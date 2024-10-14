Зеленский встретился с многопартийной делегацией парламента Канады: Обсуждали приглашение Украины в НАТО, поддержку энергосистемы и оборонную помощь. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с многопартийной делегацией Палаты общин парламента Канады во главе со спикером Грегом Фергюсом.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что этот визит в Украину является важным сигналом поддержки со стороны Канады.
"Мы чувствовали поддержку от канадского народа, правительства, парламента с самого начала этой войны. Спасибо вам за военную и политическую поддержку. Это все чрезвычайно важно, поскольку мы чувствуем, что не одни в этой борьбе", - сказал Президент.
Отдельно Зеленский поблагодарил за решение Канады выделить 5 млрд канадских долларов за счет доходов от замороженных российских активов.
Как отмечается, основной темой обсуждения были путь Украины в НАТО и приглашение на вступление в Альянс. Зеленский отметил, что это является одним из ключевых пунктов "Плана победы", который он уже представил США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. В частности, во время встречи обсудили ожидания Украины от заседания Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в ноябре в Канаде.
"Нам нужны очень сильные сигналы о поддержке вступления Украины в НАТО от наших союзников", - подчеркнул президент.
В ОП сообщили, что среди других важных тем встречи - поддержка украинской энергосистемы перед началом зимы, дальнейшая оборонная помощь и продолжение санкционного давления на РФ.
Также отдельно обсуждалось лидерство Канады в освобождении пленных и депортированных украинцев. Речь шла о подготовке к конференции, которая состоится 30-31 октября в Канаде. Мероприятие будет посвящено именно этому пункту Формулы мира.
В свою очередь Грег Фергюс подчеркнул, что визит представителей всех партий Палаты общин свидетельствует о единстве и солидарности канадского парламента с Украиной.
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