НАБУ проводит обыски у заместителя главы КГГА Поворозника. ДОКУМЕНТ
У первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника проводят обыски работники НАБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Обыски проходят по делу о ремонте в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны". По данным следствия, во время ремонта материалы закупили по завышенным ценам. Так, сторонам инкриминируют растрату средств местного бюджета в сумме 38 124 272 грн.
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+3 Марина Нєчаєва #561431
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+2 Hulio
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+2 Hrysha Hlyba #582024
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або цетровой, або з троєщини.
так от, я центровой.
нормально, на троєщині, отримав?
віталя святий, а от зами, то суцільне зло.
всі його обманюють.
як це, взагалі можливо, що б чиновник купував за завищеними цінами?
тим більше, що віталя, майже святий.
Як тільки Віталік щось передає на фронт - так жаби зелені знову паскудять.
Брати треба ключову фігуру - інші і так посиляться!!!
Дай Боже щоб цього разу він опинився там , де йому належить давно бути!!!