Канада переконує інші країни дозволити Україні далекобійні удари по території Росії, - МЗС

Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі

Канада прагне переконати інші держави у необхідності надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях на території Росії.

Про це міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила у Монреалі по завершенні конференції щодо Формули миру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію", - зазначила очільниця МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада виділяє Україні новий пакет допомоги на 47 млн доларів США: стрілецька зброя, боєприпаси та засоби захисту

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "абсолютно" переконаний у можливості України здобути перемогу навіть без дозволів на удари далекобійною зброєю.

США та союзники, за його словами, розробляють план дій щодо підтримки "стратегічного плану", представленому раніше президентом України.

Автор: 

Канада (2268) зброя (7741) Жолі Мелані (80)
Переконують самі себе?
показати весь коментар
01.11.2024 08:13 Відповісти
ні, вони агітують американійців та німційців.
показати весь коментар
01.11.2024 08:33 Відповісти
А самі що? В німців всього близько 500 тих ракеток.
показати весь коментар
01.11.2024 08:43 Відповісти
брешуть. "-Дай сала" - "Нема".
показати весь коментар
01.11.2024 08:45 Відповісти
Повномасштабна війна почалася у 2014. До того була гібридна.
показати весь коментар
01.11.2024 08:17 Відповісти
гібрідна почалася у 1993
показати весь коментар
01.11.2024 08:34 Відповісти
які такі країни?
достатньо рішення, одного пристаркуватого красеня.
але ж, красень наказав не рипатись до 5 листопада.
а, потім хер його знає....
показати весь коментар
01.11.2024 08:54 Відповісти
Вони всі хворі на голову, тюфяки і слюнтяї.
показати весь коментар
01.11.2024 10:09 Відповісти
Було б круто якби Канада і сама щось передала чим бити (не враховуючи прострочені ракети). Бо одними їх броньовиками Сенатор далеко по рашці не запустиш.
показати весь коментар
01.11.2024 12:24 Відповісти
 
 