Выборы в США не повлияют на поддержку Украины Канадой, - министр обороны Блэр
Избрание на пост президента США Дональда Трампа не изменит поддержки Украины Канадой.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Позиция Канады относительно поддержки Украины остается твердой и будет такой в дальнейшем. Я ожидаю, что все члены Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжат свою поддержку Украины", - отметил Блэр.
Он добавил, что Канада "внимательно будет следить за тем, будут ли изменения в позиции членов НАТО".
"Мы обеспокоены ситуацией в Украине и особенно последними агрессивными действиями России, которая завозит оружие и военных из Северной Кореи. Мы очень обеспокоены этой российской эскалацией, впрочем наша поддержка Украины остается неизменной", - подчеркнул канадский министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
The Globe and Mail, founded in 1844.
Trump's election is a crisis like no other, not only for the U.S. but the world - The Globe and Mail
"Кандидат, який вийшов під заставу в чотирьох юрисдикціях, засуджений шахрай, засуджений ґвалтівник і серійний сексуальний хижак, звичний банкрут, маріонетка Путіна, людина, яка намагалася скасувати останні вибори, і вся його моторошна свита шахраїв, ідеологів і божевільних: американці довго дивилися на все це і казали: Так, будь ласка.
Немає сенсу применшувати глибину катастрофи. Це криза, якої немає ні в якому іншому в нашому житті. Уряд Сполучених Штатів був переданий в руки гангстера, єдиною метою якого крім того, що він не потрапив до в'язниці, є помста своїм ворогам. Шкода, яку Дональд Трамп і його поплічники-нігілісти можуть завдати Америці, але також і її демократичним союзникам, а також миру і безпеці всього світу, неможливо підрахувати. Ми живемо за часів Нерона.
Перші півроку будуть часом максимальної небезпеки. З цього моменту НАТО слід вважати фактично застарілою, без американських гарантій безпеки, які завжди були її основою. Ми можемо побачити нові вторгнення Росії в Європу - бідним українцям, мабуть, кінець, але зараз саме балтійці та поляки мають хвилюватися - перш ніж європейці встигнуть організувати альтернативу. Китай також може прискорити свої тайванські амбіції.
У себе вдома Трамп буде швидко рухатися, щоб зміцнити свою владу. Частково це буде інституційно - заміна десятків тисяч кар'єрних державних службовців на прихильників Трампа.
Тоді - нездивований