Вибори у США не вплинуть на підтримку України Канадою, - міністр оборони Блер

Обрання на посаду президента США Дональда Трампа не змінить підтримки України Канадою.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Канади стосовно підтримки України залишається твердою й буде такою надалі. Я очікую, що всі члени Контактної групи з питань оборони України продовжать свою підтримку України", - зазначив Блер.

Він додав, що Канада "уважно стежитиме за тим, чи будуть зміни у позиції членів НАТО".

"Ми занепокоєні ситуацією в Україні й особливо останніми агресивними діями Росії, яка завозить зброю та військових із Північної Кореї. Ми дуже стурбовані цією російською ескалацією, утім наша підтримка України залишається незмінною", - наголосив канадський міністр.

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