, Джерело:
показати весь коментар
05.11.2024 12:19 Відповісти
Кількох, ну нехай якщо по 100, півлітра набереться.
показати весь коментар
05.11.2024 12:30 Відповісти
"Тупиє ванькі" призначають президентів США руками самих американців.
показати весь коментар
05.11.2024 12:14 Відповісти
Не тупи, нікого Ванькі не призначають.
Це спроба їх сЦарька ***** втручатися у вибори але впливу то реально не має.
показати весь коментар
05.11.2024 13:02 Відповісти
А от за декілька днів і переконаєтесь, що вплив там є, і він вирішує.
показати весь коментар
05.11.2024 13:03 Відповісти
100 зелених для США - це про що?
показати весь коментар
05.11.2024 12:18 Відповісти
100 баксів - і в америці 100 баксів. На них можна накупити їжі на тиждень на одного. Або оплатити за декілька місяців кредит на айфон. Це у вас в макитрі якісь мрії, мабуть, про те, що "блогер-інфлюєнсєр" - це такий собі мільйонер, з контрактами рекламними від найк, адідасу та ілонамаска... Насправді, як і скрізь - "блогерством за гроші" займаються в основному люди, які нездатні заробляти гроші на звичайній роботі. Отримати рекламний контракт для абсолютної більшості "блогерів" - це з області "5 разів на місяць виграв в лотерею 6 із 45"...
показати весь коментар
05.11.2024 13:09 Відповісти
Сходит в макдональдс четыре-пять раз, вот уже
показати весь коментар
05.11.2024 14:50 Відповісти
Сто доларів Карл )) якісь ніщєброд а не блогер.
показати весь коментар
05.11.2024 12:18 Відповісти
У вас якісь ідіотські уявлення про "блогерів". 99.999% "блогерів" просто ЗА СВОЇ займаються своєю діяльністю, без будь-яких доходів, які б перевищували витрати на оплату інтернету та телефону, взагалі. Саме тому кожен перший мріє про "спонсорів на патреоні" і сує той патрєон (чи аналогічні системи башляння грошей "блогеру") - в КОЖЕН свій висєр в мережі.
показати весь коментар
05.11.2024 13:11 Відповісти
Хто-б сумнівався... Давно вже впевнився: якщо десь смердить лайном - шукай кацапа... Хоч у кущах, хоч у політиці...
показати весь коментар
05.11.2024 12:30 Відповісти
Секта "распятого мальчіка".
показати весь коментар
05.11.2024 12:32 Відповісти
рашка на корню, задешево скуповує Європу і США! І вони щось там тявкають за корупцію в Україні!!!
показати весь коментар
05.11.2024 12:32 Відповісти
Ви трошки переплутали Корупцію у державних органах й інвалідів прокурорів та продажного "блогера". Це не одне й те саме.
показати весь коментар
05.11.2024 13:03 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 13:23 Відповісти
 
 