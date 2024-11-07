НАБУ проводить обшуки у заступника голови КМДА Поворозника. ДОКУМЕНТ

У першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника проводять обшуки працівники НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Обшуки проходять у справі щодо ремонту у "Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни". За даними слідства, під час ремонту матеріали закупили за завищеними цінами. Так, сторонам інкримінують розтрату коштів місцевого бюджету в сумі 38 124 272 грн.

Читайте: На Волині викрили схему ухилення від мобілізації за $9000: Проведено обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК. ФОТОрепортаж













