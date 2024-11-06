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Спартц побеждает на выборах в Конгресс США

вікторія,спартц

Виктория Спартц одерживает победу на выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Индиана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

В прошлом году Спартц заявляла, что не будет снова баллотироваться, однако передумала незадолго до завершения срока подачи документов. Ее главной соперницей стала демократка Дебора Пикетт, которая ранее служила в армии США.

На официальной странице кампании Виктории Спартц указано, что она заручилась поддержкой нескольких влиятельных групп, в том числе ассоциаций владельцев оружия, организаций противников абортов и представителей малого бизнеса.

В избирательном бюллетене также были представители других политических сил - либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.

Также читайте: Конгрессвумен-украинка Спартц выиграла праймериз. Вероятно, она сохранит свое место в Конгрессе

В этом году на выборах американцы переизбирают полный состав Палаты представителей и часть Сената.

Автор: 

выборы (24763) Конгресс США (1249) США (27325) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+20
ні, знову буде блокувати поставки зброї України, щоб якнайбільше загинуло українських патріотів на фронті, щоб знищити цвіт нації
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06.11.2024 07:46 Ответить
+17
Вона викривала корупцію в Україні .

А це означає ,що Спартц за Україну !
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06.11.2024 08:17 Ответить
+16
Знову буде плювати отрутою в пику "найефективнішого менеджера"
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06.11.2024 07:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тьотя-мущщіна...
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06.11.2024 07:40 Ответить
Молодець!
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06.11.2024 07:41 Ответить
Вітаю, пані Спартц....
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06.11.2024 07:41 Ответить
Клас! Трампоністка пАтужно привітає заборону фінансувати Україну - скільки діб протримається без грошей країна,а?
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06.11.2024 08:01 Ответить
нормально протримається. вчора озвучили кількість квартир і земельних ділянок і мільйонів, які хочуть конфіскувати у 5 (ВСЬОГО ЛИШ П'ЯТИ!!!) мсечників. Грошей навалом в нашій країні.
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06.11.2024 08:14 Ответить
Ну чого ти брешеш. Спартц ніколи не була проти допомоги Україні. Вона вимагала жорсткого контролю над американською допомогою, яку нещадно розкрадали українські бариги і які постійно за це обливали її лайном. Ганьба гадючнику зеленому.
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06.11.2024 08:46 Ответить
Ти тупий чи просто кацап?
Вона прямо закликала припинити допомогу країні. А причин для тупорилих можна видумати сотню. Он у Марджорі Україна це сатанисти які воюють проти Христа...
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06.11.2024 08:52 Ответить
tZE:
Доповідь держсекретаря Блінкена президенту США Байдену по ситуації в Україні, згідно процедури, повинна бути заслуханий комітетом Сенату США з міжнародних відносин (US Senate Committee on International Relations). Зміст цього документу настільки вибуховий, що керівництво США вирішило трохи перечекати з контактами з Зеленським, до проведення виборів.
Спартц терпіти не може zеленського і його банду.
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06.11.2024 09:35 Ответить
Але терпить вже 2 роки.
І буде, якщо партійна лінія накаже…
Листа про Єрмака вона написала, але відповідь їй, схоже, не дуже потрібна..
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06.11.2024 09:53 Ответить
