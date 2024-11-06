Спартц побеждает на выборах в Конгресс США

Виктория Спартц одерживает победу на выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Индиана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

В прошлом году Спартц заявляла, что не будет снова баллотироваться, однако передумала незадолго до завершения срока подачи документов. Ее главной соперницей стала демократка Дебора Пикетт, которая ранее служила в армии США.

На официальной странице кампании Виктории Спартц указано, что она заручилась поддержкой нескольких влиятельных групп, в том числе ассоциаций владельцев оружия, организаций противников абортов и представителей малого бизнеса.

В избирательном бюллетене также были представители других политических сил - либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.

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В этом году на выборах американцы переизбирают полный состав Палаты представителей и часть Сената.