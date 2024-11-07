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Зеленский встретился с Санду, обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленський та Санду

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Маей Санду на саммите Европейского политического сообщества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах.

Собеседники также обсудили общие вызовы безопасности, вызванные российской агрессией против Украины, и противодействие российской дезинформации, а также координацию усилий на пути в ЕС.

"Главное, чтобы путь наших стран в Евросоюз давал нашим народам больше возможностей, больше социальной стабильности и экономической безопасности. Объединенная Европа делает народы сильнее", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Мая Санду (220)


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шо там думати?
час розмазати ту прокладку придністровську
та взяти 20 тис рабів
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07.11.2024 20:49 Ответить
Там ще та зомбі- клоака . Мізки були промиті рос tv протягом 34 років.
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07.11.2024 22:01 Ответить
Майстер-клас від президента Румунії.

Неприхована демонстрація презирства до Орбана, а потім вже протокол.

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07.11.2024 20:54 Ответить
,Чого тут дивного ,румуки ніколи не любили угорців.
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07.11.2024 21:14 Ответить
 
 