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Армия РФ атаковала Киев: Обломки "шахедов" упали в 4 районах, произошли пожары (обновлено). ФОТОрепортаж

Київ

В ночь на 7 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев "шахедами". В столице дважды за ночь работали силы ПВО. Обломки упали в Голосеевском и Печерском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

В Голосеевском районе, где упали обломки БПЛА, ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома.

"В многоэтажке на Печерске в результате падения обломков БПЛА, возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже. Пожарные подразделения работают. Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался", - уточнил Кличко.

Также обломки "шахеда" упали в Соломенском районе, предварительно, на жилой дом.

"Еще по одному адресу, в результате атаки, пылает нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко.

Читайте также: В результате атаки БПЛА в Киеве поврежден жилой дом, предварительно - без пострадавших, - КГВА

По информации КГВА, падение обломков зафиксировано еще в двух районах – в Оболонском и Соломенском.

В Оболонском – предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе обломки упали на территорию промышленного предприятия и медицинского центра.

"С территории предприятия госпитализировали одного потерпевшего", - сообщил Кличко.

Атака на Київ 7 листопада
Атака на Київ 7 листопада
Атака на Київ 7 листопада
Атака на Київ 7 листопада

Автор: 

Киев (25795) Воздушные атаки на Киев (805)


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Топ комментарии
+15
Спить... Чекає - поки язик заживає... Бо вчора ввечері всі програми забиті були "гундосінням"... "Стер собі язика до білої кісточки...".
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07.11.2024 07:12 Ответить
+14
Скільки наразі паляниц кружляє над кацапстаном та скільки пожеж на Параши🧐❓
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07.11.2024 07:06 Ответить
+12
Да розбудіть, вже Найвеличнійшого, нехай виступить по телемарофону...
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07.11.2024 06:38 Ответить
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Да розбудіть, вже Найвеличнійшого, нехай виступить по телемарофону...
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07.11.2024 06:38 Ответить
Спить... Чекає - поки язик заживає... Бо вчора ввечері всі програми забиті були "гундосінням"... "Стер собі язика до білої кісточки...".
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07.11.2024 07:12 Ответить
Нельзя будить. У него же сегодня запланирована поездка к Орбану...
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07.11.2024 07:28 Ответить
Типу гумор?
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07.11.2024 07:41 Ответить
Скільки наразі паляниц кружляє над кацапстаном та скільки пожеж на Параши🧐❓
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07.11.2024 07:06 Ответить
Не лийте воду на млин ворога, не розхитуйте!
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07.11.2024 07:15 Ответить
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07.11.2024 07:45 Ответить
Був у поляків такий маршал - Ридз-Смігли. Коли німці у 1939-му вже штурмували Варшаву і добивали останні осередки спротиву на Вестерплятте та ще в деяких районах - він виступав по радіо з промовами: "Ми - сильні та єдині, як ніколи і гідні перемоги!"
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07.11.2024 07:36 Ответить
Потужний вечірній відосік буде відповіддю. Трєпєщітє кацапи.
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07.11.2024 07:44 Ответить
В Печерському районі збиття не було. Дуже низько йшов і влупив у будинок.
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07.11.2024 07:58 Ответить
Файно ппо спрацювало.
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07.11.2024 07:58 Ответить
Подейкують, що ті мобільні команди ППО, що раніше збивали кац.дрони ще до Києва, зараз воюють на фронті... А їхня заміна ще не здобула тих навичок й умінь...
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07.11.2024 10:30 Ответить
А московити й інші імперці тим часом сплять спокійно... Yaktak???
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07.11.2024 10:27 Ответить
В коментах - самісіньке скиглення, як малолітніх дівчаток, що батько не прийшов і не захистив. Дорослі чоловіки, бляха, сидять в тилу і скиглять, що війна.
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07.11.2024 10:49 Ответить
Ти мабуть потужний кореспондент в окопах. Іди захищай, сцикло
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07.11.2024 14:08 Ответить
По маскве и питеру херачить нужно
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07.11.2024 10:51 Ответить
 
 