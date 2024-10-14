УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Фото
912 5

Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади: Обговорювали запрошення України до НАТО, підтримку енергосистеми та оборонну допомогу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із багатопартійною делегацією Палати громад парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що цей візит до України є важливим сигналом підтримки з боку Канади.

"Ми відчували підтримку від канадського народу, уряду, парламенту із самого початку цієї війни. Дякуємо вам за військову та політичну підтримку. Це все надзвичайно важливо, оскільки ми відчуваємо, що не самі в цій боротьбі", – сказав президент.

Володимир Зеленський і спікер Палати громад Канади Грег Фергюс

Окремо Зеленський подякував за рішення Канади виділити 5 млрд канадських доларів коштом прибутків від заморожених російських активів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Раді виступив спікер Палати громад парламенту Канади Фергюс. ФОТО

Як зазначається, основною темою обговорення були шлях України до НАТО та запрошення на вступ до Альянсу. Зеленський зауважив, що це є одним із ключових пунктів "Плану перемоги", який він уже представив США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Зокрема, під час зустрічі обговорили очікування України від засідання Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в листопаді у Канаді.

"Нам потрібні дуже сильні сигнали щодо підтримки вступу України до НАТО від наших союзників", – наголосив президент.

В ОП повідомили, що серед інших важливих тем зустрічі – підтримка української енергосистеми перед початком зими, подальша оборонна допомога та продовження санкційного тиску на РФ.

Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Канади

Також читайте: Союзники України занадто міцно сплять, час нам прокинутися, - спікер Палати громад Канади Фергюс

Також окремо обговорювалося лідерство Канади у звільненні полонених і депортованих українців. Ішлося про підготовку до конференції, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді. Захід буде присвячений саме цьому пункту Формули миру.

Своєю чергою Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Канада (2216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
той негр нам не надасть ні одного літака Ф-16 та ні однієї ракети АТАКАМС або томагавк. з дозволом бити по кацапстану . так що нема про що говорити та зустрічатися. хай той турист краще єфективно керує військом а не принижується по всьомк світу як та пройда
показати весь коментар
14.10.2024 20:39 Відповісти
Ближче до виборів в Канаді все робиться щоб сподобатись виборцям.

Лише дев'ять років тому Джастін Трюдо привів своїх лібералів до уряду більшості, набравши 39,5 відсотка голосів виборців. Сьогодні, залежно від того, якому опитуванню ви віддаєте перевагу, ліберали втратили менше половини цієї підтримки.

До наступних виборів у партії залишився максимум рік, щоб уникнути нищівної поразки.

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-blame-the-four-fatal-is-of-justin-trudeau-for-the-lacklustre-state-of/ Opinion: Blame the four fatal 'I's of Justin Trudeau for the lacklustre state of the Liberals - The Globe and Mail
показати весь коментар
14.10.2024 20:45 Відповісти
После скандала с закупками Рошель скажи спасибо что вообще к нам приехал!
показати весь коментар
14.10.2024 20:46 Відповісти
да, обсуждение на уровне общественного туалета
показати весь коментар
14.10.2024 21:38 Відповісти
Нікчемна зустріч...? Навіть Єрмак не прийшов.
показати весь коментар
14.10.2024 21:48 Відповісти
 
 