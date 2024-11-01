Канада убеждает другие страны разрешить Украине дальнобойные удары по территории России, - МИД

Канада стремится убедить другие государства в необходимости предоставить Украине разрешение бить дальнобойным оружием по целям на территории России.

Об этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в Монреале по завершении конференции по Формуле мира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", - отметила глава МИД.

Также читайте: Канада выделяет Украине новый пакет помощи на 47 млн ​​долларов США: стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "абсолютно" убежден в возможности Украины одержать победу даже без разрешений на удары дальнобойным оружием.

США и союзники, по его словам, разрабатывают план действий по поддержке "стратегического плана", представленном ранее президентом Украины.