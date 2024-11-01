РУС
Канада убеждает другие страны разрешить Украине дальнобойные удары по территории России, - МИД

Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі

Канада стремится убедить другие государства в необходимости предоставить Украине разрешение бить дальнобойным оружием по целям на территории России.

Об этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в Монреале по завершении конференции по Формуле мира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", - отметила глава МИД.

Также читайте: Канада выделяет Украине новый пакет помощи на 47 млн ​​долларов США: стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "абсолютно" убежден в возможности Украины одержать победу даже без разрешений на удары дальнобойным оружием.

США и союзники, по его словам, разрабатывают план действий по поддержке "стратегического плана", представленном ранее президентом Украины.

Переконують самі себе?
показать весь комментарий
01.11.2024 08:13 Ответить
ні, вони агітують американійців та німційців.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:33 Ответить
А самі що? В німців всього близько 500 тих ракеток.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:43 Ответить
брешуть. "-Дай сала" - "Нема".
показать весь комментарий
01.11.2024 08:45 Ответить
Повномасштабна війна почалася у 2014. До того була гібридна.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:17 Ответить
гібрідна почалася у 1993
показать весь комментарий
01.11.2024 08:34 Ответить
які такі країни?
достатньо рішення, одного пристаркуватого красеня.
але ж, красень наказав не рипатись до 5 листопада.
а, потім хер його знає....
показать весь комментарий
01.11.2024 08:54 Ответить
Вони всі хворі на голову, тюфяки і слюнтяї.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:09 Ответить
Було б круто якби Канада і сама щось передала чим бити (не враховуючи прострочені ракети). Бо одними їх броньовиками Сенатор далеко по рашці не запустиш.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:24 Ответить
 
 