Канада выделяет Украине новый пакет помощи на 47 млн ​​долларов США: стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты

Канада планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 миллиона канадских долларов (47 миллионов долларов США), который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Пакет помощи, который также предусматривает выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", - заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Напомним, Канада предоставила Украине почти $300 млн дополнительного льготного кредита.

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