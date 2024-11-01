Канада убеждает другие страны разрешить Украине дальнобойные удары по территории России, - МИД
Канада стремится убедить другие государства в необходимости предоставить Украине разрешение бить дальнобойным оружием по целям на территории России.
Об этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в Монреале по завершении конференции по Формуле мира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", - отметила глава МИД.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "абсолютно" убежден в возможности Украины одержать победу даже без разрешений на удары дальнобойным оружием.
США и союзники, по его словам, разрабатывают план действий по поддержке "стратегического плана", представленном ранее президентом Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
достатньо рішення, одного пристаркуватого красеня.
але ж, красень наказав не рипатись до 5 листопада.
а, потім хер його знає....