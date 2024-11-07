Россияне продвинулись в Торецке и еще около 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось продвинуться вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.
"Враг продвинулся возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке", - говорится в сообщении.
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+15 Старый зольдат
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+15 Поділля16
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+12 Поділля16
показать весь комментарий07.11.2024 08:06 Ответить Ссылка
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"Свободи".
Це найкращий президент за всю iсторiю, тому у 2025 проголосуемо знов за нього.
Звикай, це демократiя.
Його оберуть тє, кому надо.
Так що , пане , питайте не "свідків оманського плану", , а Вову Квартального про подробиці оманського східняку.
Цікаво все "перевернулось"... Але не мені судити... З дивану звісно видніше, але там побратими та друзі зараз..
А чи хтось це судитиме, коли настане час?..