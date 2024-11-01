Канада переконує інші країни дозволити Україні далекобійні удари по території Росії, - МЗС

Канада прагне переконати інші держави у необхідності надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях на території Росії.

Про це міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила у Монреалі по завершенні конференції щодо Формули миру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", - зазначила очільниця МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада виділяє Україні новий пакет допомоги на 47 млн доларів США: стрілецька зброя, боєприпаси та засоби захисту

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "абсолютно" переконаний у можливості України здобути перемогу навіть без дозволів на удари далекобійною зброєю.

США та союзники, за його словами, розробляють план дій щодо підтримки "стратегічного плану", представленому раніше президентом України.