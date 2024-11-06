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Спартц перемагає на виборах до Конгресу США

вікторія,спартц

Вікторія Спартц здобуває перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США в штаті Індіана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Минулого року Спартц заявляла, що не буде знову балотуватися, проте передумала незадовго до завершення терміну подання документів. Її головною суперницею стала демократка Дебора Пікетт, яка раніше служила в армії США.

На офіційній сторінці кампанії Вікторії Спартц зазначено, що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу.

У виборчому бюлетені також були представники інших політичних сил - лібертаріанець Лаурі Шиллінгс і незалежний кандидат Роббі Слотер.

Також читайте: Конгресвумен-українка Спартц виграла праймеріз. Імовірно, вона збереже своє місце в Конгресі

Цьогоріч на виборах американці переобирають повний склад Палати представників та частину Сенату.

Автор: 

вибори (6724) Конгрес США (1243) США (23607) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+20
ні, знову буде блокувати поставки зброї України, щоб якнайбільше загинуло українських патріотів на фронті, щоб знищити цвіт нації
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06.11.2024 07:46 Відповісти
+17
Вона викривала корупцію в Україні .

А це означає ,що Спартц за Україну !
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06.11.2024 08:17 Відповісти
+16
Знову буде плювати отрутою в пику "найефективнішого менеджера"
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06.11.2024 07:42 Відповісти
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Тьотя-мущщіна...
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06.11.2024 07:40 Відповісти
Молодець!
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06.11.2024 07:41 Відповісти
Вітаю, пані Спартц....
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06.11.2024 07:41 Відповісти
Клас! Трампоністка пАтужно привітає заборону фінансувати Україну - скільки діб протримається без грошей країна,а?
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06.11.2024 08:01 Відповісти
нормально протримається. вчора озвучили кількість квартир і земельних ділянок і мільйонів, які хочуть конфіскувати у 5 (ВСЬОГО ЛИШ П'ЯТИ!!!) мсечників. Грошей навалом в нашій країні.
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06.11.2024 08:14 Відповісти
Ну чого ти брешеш. Спартц ніколи не була проти допомоги Україні. Вона вимагала жорсткого контролю над американською допомогою, яку нещадно розкрадали українські бариги і які постійно за це обливали її лайном. Ганьба гадючнику зеленому.
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06.11.2024 08:46 Відповісти
Ти тупий чи просто кацап?
Вона прямо закликала припинити допомогу країні. А причин для тупорилих можна видумати сотню. Он у Марджорі Україна це сатанисти які воюють проти Христа...
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06.11.2024 08:52 Відповісти
tZE:
Доповідь держсекретаря Блінкена президенту США Байдену по ситуації в Україні, згідно процедури, повинна бути заслуханий комітетом Сенату США з міжнародних відносин (US Senate Committee on International Relations). Зміст цього документу настільки вибуховий, що керівництво США вирішило трохи перечекати з контактами з Зеленським, до проведення виборів.
Спартц терпіти не може zеленського і його банду.
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06.11.2024 09:35 Відповісти
Але терпить вже 2 роки.
І буде, якщо партійна лінія накаже…
Листа про Єрмака вона написала, але відповідь їй, схоже, не дуже потрібна..
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06.11.2024 09:53 Відповісти
Не плутайте Україну із зеленою шоблою, яка розкрадала надану допомогу США і ложила маланський болт на прохання припинити красти і душити опозицію. Припинити закривати канали, а навпаки закрити пропагандон канал марафон і фрідом, а гроші направити на оборону. Також було прохання позбутися російських агентів і антимайданівців єрмака і татарова.
