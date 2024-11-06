"Танчик", "Тарган 2К", "Тарган 200" і "Буревій": кодифіковано ще 4 наземні роботизовані комплекси, - Федоров

Ще 4 розробки від учасників Brave1 зможуть працювати на фронті. Це роботизовані комплекси Танчик, Тарган 2К, Тарган 200 і Буревій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки, тобто ті, що відповідають стандартам НАТО. Одне із завдань Brave1 — допомагати виробникам доводити розробки до готовності", - зауважив він.

У Brave1 уже понад 220 кодифікованих розробок. Нещодавно кодифікацію пройшло ще 4 наземні роботизовані комплекси. Роботи змінюють ситуацію на фронті. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30 % зменшилися втрати українських військових.

Кодифікацію пройшло ще 4 розробки:

ТАНЧИК. Витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії — розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні.

ТАРГАН 2К. Легко адаптується під різні завдання — від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі — до 20 км. Коштує всього 3 000 доларів.

ТАРГАН 200. За характеристиками схожий на ТАРГАН 2К, але розрахований на більше навантаження — до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей.

БУРЕВІЙ. Допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

Як зауважив Федоров, кожна із цих розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників.

"Це війна технологій, і чим більше їх на фронті, тим більша в нас перевага", - наголосив Федоров.