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Новини Війна
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Росіяни просунулися в Торецьку та ще біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось просунутись поблизу п'ятьох населених пунктів Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

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карта

Автор: 

Донецька область (8954) бойові дії (4199)


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Топ коментарі
+15
План перемоги Зеленського у дії. Головний виконавець - Сирський.
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07.11.2024 07:40 Відповісти
+15
Ні смішіть зранку, але підняли настрій. Такого незрозумілого для всіх не було з моменту створеннчя незалежної України. Так, лоханувся нарід у 2019 році наслухавшись його брехні і надивившись катанням на лісапеді. Але то була казка, реальним мародером і брехуном він виявився, як тільки пройшла інавгурація. Про які вибори Ви пишите? А в якій Україні його будите вибирати, в тих кордонах, що він отримав від попередників у 2019 році, чи в тих, які залишаться при його "найкращому президенстві"? А будуть його вибирати ті 41 мільйон українців, які йому залишили попередники у 2019 році, чи ті, які залишилися при ньому, лдесь трохи більше 25-ти мільйонів?
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07.11.2024 08:34 Відповісти
+12
У нормальних країнах світу, навіть коли велика буря і дерева пошкодять декілька машин, то їх лідер перериває своє турне і поваертається до свого народу, а Боневтік Великий Потужний спокійно собі поїхав до дружбана пуйла до Угорщини. У кожного свої цінності, так 73%?
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07.11.2024 08:06 Відповісти
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Все! - тепер Баиден ніким і нічим не зв"язании підкине заліза
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07.11.2024 06:51 Відповісти
Ага, ось тільки розбіг візьме від статуі "Свободи".
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07.11.2024 07:38 Відповісти
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07.11.2024 06:52 Відповісти
На z-каналах скандал и разборки после провальной атаки на Белогоровку на Северском направлении. Пишут что многих раненых до сих пор не могут вытащить. Главная претензия что отправили в лобовой штурм без огневой поддержки. Теперь как обычно попытаются реабилитироваться.
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07.11.2024 07:15 Відповісти
План перемоги Зеленського у дії. Головний виконавець - Сирський.
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07.11.2024 07:40 Відповісти
Это я понял, дальше то что?
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07.11.2024 07:51 Відповісти
Далі буде. Гірше.
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07.11.2024 08:39 Відповісти
У нормальних країнах світу, навіть коли велика буря і дерева пошкодять декілька машин, то їх лідер перериває своє турне і поваертається до свого народу, а Боневтік Великий Потужний спокійно собі поїхав до дружбана пуйла до Угорщини. У кожного свої цінності, так 73%?
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07.11.2024 08:06 Відповісти
Так.

Це найкращий президент за всю iсторiю, тому у 2025 проголосуемо знов за нього.
Звикай, це демократiя.
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07.11.2024 08:10 Відповісти
Скажи хто для тебе кумир-президент і я скажу хто ти
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07.11.2024 08:24 Відповісти
Ні смішіть зранку, але підняли настрій. Такого незрозумілого для всіх не було з моменту створеннчя незалежної України. Так, лоханувся нарід у 2019 році наслухавшись його брехні і надивившись катанням на лісапеді. Але то була казка, реальним мародером і брехуном він виявився, як тільки пройшла інавгурація. Про які вибори Ви пишите? А в якій Україні його будите вибирати, в тих кордонах, що він отримав від попередників у 2019 році, чи в тих, які залишаться при його "найкращому президенстві"? А будуть його вибирати ті 41 мільйон українців, які йому залишили попередники у 2019 році, чи ті, які залишилися при ньому, лдесь трохи більше 25-ти мільйонів?
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07.11.2024 08:34 Відповісти
Сказав як: кому нада тє тєбя і в..бут - видно пройшов ти через це, щла в тебе доля, співчуваю
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07.11.2024 09:10 Відповісти
Немає вже тих, хто його буде повторно вибирати. Південь і схід, ячким він обіцяв російську мову під окупацією і лежать в сирій землі, а решта територій, які проголосували за його брехню, де він всім обіцяв мир, зрозуміли, що він брехун найвищої гільдії і не виконав жодної своєї обіцянки.
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07.11.2024 09:38 Відповісти
Ви не зрозуміли.
Його оберуть тє, кому надо.
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07.11.2024 11:44 Відповісти
А,кому він треба???
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07.11.2024 11:30 Відповісти
А чому не з великої літери? І ти три ку зробив? А то якось без поваги
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07.11.2024 09:11 Відповісти
Українци не його народ.
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07.11.2024 08:40 Відповісти
У нас кожний день тотальний п*здєц, що йому, взагалі ні з ким не зустрічатись?
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07.11.2024 16:22 Відповісти
Все згідно плану-оманського плану...
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07.11.2024 08:11 Відповісти
Свідки оманського плану, коли ви вже його подробиці розповісте ? 5-й рік вже чекаємо.
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07.11.2024 08:31 Відповісти
Але ж Вова 5-й рік мовчить , що вони з Єрмаком робили в Омані на зустрічі з Патрушевим, а потім на його літаку поверталися до України ...

Так що , пане , питайте не "свідків оманського плану", , а Вову Квартального про подробиці оманського східняку.
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07.11.2024 08:53 Відповісти
Так квартальний сам ніколи не розповість, от і запитую свідків, вони ж усі подробиці знають.
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07.11.2024 08:58 Відповісти
Сциш квартального, чи хапаєш на нього?
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07.11.2024 09:07 Відповісти
Я квартального не обирав.
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07.11.2024 09:17 Відповісти
А,якщо яйця у тиски???
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07.11.2024 11:31 Відповісти
Потужний лідор, з найпотужнішою і незламною командою 5/6 менеджерів, надихає великого полководця йти вперед задом, звільняючи наші землі для кацапії
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07.11.2024 08:33 Відповісти
Все згідно плана. Оманського плана
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07.11.2024 08:46 Відповісти
Задача України за оманськими планом. Сирун сирський під керівництвом віслюка покроково здає території!!! Мерзота!!!
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07.11.2024 09:23 Відповісти
Дорогие Украинцы, Вы не заступились за Залужного, не заступились за многих классных генералов, а когда русские придут к вам, некому будет заступиться за Вас.
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07.11.2024 10:32 Відповісти
Да вы батенька, прям Мартин Нимеллер.
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07.11.2024 11:34 Відповісти
Товарищ майор, у вас граматична помилка, але я вам не скажу, яка саме.
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07.11.2024 11:45 Відповісти
Звідки нам знати, які генерали класні, а які ні? Цивільних в містах викрадають класні генерали, чи не класні?
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07.11.2024 16:21 Відповісти
нехай аудиторів з розмінування туди пошлють.
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07.11.2024 11:17 Відповісти
То все кацапське ІПСО. Не читайте. Дивіться "Єдьіньій"
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07.11.2024 11:54 Відповісти
А коли DeepState став надійним джерелом?
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07.11.2024 16:00 Відповісти
З самого початку вторгнення
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07.11.2024 16:20 Відповісти
усі військові в бліндажах на це орієнтуються більше, аніж на зведення зверху, щоб ти розумів
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07.11.2024 23:24 Відповісти
Якщо "добре" пригадую, зняття Залужного аргументувалось "засталістю фронту"...
Цікаво все "перевернулось"... Але не мені судити... З дивану звісно видніше, але там побратими та друзі зараз..
А чи хтось це судитиме, коли настане час?..
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07.11.2024 23:22 Відповісти
 
 