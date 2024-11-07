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НАБУ проводит обыски у заместителя главы КГГА Поворозника. ДОКУМЕНТ

У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки

У первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника проводят обыски работники НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Обыски проходят по делу о ремонте в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны". По данным следствия, во время ремонта материалы закупили по завышенным ценам. Так, сторонам инкриминируют растрату средств местного бюджета в сумме 38 124 272 грн.

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У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки

Автор: 

обыск (1906) Поворозник Николай (123)


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Топ комментарии
+3
От зелені капець как треба заграбастати управління над фінансами Києва.

Як тільки Віталік щось передає на фронт - так жаби зелені знову паскудять.
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07.11.2024 14:17 Ответить
+2
Баканова не чіпають.
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07.11.2024 13:37 Ответить
+2
ой, та не може такого бути!
як це, взагалі можливо, що б чиновник купував за завищеними цінами?
тим більше, що віталя, майже святий.
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07.11.2024 13:38 Ответить
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риють під педаліка
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07.11.2024 13:37 Ответить
не смій! віталя святий! ну, майже.
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07.11.2024 13:41 Ответить
а вот и гриня центровой с Троещины вылез! давно не было тебя, лечился?
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07.11.2024 16:15 Ответить
ти щось плутаєш!
або цетровой, або з троєщини.
так от, я центровой.
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07.11.2024 16:22 Ответить
нет, шлепок! ты именно центровой с Троещины!
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07.11.2024 17:46 Ответить
поважаєш троєщину? бачу, що безмежно. обсцикаєшся і тремтиш від страху, коли навіть пишеш.
нормально, на троєщині, отримав?
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07.11.2024 17:50 Ответить
І всім пофігу, що він почав працювати в КМДА ще при Омелі й просувався по кар'єрним сходинкам ще до Віталіка. Біда Віталіка в тому - що він не змінив повністю всю команду, що на керівних посадах, які мають право підпису. Що делегував повноваження. Але одна людина не може повністю вести всі питання.
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07.11.2024 14:15 Ответить
кому вы объясняете? тем двум клоунам-обижинкам? гриша и гоша знать не знают , что за человек поворозник, их фамилия Кличко возбуждает!
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07.11.2024 16:18 Ответить
то звісно, царь афігєнний, то боярє погані.
віталя святий, а от зами, то суцільне зло.
всі його обманюють.
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07.11.2024 16:24 Ответить
Кличко грешен как и все люди, а вот твой кумир считает себя святым. Кличко увольняет воров, а зеленский переводит их на другую работу! иногда даже за кордон даёт возможность чухнуть!
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07.11.2024 17:49 Ответить
ігорьок, невже так сильно закоханий у віталіка? ну, добре. я ж не проти.
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07.11.2024 17:51 Ответить
а должны рыть под зеленского!? кого тогда ты по вечерам будешь слушать?
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07.11.2024 16:13 Ответить
Баканова не чіпають.
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07.11.2024 13:37 Ответить
ой, та не може такого бути!
як це, взагалі можливо, що б чиновник купував за завищеними цінами?
тим більше, що віталя, майже святий.
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07.11.2024 13:38 Ответить
А коли Поворознюка ? Чи це добре лиже ?
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07.11.2024 13:42 Ответить
За слоган "Вова, #баш" занесений в "ЗЕлену книгу"....
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07.11.2024 13:52 Ответить
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07.11.2024 14:15 Ответить
щось здохло в лісі... велике та страшне...
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07.11.2024 14:16 Ответить
От зелені капець как треба заграбастати управління над фінансами Києва.

Як тільки Віталік щось передає на фронт - так жаби зелені знову паскудять.
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07.11.2024 14:17 Ответить
Нарешті, а коли вже посадять злодія клячка?
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07.11.2024 14:17 Ответить
юрик! твой уровень развития марафон, а интеллект как у ракушки. если следовать твоей якобы логике то твой кумир должен на пожизненный присесть!
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07.11.2024 16:26 Ответить
А яйка по 17 нормально? Не муляють, не треба розслідувати?
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07.11.2024 14:32 Ответить
Справа у надійних руках.....Татарова!
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07.11.2024 14:44 Ответить
В котрий раз цей злидень світиться в колонці криміналу - а віз і нині на місці!!!
Брати треба ключову фігуру - інші і так посиляться!!!
Дай Боже щоб цього разу він опинився там , де йому належить давно бути!!!
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08.11.2024 00:28 Ответить
кристально честный дядя,по лицу видно.
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08.11.2024 03:34 Ответить
 
 