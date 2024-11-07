Росіяни просунулися в Торецьку та ще біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТА
Російським військам вдалось просунутись поблизу п'ятьох населених пунктів Донецької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.
"Ворог просунувся біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Старый зольдат
показати весь коментар07.11.2024 07:40 Відповісти Посилання
+15 Поділля16
показати весь коментар07.11.2024 08:34 Відповісти Посилання
+12 Поділля16
показати весь коментар07.11.2024 08:06 Відповісти Посилання
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"Свободи".
Це найкращий президент за всю iсторiю, тому у 2025 проголосуемо знов за нього.
Звикай, це демократiя.
Його оберуть тє, кому надо.
Так що , пане , питайте не "свідків оманського плану", , а Вову Квартального про подробиці оманського східняку.
Цікаво все "перевернулось"... Але не мені судити... З дивану звісно видніше, але там побратими та друзі зараз..
А чи хтось це судитиме, коли настане час?..