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Армія РФ атакувала Київ: Уламки шахедів впали у 4 районах, сталися пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 листопада російські загарбники вкотре атакували Київ "шахедами". У столиці двічі за ніч працювали сили  ППО. Уламки впали у Голосіївському та Печерському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку.

"У багатоповерхівці на Печерську, внаслідок падіння уламків БпЛА, займання сталося на 33-му (технічному) поверсі. Пожежні підрозділи працюють. Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто наразі не звертався", - уточнив  Кличко.

Також уламки "шахеду" впали у Солом'янському районі, попередньо, на житловий будинок.

"Ще за однією адресою, внаслідок атаки, палає нежитлове приміщення. Екстрені служби прямують на місце", - додав Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджено житловий будинок, попередньо без постраждалих - КМВА

За інформацією КМВА, падіння уламків зафіксовано  ще в двох районах - в Оболонському та Соломʼянському. 

В Оболонському - попередньо на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Соломʼянському районі уламки впали на територію промислового підприємства  та медичного центру.

"З території підприємства госпіталізували одного потерпілого", - повідомив Кличко.

Атака на Київ 7 листопада
Атака на Київ 7 листопада
Атака на Київ 7 листопада
Атака на Київ 7 листопада

Автор: 

Київ (19795) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+15
Спить... Чекає - поки язик заживає... Бо вчора ввечері всі програми забиті були "гундосінням"... "Стер собі язика до білої кісточки...".
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07.11.2024 07:12 Відповісти
+14
Скільки наразі паляниц кружляє над кацапстаном та скільки пожеж на Параши🧐❓
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07.11.2024 07:06 Відповісти
+12
Да розбудіть, вже Найвеличнійшого, нехай виступить по телемарофону...
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07.11.2024 06:38 Відповісти
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Да розбудіть, вже Найвеличнійшого, нехай виступить по телемарофону...
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07.11.2024 06:38 Відповісти
Спить... Чекає - поки язик заживає... Бо вчора ввечері всі програми забиті були "гундосінням"... "Стер собі язика до білої кісточки...".
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07.11.2024 07:12 Відповісти
Нельзя будить. У него же сегодня запланирована поездка к Орбану...
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07.11.2024 07:28 Відповісти
Типу гумор?
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07.11.2024 07:41 Відповісти
Скільки наразі паляниц кружляє над кацапстаном та скільки пожеж на Параши🧐❓
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07.11.2024 07:06 Відповісти
Не лийте воду на млин ворога, не розхитуйте!
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07.11.2024 07:15 Відповісти
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07.11.2024 07:45 Відповісти
Був у поляків такий маршал - Ридз-Смігли. Коли німці у 1939-му вже штурмували Варшаву і добивали останні осередки спротиву на Вестерплятте та ще в деяких районах - він виступав по радіо з промовами: "Ми - сильні та єдині, як ніколи і гідні перемоги!"
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07.11.2024 07:36 Відповісти
Потужний вечірній відосік буде відповіддю. Трєпєщітє кацапи.
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07.11.2024 07:44 Відповісти
В Печерському районі збиття не було. Дуже низько йшов і влупив у будинок.
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07.11.2024 07:58 Відповісти
Файно ппо спрацювало.
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07.11.2024 07:58 Відповісти
Подейкують, що ті мобільні команди ППО, що раніше збивали кац.дрони ще до Києва, зараз воюють на фронті... А їхня заміна ще не здобула тих навичок й умінь...
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07.11.2024 10:30 Відповісти
А московити й інші імперці тим часом сплять спокійно... Yaktak???
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07.11.2024 10:27 Відповісти
В коментах - самісіньке скиглення, як малолітніх дівчаток, що батько не прийшов і не захистив. Дорослі чоловіки, бляха, сидять в тилу і скиглять, що війна.
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07.11.2024 10:49 Відповісти
Ти мабуть потужний кореспондент в окопах. Іди захищай, сцикло
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07.11.2024 14:08 Відповісти
По маскве и питеру херачить нужно
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07.11.2024 10:51 Відповісти
 
 