Зеленский встретился с Санду, обсудили противодействие российской дезинформации
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Маей Санду на саммите Европейского политического сообщества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах.
Собеседники также обсудили общие вызовы безопасности, вызванные российской агрессией против Украины, и противодействие российской дезинформации, а также координацию усилий на пути в ЕС.
"Главное, чтобы путь наших стран в Евросоюз давал нашим народам больше возможностей, больше социальной стабильности и экономической безопасности. Объединенная Европа делает народы сильнее", - подчеркнул президент.
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час розмазати ту прокладку придністровську
та взяти 20 тис рабів
Неприхована демонстрація презирства до Орбана, а потім вже протокол.