Не плутайте Україну із зеленою шоблою, яка розкрадала надану допомогу США і ложила маланський болт на прохання припинити красти і душити опозицію. Припинити закривати канали, а навпаки закрити пропагандон канал марафон і фрідом, а гроші направити на оборону. Також було прохання позбутися російських агентів і антимайданівців єрмака і татарова.
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06.11.2024 08:55 Ответить
гадюка перемагає
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06.11.2024 07:41 Ответить
Знову буде плювати отрутою в пику "найефективнішого менеджера"
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06.11.2024 07:42 Ответить
ні, знову буде блокувати поставки зброї України, щоб якнайбільше загинуло українських патріотів на фронті, щоб знищити цвіт нації
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06.11.2024 07:46 Ответить
Ось хто винен!А не кроти в оп!
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06.11.2024 07:56 Ответить
та винних вистачає кругом: і в оп і сша
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06.11.2024 08:45 Ответить
В першу чергу-оп
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06.11.2024 11:37 Ответить
Судячи по постам "патріотичної" частини форуму цвіт націїї вже знищено - ось так кидати гівном в жінку, яка насмілилась сказати лідерам українського населенія що красти - то не добре. Замахнулася на головні устої країни і Українську мрію - "Щоб у нас все було і нам за це нічого не було!"
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06.11.2024 08:51 Ответить
А чого це турбує ********** Подоляка - шо, ваш шеф вже теж готується до запливу?
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06.11.2024 09:02 Ответить
Судите по постам форуму, цікаво, тобто Ви нікого не знаєте, з тих хто загинув за Україну, але судите десь здалека. А я хоч і інтроверт, у мене обмежено коло знайомств, але знаю конкретних людей, хто загинув, і вони захищали Україну, це здебільшого були добровольці. Але ж Ви серйозно не думаєте, що якби вони були живі, то були б у захваті від вашої не зовсім адекватної жіночки, нібито закиданої лайном. Мертві мовчать, і не треба брати слово патріоти в лапки, бо це Ви "патріоти".
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06.11.2024 09:07 Ответить
Я сам був добровольцем у 2014 році і сам бувший військовий. Тому я добре знав, що мене чекає, коли москалі прийдуть до мене додому. Сходив до воєнкомату і попросив зброю, бо вже не можу іти до війська, бо я в свої 72 роки вже тягар для підрозділу (хто погано бігає той не довго живе). Але ще міг виконати місію снайпера-кукушки з вікна власної квартири. Спробуй вгадати, що мені відповілі в тому борделі під назвою військомат? Правильно - іти додому і чекати. А москалі були вже за 40 кілометрів від мене і я вже знав, що в Мелітополі, Херсоні, Бердянську АТОшників і добробатівців, за наводкою тих же місцевих зрадників з військоматів і поліції, росіяни забрали з домівок і ті люди просто зникли з нашого життя. І тоді я вирішив відвезти жінку в Польщу до родичів, а сам повернутися. І піти в окоп підносити патрони до кулемета с Зеленським, коли з нього винесуть закривавлене тіло Єрмака!
І не розводь мене на свій зелений понос - то улюблена страва любітелей "телемарахвону"!
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06.11.2024 09:34 Ответить
Я голосував за Порошенка, він патріот, допомагає фронту, але, можливо, у лютому 2022 року виявився б слабшим за Зеленського, Порошенко вчився на дипломата, він потискав руку ***** у Мінську після, чи під час, Іловайського котла, коли пацаки ввели з Мордора свою армію в Україну (це була помилка), але зараз я підтримую обох, настільки, наскільки вони прагнуть принести користь Україні, а Ви розколюєте Україну, розводити саме це і означає, з ким я Вас розколюю, ви на чорне кажете біле, а на біле - чорне. Це безнадійно.
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06.11.2024 09:57 Ответить
Спочатку розбирись хто є хто, а потім роби свої висери.
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06.11.2024 08:47 Ответить
що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу. -

