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Новости
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Канада выделяет Украине новый пакет помощи на 47 млн ​​долларов США: стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты

Новий пакет допомоги від Канади

Канада планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 миллиона канадских долларов (47 миллионов долларов США), который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Пакет помощи, который также предусматривает выделение денег на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", - заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Напомним, Канада предоставила Украине почти $300 млн дополнительного льготного кредита.

Смотрите: Зеленский встретился с многопартийной делегацией парламента Канады: Обсуждали приглашение Украины в НАТО, поддержку энергосистемы и оборонную помощь. ФОТО

Автор: 

Канада (2099) помощь (7866) Украина (45011)


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От злидні канадійські! Схоже що лікарі Вінницької МСЕК за рік більше на свої корпоративи витрачають.
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18.10.2024 11:33 Ответить
Уся надія на вас, що будете сплачувати у бюджет України податки від свєрхоходів у ведмедчука
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18.10.2024 12:25 Ответить
Ти знаєш де це - найух? Там і собі знайдеш шось від скарбів Медведчука - кільце обручальне від гандона, який він використав у свою другу брачну ніч
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18.10.2024 18:33 Ответить
Канада могла б солідніше - велика краіна - закупили б в США зо 50 Бредлі - і поставили Украіні
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18.10.2024 11:38 Ответить
Могла б, але не може змагатися з меценатами з МЧЕК і ТСК!
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18.10.2024 18:35 Ответить
Злодіів буде ше дохрена - то шо Украіну під ніж?
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18.10.2024 18:41 Ответить
Дякуємо!
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18.10.2024 12:23 Ответить
Дякуємо.
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18.10.2024 12:30 Ответить
Дякую. Як завжди ніочьом. Головне щоки більше роздувать і робити вигляд що сильно допомогаєш.
Хотіли б, то відправили бойової техніки, снарядів і катерів, а не оті сльози.
Лівацька жлобовня...
Не вистачає на складах армії- зробіть програму як мер Лондона, щоб люди донатили свої джипи... В кожного фермера по два квадрацикли щоб по лісі гасать і звалища старих джипів що не пройшли ТО. Та ті ж старі списані катери якими лобстерів ловили, будуть краще для ЗСУ ніж гумові човники з моторчиком...
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18.10.2024 18:29 Ответить
 
 