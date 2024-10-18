Канада выделяет Украине новый пакет помощи на 47 млн долларов США: стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты
Канада планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 миллиона канадских долларов (47 миллионов долларов США), который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Пакет помощи, который также предусматривает выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.
"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", - заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
Напомним, Канада предоставила Украине почти $300 млн дополнительного льготного кредита.
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Хотіли б, то відправили бойової техніки, снарядів і катерів, а не оті сльози.
Лівацька жлобовня...
Не вистачає на складах армії- зробіть програму як мер Лондона, щоб люди донатили свої джипи... В кожного фермера по два квадрацикли щоб по лісі гасать і звалища старих джипів що не пройшли ТО. Та ті ж старі списані катери якими лобстерів ловили, будуть краще для ЗСУ ніж гумові човники з моторчиком...