я так інтерпретую результати погрому дермократів - секта обдовбаного афромученика флойда (чи як там його) вже всіх за..бала
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06.11.2024 07:44 Ответить
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06.11.2024 08:21 Ответить
Двояке відчуття...
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06.11.2024 07:45 Ответить
борода дєрьмаку
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06.11.2024 07:46 Ответить
дай Боже!
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06.11.2024 07:49 Ответить
Що дай боже? Вона блокувала підтримку Україні.
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06.11.2024 08:00 Ответить
Вона викривала корупцію в Україні .

А це означає ,що Спартц за Україну !
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06.11.2024 08:17 Ответить
А чому вона у Конгресі не викриває корупцію, наприклад, у Мордорі, у Москальщині корупція набагато більша, до того ж Московщина намагається знищити Україну.
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06.11.2024 08:23 Ответить
Тому що фінанси для перемоги над рашою США
виділяє Україні а не Московщині .
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06.11.2024 08:36 Ответить
Поясню для бестолкових і довгоногих - Спартц хвилювало те, що допомогу США із кровних грошей американських платників податків краде київська хуцпа! Горе дебілам, бо не відають хто їх в сраку має!
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06.11.2024 08:55 Ответить
Пояснюю для тямущих, корупціонерів викривають, саджають у в'язниці і конфіскують їх кошти. Це, до речі, фіксується і на цьому ресурсі. Думаю, що боротьба з корупцією у 2024 році успішніша, ніж була у 2022 році.
А Спартц брехуха, яка під вдаваним приводом та ще нібито вона щось кукурікає від "українства" намагалася і буде намагатися заблокувати будь-яку допомогу Україні.
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06.11.2024 09:26 Ответить
Блін, Інтернету приходить пісець з того часу як у дурдомах дозволили Wi-Fi!
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06.11.2024 09:40 Ответить
Тобі дійсно 72 роки, а схоже на брехню, я пенсіонер, але мені б ніколи не спало на думку виголошувати такі тінейджерсьі беззмістовні образи
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06.11.2024 10:07 Ответить
клава підводить - тінейджерські
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06.11.2024 10:08 Ответить
72 роки мені було майже 800 днів тому! І мені нічого брехати і виправдовувтися перед людьми на зразок тебе - ви для мене ніхто, яких не переробиш і мізків нових вам не вкладеш. Вся надія тільки на еволюцію! Це коли баба с косою скосить старі бурїяни, щоб виросли нові! А не бреше тільки телемарахвон і Зеленський у відосіках...
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06.11.2024 10:49 Ответить
Погана у Вас натура, не оперуєте аргументами, щоб переконати в чомусь людину, а просто ображаєте опонента, важко тим, хто знаходиться поруч з Вами, ну а Вас я вже наслухався достатньо, сподіваюсь нам більше ніколи не дрведеться чути один про одного.
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06.11.2024 11:04 Ответить
ну да. Спартц за Україну. В гробу. АЛе без корупції
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06.11.2024 08:29 Ответить
Скажи чесно - чекаєш на перемогу Трампа та його посіпак, бо вони змусять Україну капітулювати й тобі більше не доведеться ховати чоловіка від армії під спідницею.
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06.11.2024 08:32 Ответить
Дурість .

Так чекаю .
Тому що Трамп -це шанс загнати рашу в стойло ,
це мир через СИЛУ .

А Харріс -це війна на десятиліття .
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06.11.2024 08:41 Ответить
Не бреши. Менше дивися лайномарафон.
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06.11.2024 08:50 Ответить
Респам поперло -- Сенат буде іхніи - Конгрес теж
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06.11.2024 07:49 Ответить
чи стане це "поперло" похоронною процесією для зешобли мародерів на великій крові і бариг-пасрєдінщиків української землі
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06.11.2024 07:56 Ответить
Це стане похороною процесією для народу України та Європи у близькому майбутньому.
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06.11.2024 07:59 Ответить
з чого ви взяли? з відосів зелених блогерів?
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06.11.2024 08:02 Ответить
зараз можна вичислити всіх зелеботів, вони проти трампа.
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06.11.2024 08:16 Ответить
Якраз можна вирахувати усіх дурнів, бо вони як і нас, голосували за аналогічного кловуна. Якщо уважно подивитися як голосували навіть республіканські штати, то всі мегаполіси віддали перевагу Гаріс. А ось малоосвічені селюки вибрали популіста, через якого їхніх ж діти будуть у майбутньому воювати проти Китаю.
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06.11.2024 08:46 Ответить
На офіційній сторінці кампанії Вікторії Спартц https://www.spartzforcongress.com/ зазначено , що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу. Джерело:

де тут мова про малограмотних селюків?
вся американська професура голосує за демократів але не тому що вони вумні а тому що вони всі ліваки
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06.11.2024 08:52 Ответить
Зелеботи якраз за Трампа. Як і **********.
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06.11.2024 08:46 Ответить
Бо "брати по духу"... Мріють про "сильну руку"...
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06.11.2024 08:58 Ответить
Че, серьезно? Это типа- популисты - против популизма? Как у тебя в голове вообще могло такое родиться
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06.11.2024 09:06 Ответить
Ні, з офіційних результатів голосування законопроекту. Самі можете знайти
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06.11.2024 20:49 Ответить
Зеленобобіки-корупціонери і зрадники!!!!!!
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06.11.2024 08:21 Ответить
Яке це до мене відношення має? Я ж з цим згоден на всі 100 відсотків.
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06.11.2024 20:50 Ответить
Знову брешиш.
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06.11.2024 08:51 Ответить
Та ти шо? Англійською володієте? Подивіться як голосувався законопроект про допомогу і хто був проти
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06.11.2024 20:52 Ответить
Звісно ж не стане - Джонсон і Спартц не приїдуть у Київ очолювати протести проти криворозьського каганату!
Це вже треба народу Україні самому, власними руками. Як і воювати з Росією.
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06.11.2024 09:44 Ответить
Сенат - це теж Конгрес.

