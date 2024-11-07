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НАБУ проводить обшуки у заступника голови КМДА Поворозника. ДОКУМЕНТ

У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки

У першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника проводять обшуки працівники НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Обшуки проходять у справі щодо ремонту у "Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни". За даними слідства, під час ремонту матеріали закупили за завищеними цінами. Так, сторонам інкримінують розтрату коштів місцевого бюджету в сумі 38 124 272 грн.

Читайте: На Волині викрили схему ухилення від мобілізації за $9000: Проведено обшуки в МСЕК, ВЛК та ТЦК. ФОТОрепортаж

У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки
У заступника глави КМДА Поворозника проводять обшуки

Автор: 

обшук (1986) Поворозник Микола (132)


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Топ коментарі
+3
От зелені капець как треба заграбастати управління над фінансами Києва.

Як тільки Віталік щось передає на фронт - так жаби зелені знову паскудять.
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07.11.2024 14:17 Відповісти
+2
Баканова не чіпають.
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07.11.2024 13:37 Відповісти
+2
ой, та не може такого бути!
як це, взагалі можливо, що б чиновник купував за завищеними цінами?
тим більше, що віталя, майже святий.
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07.11.2024 13:38 Відповісти
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риють під педаліка
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07.11.2024 13:37 Відповісти
не смій! віталя святий! ну, майже.
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07.11.2024 13:41 Відповісти
а вот и гриня центровой с Троещины вылез! давно не было тебя, лечился?
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07.11.2024 16:15 Відповісти
ти щось плутаєш!
або цетровой, або з троєщини.
так от, я центровой.
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07.11.2024 16:22 Відповісти
нет, шлепок! ты именно центровой с Троещины!
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07.11.2024 17:46 Відповісти
поважаєш троєщину? бачу, що безмежно. обсцикаєшся і тремтиш від страху, коли навіть пишеш.
нормально, на троєщині, отримав?
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07.11.2024 17:50 Відповісти
І всім пофігу, що він почав працювати в КМДА ще при Омелі й просувався по кар'єрним сходинкам ще до Віталіка. Біда Віталіка в тому - що він не змінив повністю всю команду, що на керівних посадах, які мають право підпису. Що делегував повноваження. Але одна людина не може повністю вести всі питання.
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07.11.2024 14:15 Відповісти
кому вы объясняете? тем двум клоунам-обижинкам? гриша и гоша знать не знают , что за человек поворозник, их фамилия Кличко возбуждает!
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07.11.2024 16:18 Відповісти
то звісно, царь афігєнний, то боярє погані.
віталя святий, а от зами, то суцільне зло.
всі його обманюють.
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07.11.2024 16:24 Відповісти
Кличко грешен как и все люди, а вот твой кумир считает себя святым. Кличко увольняет воров, а зеленский переводит их на другую работу! иногда даже за кордон даёт возможность чухнуть!
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07.11.2024 17:49 Відповісти
ігорьок, невже так сильно закоханий у віталіка? ну, добре. я ж не проти.
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07.11.2024 17:51 Відповісти
а должны рыть под зеленского!? кого тогда ты по вечерам будешь слушать?
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07.11.2024 16:13 Відповісти
Баканова не чіпають.
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07.11.2024 13:37 Відповісти
ой, та не може такого бути!
як це, взагалі можливо, що б чиновник купував за завищеними цінами?
тим більше, що віталя, майже святий.
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07.11.2024 13:38 Відповісти
А коли Поворознюка ? Чи це добре лиже ?
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07.11.2024 13:42 Відповісти
За слоган "Вова, #баш" занесений в "ЗЕлену книгу"....
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07.11.2024 13:52 Відповісти
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07.11.2024 14:15 Відповісти
щось здохло в лісі... велике та страшне...
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07.11.2024 14:16 Відповісти
От зелені капець как треба заграбастати управління над фінансами Києва.

Як тільки Віталік щось передає на фронт - так жаби зелені знову паскудять.
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07.11.2024 14:17 Відповісти
Нарешті, а коли вже посадять злодія клячка?
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07.11.2024 14:17 Відповісти
юрик! твой уровень развития марафон, а интеллект как у ракушки. если следовать твоей якобы логике то твой кумир должен на пожизненный присесть!
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07.11.2024 16:26 Відповісти
А яйка по 17 нормально? Не муляють, не треба розслідувати?
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07.11.2024 14:32 Відповісти
Справа у надійних руках.....Татарова!
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07.11.2024 14:44 Відповісти
В котрий раз цей злидень світиться в колонці криміналу - а віз і нині на місці!!!
Брати треба ключову фігуру - інші і так посиляться!!!
Дай Боже щоб цього разу він опинився там , де йому належить давно бути!!!
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08.11.2024 00:28 Відповісти
кристально честный дядя,по лицу видно.
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08.11.2024 03:34 Відповісти
 
 