Выборы в США не повлияют на поддержку Украины Канадой, - министр обороны Блэр

Избрание на пост президента США Дональда Трампа не изменит поддержки Украины Канадой.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Канады относительно поддержки Украины остается твердой и будет такой в дальнейшем. Я ожидаю, что все члены Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжат свою поддержку Украины", - отметил Блэр.

Он добавил, что Канада "внимательно будет следить за тем, будут ли изменения в позиции членов НАТО".

"Мы обеспокоены ситуацией в Украине и особенно последними агрессивными действиями России, которая завозит оружие и военных из Северной Кореи. Мы очень обеспокоены этой российской эскалацией, впрочем наша поддержка Украины остается неизменной", - подчеркнул канадский министр.

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