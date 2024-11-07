Армия РФ атаковала Киев: Обломки "шахедов" упали в 4 районах, произошли пожары (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 7 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев "шахедами". В столице дважды за ночь работали силы ПВО. Обломки упали в Голосеевском и Печерском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

В Голосеевском районе, где упали обломки БПЛА, ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома.

"В многоэтажке на Печерске в результате падения обломков БПЛА, возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже. Пожарные подразделения работают. Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался", - уточнил Кличко.

Также обломки "шахеда" упали в Соломенском районе, предварительно, на жилой дом.

"Еще по одному адресу, в результате атаки, пылает нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко.

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По информации КГВА, падение обломков зафиксировано еще в двух районах – в Оболонском и Соломенском.

В Оболонском – предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе обломки упали на территорию промышленного предприятия и медицинского центра.

"С территории предприятия госпитализировали одного потерпевшего", - сообщил Кличко.







