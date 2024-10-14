Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади: Обговорювали запрошення України до НАТО, підтримку енергосистеми та оборонну допомогу. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із багатопартійною делегацією Палати громад парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зауважив, що цей візит до України є важливим сигналом підтримки з боку Канади.
"Ми відчували підтримку від канадського народу, уряду, парламенту із самого початку цієї війни. Дякуємо вам за військову та політичну підтримку. Це все надзвичайно важливо, оскільки ми відчуваємо, що не самі в цій боротьбі", – сказав президент.
Окремо Зеленський подякував за рішення Канади виділити 5 млрд канадських доларів коштом прибутків від заморожених російських активів.
Як зазначається, основною темою обговорення були шлях України до НАТО та запрошення на вступ до Альянсу. Зеленський зауважив, що це є одним із ключових пунктів "Плану перемоги", який він уже представив США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Зокрема, під час зустрічі обговорили очікування України від засідання Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в листопаді у Канаді.
"Нам потрібні дуже сильні сигнали щодо підтримки вступу України до НАТО від наших союзників", – наголосив президент.
В ОП повідомили, що серед інших важливих тем зустрічі – підтримка української енергосистеми перед початком зими, подальша оборонна допомога та продовження санкційного тиску на РФ.
Також окремо обговорювалося лідерство Канади у звільненні полонених і депортованих українців. Ішлося про підготовку до конференції, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді. Захід буде присвячений саме цьому пункту Формули миру.
Своєю чергою Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною.
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