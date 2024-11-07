Армія РФ атакувала Київ: Уламки шахедів впали у 4 районах, сталися пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 7 листопада російські загарбники вкотре атакували Київ "шахедами". У столиці двічі за ніч працювали сили ППО. Уламки впали у Голосіївському та Печерському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.
У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку.
"У багатоповерхівці на Печерську, внаслідок падіння уламків БпЛА, займання сталося на 33-му (технічному) поверсі. Пожежні підрозділи працюють. Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто наразі не звертався", - уточнив Кличко.
Також уламки "шахеду" впали у Солом'янському районі, попередньо, на житловий будинок.
"Ще за однією адресою, внаслідок атаки, палає нежитлове приміщення. Екстрені служби прямують на місце", - додав Кличко.
За інформацією КМВА, падіння уламків зафіксовано ще в двох районах - в Оболонському та Соломʼянському.
В Оболонському - попередньо на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.
У Соломʼянському районі уламки впали на територію промислового підприємства та медичного центру.
"З території підприємства госпіталізували одного потерпілого", - повідомив Кличко.
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