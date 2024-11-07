НАБУ проводит обыски у заместителя главы КГГА Поворозника. ДОКУМЕНТ

У первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника проводят обыски работники НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Обыски проходят по делу о ремонте в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны". По данным следствия, во время ремонта материалы закупили по завышенным ценам. Так, сторонам инкриминируют растрату средств местного бюджета в сумме 38 124 272 грн.

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