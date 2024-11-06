Спартц перемагає на виборах до Конгресу США

Вікторія Спартц здобуває перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США в штаті Індіана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Минулого року Спартц заявляла, що не буде знову балотуватися, проте передумала незадовго до завершення терміну подання документів. Її головною суперницею стала демократка Дебора Пікетт, яка раніше служила в армії США.

На офіційній сторінці кампанії Вікторії Спартц зазначено, що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу.

У виборчому бюлетені також були представники інших політичних сил - лібертаріанець Лаурі Шиллінгс і незалежний кандидат Роббі Слотер.

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Цьогоріч на виборах американці переобирають повний склад Палати представників та частину Сенату.