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06.11.2024 08:55 Відповісти
гадюка перемагає
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06.11.2024 07:41 Відповісти
Знову буде плювати отрутою в пику "найефективнішого менеджера"
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06.11.2024 07:42 Відповісти
ні, знову буде блокувати поставки зброї України, щоб якнайбільше загинуло українських патріотів на фронті, щоб знищити цвіт нації
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06.11.2024 07:46 Відповісти
Ось хто винен!А не кроти в оп!
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06.11.2024 07:56 Відповісти
та винних вистачає кругом: і в оп і сша
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06.11.2024 08:45 Відповісти
В першу чергу-оп
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06.11.2024 11:37 Відповісти
Судячи по постам "патріотичної" частини форуму цвіт націїї вже знищено - ось так кидати гівном в жінку, яка насмілилась сказати лідерам українського населенія що красти - то не добре. Замахнулася на головні устої країни і Українську мрію - "Щоб у нас все було і нам за це нічого не було!"
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06.11.2024 08:51 Відповісти
А чого це турбує ********** Подоляка - шо, ваш шеф вже теж готується до запливу?
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06.11.2024 09:02 Відповісти
Судите по постам форуму, цікаво, тобто Ви нікого не знаєте, з тих хто загинув за Україну, але судите десь здалека. А я хоч і інтроверт, у мене обмежено коло знайомств, але знаю конкретних людей, хто загинув, і вони захищали Україну, це здебільшого були добровольці. Але ж Ви серйозно не думаєте, що якби вони були живі, то були б у захваті від вашої не зовсім адекватної жіночки, нібито закиданої лайном. Мертві мовчать, і не треба брати слово патріоти в лапки, бо це Ви "патріоти".
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06.11.2024 09:07 Відповісти
Я сам був добровольцем у 2014 році і сам бувший військовий. Тому я добре знав, що мене чекає, коли москалі прийдуть до мене додому. Сходив до воєнкомату і попросив зброю, бо вже не можу іти до війська, бо я в свої 72 роки вже тягар для підрозділу (хто погано бігає той не довго живе). Але ще міг виконати місію снайпера-кукушки з вікна власної квартири. Спробуй вгадати, що мені відповілі в тому борделі під назвою військомат? Правильно - іти додому і чекати. А москалі були вже за 40 кілометрів від мене і я вже знав, що в Мелітополі, Херсоні, Бердянську АТОшників і добробатівців, за наводкою тих же місцевих зрадників з військоматів і поліції, росіяни забрали з домівок і ті люди просто зникли з нашого життя. І тоді я вирішив відвезти жінку в Польщу до родичів, а сам повернутися. І піти в окоп підносити патрони до кулемета с Зеленським, коли з нього винесуть закривавлене тіло Єрмака!
І не розводь мене на свій зелений понос - то улюблена страва любітелей "телемарахвону"!
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06.11.2024 09:34 Відповісти
Я голосував за Порошенка, він патріот, допомагає фронту, але, можливо, у лютому 2022 року виявився б слабшим за Зеленського, Порошенко вчився на дипломата, він потискав руку ***** у Мінську після, чи під час, Іловайського котла, коли пацаки ввели з Мордора свою армію в Україну (це була помилка), але зараз я підтримую обох, настільки, наскільки вони прагнуть принести користь Україні, а Ви розколюєте Україну, розводити саме це і означає, з ким я Вас розколюю, ви на чорне кажете біле, а на біле - чорне. Це безнадійно.
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06.11.2024 09:57 Відповісти
Спочатку розбирись хто є хто, а потім роби свої висери.
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06.11.2024 08:47 Відповісти
що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу. -

