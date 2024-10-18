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Новини
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Канада виділяє Україні новий пакет допомоги на 47 млн доларів США: стрілецька зброя, боєприпаси та засоби захисту

Новий пакет допомоги від Канади

Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 мільйона канадських доларів (47 мільйонів доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Нагадаємо, Канада надала Україні майже $300 млн додаткового пільгового кредиту.

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Автор: 

Канада (2216) допомога (8434) Україна (5956)


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От злидні канадійські! Схоже що лікарі Вінницької МСЕК за рік більше на свої корпоративи витрачають.
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18.10.2024 11:33 Відповісти
Уся надія на вас, що будете сплачувати у бюджет України податки від свєрхоходів у ведмедчука
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18.10.2024 12:25 Відповісти
Ти знаєш де це - найух? Там і собі знайдеш шось від скарбів Медведчука - кільце обручальне від гандона, який він використав у свою другу брачну ніч
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18.10.2024 18:33 Відповісти
Канада могла б солідніше - велика краіна - закупили б в США зо 50 Бредлі - і поставили Украіні
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18.10.2024 11:38 Відповісти
Могла б, але не може змагатися з меценатами з МЧЕК і ТСК!
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18.10.2024 18:35 Відповісти
Злодіів буде ше дохрена - то шо Украіну під ніж?
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18.10.2024 18:41 Відповісти
Дякуємо!
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18.10.2024 12:23 Відповісти
Дякуємо.
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18.10.2024 12:30 Відповісти
Дякую. Як завжди ніочьом. Головне щоки більше роздувать і робити вигляд що сильно допомогаєш.
Хотіли б, то відправили бойової техніки, снарядів і катерів, а не оті сльози.
Лівацька жлобовня...
Не вистачає на складах армії- зробіть програму як мер Лондона, щоб люди донатили свої джипи... В кожного фермера по два квадрацикли щоб по лісі гасать і звалища старих джипів що не пройшли ТО. Та ті ж старі списані катери якими лобстерів ловили, будуть краще для ЗСУ ніж гумові човники з моторчиком...
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18.10.2024 18:29 Відповісти
 
 