Вибори у США не вплинуть на підтримку України Канадою, - міністр оборони Блер
Обрання на посаду президента США Дональда Трампа не змінить підтримки України Канадою.
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позиція Канади стосовно підтримки України залишається твердою й буде такою надалі. Я очікую, що всі члени Контактної групи з питань оборони України продовжать свою підтримку України", - зазначив Блер.
Він додав, що Канада "уважно стежитиме за тим, чи будуть зміни у позиції членів НАТО".
"Ми занепокоєні ситуацією в Україні й особливо останніми агресивними діями Росії, яка завозить зброю та військових із Північної Кореї. Ми дуже стурбовані цією російською ескалацією, утім наша підтримка України залишається незмінною", - наголосив канадський міністр.
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The Globe and Mail, founded in 1844.
Trump's election is a crisis like no other, not only for the U.S. but the world - The Globe and Mail
"Кандидат, який вийшов під заставу в чотирьох юрисдикціях, засуджений шахрай, засуджений ґвалтівник і серійний сексуальний хижак, звичний банкрут, маріонетка Путіна, людина, яка намагалася скасувати останні вибори, і вся його моторошна свита шахраїв, ідеологів і божевільних: американці довго дивилися на все це і казали: Так, будь ласка.
Немає сенсу применшувати глибину катастрофи. Це криза, якої немає ні в якому іншому в нашому житті. Уряд Сполучених Штатів був переданий в руки гангстера, єдиною метою якого крім того, що він не потрапив до в'язниці, є помста своїм ворогам. Шкода, яку Дональд Трамп і його поплічники-нігілісти можуть завдати Америці, але також і її демократичним союзникам, а також миру і безпеці всього світу, неможливо підрахувати. Ми живемо за часів Нерона.
Перші півроку будуть часом максимальної небезпеки. З цього моменту НАТО слід вважати фактично застарілою, без американських гарантій безпеки, які завжди були її основою. Ми можемо побачити нові вторгнення Росії в Європу - бідним українцям, мабуть, кінець, але зараз саме балтійці та поляки мають хвилюватися - перш ніж європейці встигнуть організувати альтернативу. Китай також може прискорити свої тайванські амбіції.
У себе вдома Трамп буде швидко рухатися, щоб зміцнити свою владу. Частково це буде інституційно - заміна десятків тисяч кар'єрних державних службовців на прихильників Трампа.
Тоді - нездивований