я так інтерпретую результати погрому дермократів - секта обдовбаного афромученика флойда (чи як там його) вже всіх за..бала
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06.11.2024 07:44 Відповісти
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06.11.2024 08:21 Відповісти
Двояке відчуття...
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06.11.2024 07:45 Відповісти
борода дєрьмаку
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06.11.2024 07:46 Відповісти
дай Боже!
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06.11.2024 07:49 Відповісти
Що дай боже? Вона блокувала підтримку Україні.
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06.11.2024 08:00 Відповісти
Вона викривала корупцію в Україні .

А це означає ,що Спартц за Україну !
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06.11.2024 08:17 Відповісти
А чому вона у Конгресі не викриває корупцію, наприклад, у Мордорі, у Москальщині корупція набагато більша, до того ж Московщина намагається знищити Україну.
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06.11.2024 08:23 Відповісти
Тому що фінанси для перемоги над рашою США
виділяє Україні а не Московщині .
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06.11.2024 08:36 Відповісти
Поясню для бестолкових і довгоногих - Спартц хвилювало те, що допомогу США із кровних грошей американських платників податків краде київська хуцпа! Горе дебілам, бо не відають хто їх в сраку має!
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06.11.2024 08:55 Відповісти
Пояснюю для тямущих, корупціонерів викривають, саджають у в'язниці і конфіскують їх кошти. Це, до речі, фіксується і на цьому ресурсі. Думаю, що боротьба з корупцією у 2024 році успішніша, ніж була у 2022 році.
А Спартц брехуха, яка під вдаваним приводом та ще нібито вона щось кукурікає від "українства" намагалася і буде намагатися заблокувати будь-яку допомогу Україні.
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06.11.2024 09:26 Відповісти
Блін, Інтернету приходить пісець з того часу як у дурдомах дозволили Wi-Fi!
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06.11.2024 09:40 Відповісти
Тобі дійсно 72 роки, а схоже на брехню, я пенсіонер, але мені б ніколи не спало на думку виголошувати такі тінейджерсьі беззмістовні образи
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06.11.2024 10:07 Відповісти
клава підводить - тінейджерські
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06.11.2024 10:08 Відповісти
72 роки мені було майже 800 днів тому! І мені нічого брехати і виправдовувтися перед людьми на зразок тебе - ви для мене ніхто, яких не переробиш і мізків нових вам не вкладеш. Вся надія тільки на еволюцію! Це коли баба с косою скосить старі бурїяни, щоб виросли нові! А не бреше тільки телемарахвон і Зеленський у відосіках...
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06.11.2024 10:49 Відповісти
Погана у Вас натура, не оперуєте аргументами, щоб переконати в чомусь людину, а просто ображаєте опонента, важко тим, хто знаходиться поруч з Вами, ну а Вас я вже наслухався достатньо, сподіваюсь нам більше ніколи не дрведеться чути один про одного.
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06.11.2024 11:04 Відповісти
ну да. Спартц за Україну. В гробу. АЛе без корупції
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06.11.2024 08:29 Відповісти
Скажи чесно - чекаєш на перемогу Трампа та його посіпак, бо вони змусять Україну капітулювати й тобі більше не доведеться ховати чоловіка від армії під спідницею.
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06.11.2024 08:32 Відповісти
Дурість .

Так чекаю .
Тому що Трамп -це шанс загнати рашу в стойло ,
це мир через СИЛУ .

А Харріс -це війна на десятиліття .
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06.11.2024 08:41 Відповісти
Не бреши. Менше дивися лайномарафон.
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06.11.2024 08:50 Відповісти
Респам поперло -- Сенат буде іхніи - Конгрес теж
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06.11.2024 07:49 Відповісти
чи стане це "поперло" похоронною процесією для зешобли мародерів на великій крові і бариг-пасрєдінщиків української землі
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06.11.2024 07:56 Відповісти
Це стане похороною процесією для народу України та Європи у близькому майбутньому.
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06.11.2024 07:59 Відповісти
з чого ви взяли? з відосів зелених блогерів?
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06.11.2024 08:02 Відповісти
зараз можна вичислити всіх зелеботів, вони проти трампа.
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06.11.2024 08:16 Відповісти
Якраз можна вирахувати усіх дурнів, бо вони як і нас, голосували за аналогічного кловуна. Якщо уважно подивитися як голосували навіть республіканські штати, то всі мегаполіси віддали перевагу Гаріс. А ось малоосвічені селюки вибрали популіста, через якого їхніх ж діти будуть у майбутньому воювати проти Китаю.
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06.11.2024 08:46 Відповісти
На офіційній сторінці кампанії Вікторії Спартц https://www.spartzforcongress.com/ зазначено , що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу. Джерело:

де тут мова про малограмотних селюків?
вся американська професура голосує за демократів але не тому що вони вумні а тому що вони всі ліваки
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06.11.2024 08:52 Відповісти
Зелеботи якраз за Трампа. Як і **********.
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06.11.2024 08:46 Відповісти
Бо "брати по духу"... Мріють про "сильну руку"...
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06.11.2024 08:58 Відповісти
Че, серьезно? Это типа- популисты - против популизма? Как у тебя в голове вообще могло такое родиться
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06.11.2024 09:06 Відповісти
Ні, з офіційних результатів голосування законопроекту. Самі можете знайти
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06.11.2024 20:49 Відповісти
Зеленобобіки-корупціонери і зрадники!!!!!!
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06.11.2024 08:21 Відповісти
Яке це до мене відношення має? Я ж з цим згоден на всі 100 відсотків.
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06.11.2024 20:50 Відповісти
Знову брешиш.
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06.11.2024 08:51 Відповісти
Та ти шо? Англійською володієте? Подивіться як голосувався законопроект про допомогу і хто був проти
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06.11.2024 20:52 Відповісти
Звісно ж не стане - Джонсон і Спартц не приїдуть у Київ очолювати протести проти криворозьського каганату!
Це вже треба народу Україні самому, власними руками. Як і воювати з Росією.
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06.11.2024 09:44 Відповісти
Сенат - це теж Конгрес.

