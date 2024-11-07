Россияне в минувшие сутки наиболее активно наступали на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За минувшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Враг атаковал на 11 направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 64 авиаудара, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов: это, в частности, Малые Проходы, Липцы, Боровская Андреевка, Загрызово, Новоплатоновка, Терны, Ямполевка, Лиман, Миньковка, Приволье, Никоноровка, Щербиновка, Торецк, Дружба, Часов Яр, Даченское, Дачное, Сухие Ялы, Урожайное, Каменское и Новодаровка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.
Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, около Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.
По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.
Украинские защитники отбили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Сиверском направлении.
Вблизи населенных пунктов Часов Яр и Клещиевка, на Краматорском направлении, за сутки произошло два боестолкновения.
При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали четыре раза неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лысовки и Новоалексеевки.
На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.
Наши защитники отбили шесть штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Трудовое и Максимовка, что на Времевском направлении.
Ситуация на юге и севере
Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.
Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Удары по врагу
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему.
В общей сложности, за минувшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1400 человек. Также наши воины обезвредили 10 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня, 78 автомобилей и восемь единиц специальной техники.
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Костянтинопольський напрямок.
Продовжуються накати противника на захід від Шахтарського, на північний захід від Ясної Поляни і в районі Максимівки.
Курахівський напрямок.
На південь від Єлизаветівки противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 3.05 км на глибину до 1.1 км.
У районі Антонівки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Покровський напрямок.
Противник захопив решту Кремінної Балки та просунувся вздовж ряду лісосмуг від Новодмитрівки до Новоолексіївки на ділянці шириною до 4.42 км на глибину до 2.4 км.
Зіткнення тривають у районі Іллінки, у напрямку н.п. Берестки, за Новоселидівку, у напрямку Вознесенки, за Новодмитрівку, за Новоолексіївку, за Григорівку та на захід від Селидового.
Куп'янський напрямок.
У Колесниківці маневрені групи противника продовжують накати в районі вулиці Колективна і роблять спроби просунутися в розташованій на захід лісопосадці."