Россияне в минувшие сутки наиболее активно наступали на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Враг атаковал на 11 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 64 авиаудара, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов: это, в частности, Малые Проходы, Липцы, Боровская Андреевка, Загрызово, Новоплатоновка, Терны, Ямполевка, Лиман, Миньковка, Приволье, Никоноровка, Щербиновка, Торецк, Дружба, Часов Яр, Даченское, Дачное, Сухие Ялы, Урожайное, Каменское и Новодаровка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, около Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Сиверском направлении.

Вблизи населенных пунктов Часов Яр и Клещиевка, на Краматорском направлении, за сутки произошло два боестолкновения.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали четыре раза неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лысовки и Новоалексеевки.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

Наши защитники отбили шесть штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Трудовое и Максимовка, что на Времевском направлении.

Ситуация на юге и севере

Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему.

В общей сложности, за минувшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1400 человек. Также наши воины обезвредили 10 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня, 78 автомобилей и восемь единиц специальной техники.

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