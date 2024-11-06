Спартц побеждает на выборах в Конгресс США
Виктория Спартц одерживает победу на выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Индиана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
В прошлом году Спартц заявляла, что не будет снова баллотироваться, однако передумала незадолго до завершения срока подачи документов. Ее главной соперницей стала демократка Дебора Пикетт, которая ранее служила в армии США.
На официальной странице кампании Виктории Спартц указано, что она заручилась поддержкой нескольких влиятельных групп, в том числе ассоциаций владельцев оружия, организаций противников абортов и представителей малого бизнеса.
В избирательном бюллетене также были представители других политических сил - либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.
В этом году на выборах американцы переизбирают полный состав Палаты представителей и часть Сената.
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Вона прямо закликала припинити допомогу країні. А причин для тупорилих можна видумати сотню. Он у Марджорі Україна це сатанисти які воюють проти Христа...
Доповідь держсекретаря Блінкена президенту США Байдену по ситуації в Україні, згідно процедури, повинна бути заслуханий комітетом Сенату США з міжнародних відносин (US Senate Committee on International Relations). Зміст цього документу настільки вибуховий, що керівництво США вирішило трохи перечекати з контактами з Зеленським, до проведення виборів.
Спартц терпіти не може zеленського і його банду.
І буде, якщо партійна лінія накаже…
Листа про Єрмака вона написала, але відповідь їй, схоже, не дуже потрібна..
І не розводь мене на свій зелений понос - то улюблена страва любітелей "телемарахвону"!
я так інтерпретую результати погрому дермократів - секта обдовбаного афромученика флойда (чи як там його) вже всіх за..бала
А це означає ,що Спартц за Україну !
виділяє Україні а не Московщині .
А Спартц брехуха, яка під вдаваним приводом та ще нібито вона щось кукурікає від "українства" намагалася і буде намагатися заблокувати будь-яку допомогу Україні.
Так чекаю .
Тому що Трамп -це шанс загнати рашу в стойло ,
це мир через СИЛУ .
А Харріс -це війна на десятиліття .
де тут мова про малограмотних селюків?
вся американська професура голосує за демократів але не тому що вони вумні а тому що вони всі ліваки
Це вже треба народу Україні самому, власними руками. Як і воювати з Росією.
У США парламент називається Конгресом. І складається Конгрес з двох палат - Сенату (верхня) і Палати Представників (нижня).
Хоча глобально Ви праві, і Сенат буде республіканським, і Конгрес в цілому (бо Палату демократи теж програють).
Ну ок, як казав класик : "А нам своє робить".
▪️Конгресс - федеральный законодательный орган США, состоящий из двух палат: нижняя - Палата представителей (435 депутатов) и верхняя - Сенат (100 сенаторов).
▪️На выборах президента одновременно переизбирают 34 сенаторов.
▪️Большинство в Сенате дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть в утверждении Кабинета министров следующего президента и любого судьи Верховного суда.
▪️По данным Fox News, республиканцы также получают большинство в нижней Палате представителей - 163 места против 108 мест демократов.
▪️Получая большинство в Конгрессе, республиканцы будут очень быстро утверждать все решения, принятые Трампом.
А для Єрмака намальовується тільки перспектива втрати найприбутковішої частина свого бізнесу - няньчіть Україну!
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
https://www.youtube.com/watch?v=P_5__0-T7yU
Доречі за борги можна приєднати Україну до США 51-м штатом. Самі українці не проти.