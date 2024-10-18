Канада виділяє Україні новий пакет допомоги на 47 млн доларів США: стрілецька зброя, боєприпаси та засоби захисту

Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 мільйона канадських доларів (47 мільйонів доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Нагадаємо, Канада надала Україні майже $300 млн додаткового пільгового кредиту.

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