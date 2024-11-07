НАБУ проводить обшуки у заступника голови КМДА Поворозника. ДОКУМЕНТ
У першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника проводять обшуки працівники НАБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Обшуки проходять у справі щодо ремонту у "Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни". За даними слідства, під час ремонту матеріали закупили за завищеними цінами. Так, сторонам інкримінують розтрату коштів місцевого бюджету в сумі 38 124 272 грн.
Топ коментарі
+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар07.11.2024 14:17 Відповісти Посилання
+2 Hulio
показати весь коментар07.11.2024 13:37 Відповісти Посилання
+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар07.11.2024 13:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
або цетровой, або з троєщини.
так от, я центровой.
нормально, на троєщині, отримав?
віталя святий, а от зами, то суцільне зло.
всі його обманюють.
як це, взагалі можливо, що б чиновник купував за завищеними цінами?
тим більше, що віталя, майже святий.
Як тільки Віталік щось передає на фронт - так жаби зелені знову паскудять.
Брати треба ключову фігуру - інші і так посиляться!!!
Дай Боже щоб цього разу він опинився там , де йому належить давно бути!!!