У США парламент називається Конгресом. І складається Конгрес з двох палат - Сенату (верхня) і Палати Представників (нижня).

Хоча глобально Ви праві, і Сенат буде республіканським, і Конгрес в цілому (бо Палату демократи теж програють).
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06.11.2024 08:10 Відповісти
Очень жаль , что эта курица победила.
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06.11.2024 07:50 Відповісти
Поїдь і запропонуй свою допомогу... Чи "не стоїть"? Судячи з досліджень сексопатологів світу - у людей, що мають проблеми з сексуальним розвитком та здоров"ям, все у думках та висловах зводиться до одного й того ж... (як у слолдата зі старого анекдоту про "цеглину"...)
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06.11.2024 09:02 Відповісти
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06.11.2024 08:02 Відповісти
Ермак, готуй сраку.
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06.11.2024 08:11 Відповісти
М-да . . . Скучно точно не буде, на жаль.
Ну ок, як казав класик : "А нам своє робить".
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06.11.2024 08:12 Відповісти
Європу потрібно підключати - бо допомога Трампа може зіити до перемовин по Дніпру
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06.11.2024 08:19 Відповісти
Напоминаю, что Спартц выиграла три выборы подряд, тогда как Ермак не выиграл ни одних выборов.
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06.11.2024 08:18 Відповісти
Эта та которая не хотела давать американскую финпомощь в руки агента сивковича?
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06.11.2024 08:23 Відповісти
Впервые за 4 года республиканцы, которых возглавляет Трамп, получили большинство в Сенате: 51/100 мест, - https://apnews.com/live/senate-house-election-updates-11-5-2024#00000192-ffdf-d045-a7f3-ffff4f390000 прогноз AP

▪️Конгресс - федеральный законодательный орган США, состоящий из двух палат: нижняя - Палата представителей (435 депутатов) и верхняя - Сенат (100 сенаторов).
▪️На выборах президента одновременно переизбирают 34 сенаторов.
▪️Большинство в Сенате дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть в утверждении Кабинета министров следующего президента и любого судьи Верховного суда.
▪️По данным Fox News, республиканцы также получают большинство в нижней Палате представителей - 163 места против 108 мест демократов.
▪️Получая большинство в Конгрессе, республиканцы будут очень быстро утверждать все решения, принятые Трампом.
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06.11.2024 08:28 Відповісти
Особистий ворог єрмака.
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06.11.2024 08:33 Відповісти
Єрмаку жопа !
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06.11.2024 08:39 Відповісти
Скороіше всього Україні дупа, бо зелене хамло не поступиться своїми амбіціями і 6-ма антимайданними менеджерами.
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06.11.2024 09:00 Відповісти
Жопа нам підійшла під чуткім керівництвом демократичних друзєй Україні.
А для Єрмака намальовується тільки перспектива втрати найприбутковішої частина свого бізнесу - няньчіть Україну!
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06.11.2024 09:36 Відповісти
Єднайся Україна, коли тебе хочуть знищити, це розуміють митці, але, на жаль, не розуміють політичні сектанти

https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4

https://www.youtube.com/watch?v=P_5__0-T7yU
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06.11.2024 08:43 Відповісти
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06.11.2024 09:13 Відповісти
Піз....дабол і ухилянт твій портніков!
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06.11.2024 09:40 Відповісти
Портніков - це єдина розумна та далекоглядна людина серед усіх базікаючих голов в інтернетах та соцмережах.
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06.11.2024 16:43 Відповісти
От курва
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06.11.2024 10:13 Відповісти
Со всех сторон одни плюсы! Трамп и Стартц, что может быть лучше?
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06.11.2024 10:15 Відповісти
То добра новина!
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06.11.2024 10:53 Відповісти
Молодець.
Доречі за борги можна приєднати Україну до США 51-м штатом. Самі українці не проти.
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06.11.2024 11:25 Відповісти
Ця гадюка ж збиралась відпочити та займатися родиною замість конгресу. Ааа, влада - це наркотик, від неї так просто не йдуть, а якщо йдуть - то на цвинтар. Буде блокувати усю допомогу Україні ця хахлушка, хоча є Джонсон , який навіть на голосування не буде ставити те, що б нам допомогло у виживанні.
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06.11.2024 16:39 Відповісти
 
 