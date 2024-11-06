Спартц перемагає на виборах до Конгресу США
Вікторія Спартц здобуває перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США в штаті Індіана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Минулого року Спартц заявляла, що не буде знову балотуватися, проте передумала незадовго до завершення терміну подання документів. Її головною суперницею стала демократка Дебора Пікетт, яка раніше служила в армії США.
На офіційній сторінці кампанії Вікторії Спартц зазначено, що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу.
У виборчому бюлетені також були представники інших політичних сил - лібертаріанець Лаурі Шиллінгс і незалежний кандидат Роббі Слотер.
Цьогоріч на виборах американці переобирають повний склад Палати представників та частину Сенату.
Будь ласка, зачекайте...
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Вона прямо закликала припинити допомогу країні. А причин для тупорилих можна видумати сотню. Он у Марджорі Україна це сатанисти які воюють проти Христа...
Доповідь держсекретаря Блінкена президенту США Байдену по ситуації в Україні, згідно процедури, повинна бути заслуханий комітетом Сенату США з міжнародних відносин (US Senate Committee on International Relations). Зміст цього документу настільки вибуховий, що керівництво США вирішило трохи перечекати з контактами з Зеленським, до проведення виборів.
Спартц терпіти не може zеленського і його банду.
І буде, якщо партійна лінія накаже…
Листа про Єрмака вона написала, але відповідь їй, схоже, не дуже потрібна..
І не розводь мене на свій зелений понос - то улюблена страва любітелей "телемарахвону"!
я так інтерпретую результати погрому дермократів - секта обдовбаного афромученика флойда (чи як там його) вже всіх за..бала
А це означає ,що Спартц за Україну !
виділяє Україні а не Московщині .
А Спартц брехуха, яка під вдаваним приводом та ще нібито вона щось кукурікає від "українства" намагалася і буде намагатися заблокувати будь-яку допомогу Україні.
Так чекаю .
Тому що Трамп -це шанс загнати рашу в стойло ,
це мир через СИЛУ .
А Харріс -це війна на десятиліття .
де тут мова про малограмотних селюків?
вся американська професура голосує за демократів але не тому що вони вумні а тому що вони всі ліваки
Це вже треба народу Україні самому, власними руками. Як і воювати з Росією.
У США парламент називається Конгресом. І складається Конгрес з двох палат - Сенату (верхня) і Палати Представників (нижня).
Хоча глобально Ви праві, і Сенат буде республіканським, і Конгрес в цілому (бо Палату демократи теж програють).
Ну ок, як казав класик : "А нам своє робить".
▪️Конгресс - федеральный законодательный орган США, состоящий из двух палат: нижняя - Палата представителей (435 депутатов) и верхняя - Сенат (100 сенаторов).
▪️На выборах президента одновременно переизбирают 34 сенаторов.
▪️Большинство в Сенате дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть в утверждении Кабинета министров следующего президента и любого судьи Верховного суда.
▪️По данным Fox News, республиканцы также получают большинство в нижней Палате представителей - 163 места против 108 мест демократов.
▪️Получая большинство в Конгрессе, республиканцы будут очень быстро утверждать все решения, принятые Трампом.
А для Єрмака намальовується тільки перспектива втрати найприбутковішої частина свого бізнесу - няньчіть Україну!
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
https://www.youtube.com/watch?v=P_5__0-T7yU
Доречі за борги можна приєднати Україну до США 51-м штатом. Самі українці не проти.