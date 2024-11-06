"Танчик", "Тарган 2К", "Тарган 200" і "Буревій": кодифицированы еще 4 наземных роботизированных комплекса, - Федоров

Еще 4 разработки от участников Brave1 смогут работать на фронте. Это роботизированные комплексы Танчик, Тарган 2К, Тарган 200 и Буревій.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Государство может закупать и поставлять на фронт только кодифицированные разработки, то есть те, которые соответствуют стандартам НАТО. Одна из задач Brave1 - помогать производителям доводить разработки до готовности", - отметил он.

У Brave1 уже более 220 кодифицированных разработок. Недавно кодификацию прошло еще 4 наземных роботизированных комплекса. Роботы меняют ситуацию на фронте. По данным Генштаба, благодаря роботизированным подразделениям на 30% уменьшились потери украинских военных.

Кодификацию прошло еще 4 разработки:

Выдерживает нагрузку до 500 кг и выполняет различные миссии - разведывательные, диверсионные, эвакуационные и атакующие, логистические.

ТАРГАН 2К. Легко адаптируется под различные задачи - от логистических до разведывательных. Имеет достаточно простую конструкцию и работает на коротком рейндже - до 20 км. Стоит всего 3 000 долларов.

ТАРГАН 200. По характеристикам похож на ТАРГАН 2К, но рассчитан на большую нагрузку - до 200 кг. В логистике может заменить от 2 до 8 человек.

БУРЕВИЙ. Помогает в логистике особо тяжелых предметов и эвакуации бойцов.

Как отметил Федоров, каждая из этих разработок может спасти не одну жизнь. Роботы эвакуируют бойцов, подвозят провизию, размещают и заминируют, заменяют военных, чтобы те не становились живой целью для вражеских беспилотников.

"Это война технологий, и чем больше их на фронте, тем больше у нас преимущество", - подчеркнул Федоров.