У США парламент називається Конгресом. І складається Конгрес з двох палат - Сенату (верхня) і Палати Представників (нижня).

Хоча глобально Ви праві, і Сенат буде республіканським, і Конгрес в цілому (бо Палату демократи теж програють).
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06.11.2024 08:10 Ответить
Очень жаль , что эта курица победила.
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06.11.2024 07:50 Ответить
Поїдь і запропонуй свою допомогу... Чи "не стоїть"? Судячи з досліджень сексопатологів світу - у людей, що мають проблеми з сексуальним розвитком та здоров"ям, все у думках та висловах зводиться до одного й того ж... (як у слолдата зі старого анекдоту про "цеглину"...)
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06.11.2024 09:02 Ответить
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06.11.2024 08:02 Ответить
Ермак, готуй сраку.
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06.11.2024 08:11 Ответить
М-да . . . Скучно точно не буде, на жаль.
Ну ок, як казав класик : "А нам своє робить".
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06.11.2024 08:12 Ответить
Європу потрібно підключати - бо допомога Трампа може зіити до перемовин по Дніпру
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06.11.2024 08:19 Ответить
Напоминаю, что Спартц выиграла три выборы подряд, тогда как Ермак не выиграл ни одних выборов.
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06.11.2024 08:18 Ответить
Эта та которая не хотела давать американскую финпомощь в руки агента сивковича?
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06.11.2024 08:23 Ответить
Впервые за 4 года республиканцы, которых возглавляет Трамп, получили большинство в Сенате: 51/100 мест, - https://apnews.com/live/senate-house-election-updates-11-5-2024#00000192-ffdf-d045-a7f3-ffff4f390000 прогноз AP

▪️Конгресс - федеральный законодательный орган США, состоящий из двух палат: нижняя - Палата представителей (435 депутатов) и верхняя - Сенат (100 сенаторов).
▪️На выборах президента одновременно переизбирают 34 сенаторов.
▪️Большинство в Сенате дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть в утверждении Кабинета министров следующего президента и любого судьи Верховного суда.
▪️По данным Fox News, республиканцы также получают большинство в нижней Палате представителей - 163 места против 108 мест демократов.
▪️Получая большинство в Конгрессе, республиканцы будут очень быстро утверждать все решения, принятые Трампом.
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06.11.2024 08:28 Ответить
Особистий ворог єрмака.
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06.11.2024 08:33 Ответить
Єрмаку жопа !
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06.11.2024 08:39 Ответить
Скороіше всього Україні дупа, бо зелене хамло не поступиться своїми амбіціями і 6-ма антимайданними менеджерами.
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06.11.2024 09:00 Ответить
Жопа нам підійшла під чуткім керівництвом демократичних друзєй Україні.
А для Єрмака намальовується тільки перспектива втрати найприбутковішої частина свого бізнесу - няньчіть Україну!
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06.11.2024 09:36 Ответить
Єднайся Україна, коли тебе хочуть знищити, це розуміють митці, але, на жаль, не розуміють політичні сектанти

https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4

https://www.youtube.com/watch?v=P_5__0-T7yU
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06.11.2024 08:43 Ответить
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06.11.2024 09:13 Ответить
Піз....дабол і ухилянт твій портніков!
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06.11.2024 09:40 Ответить
Портніков - це єдина розумна та далекоглядна людина серед усіх базікаючих голов в інтернетах та соцмережах.
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06.11.2024 16:43 Ответить
От курва
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06.11.2024 10:13 Ответить
Со всех сторон одни плюсы! Трамп и Стартц, что может быть лучше?
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06.11.2024 10:15 Ответить
То добра новина!
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06.11.2024 10:53 Ответить
Молодець.
Доречі за борги можна приєднати Україну до США 51-м штатом. Самі українці не проти.
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06.11.2024 11:25 Ответить
Ця гадюка ж збиралась відпочити та займатися родиною замість конгресу. Ааа, влада - це наркотик, від неї так просто не йдуть, а якщо йдуть - то на цвинтар. Буде блокувати усю допомогу Україні ця хахлушка, хоча є Джонсон , який навіть на голосування не буде ставити те, що б нам допомогло у виживанні.
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06.11.2024 16:39 Ответить
 
 