Зеленский встретился с Санду, обсудили противодействие российской дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Маей Санду на саммите Европейского политического сообщества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах.

Собеседники также обсудили общие вызовы безопасности, вызванные российской агрессией против Украины, и противодействие российской дезинформации, а также координацию усилий на пути в ЕС.

"Главное, чтобы путь наших стран в Евросоюз давал нашим народам больше возможностей, больше социальной стабильности и экономической безопасности. Объединенная Европа делает народы сильнее", - подчеркнул президент.

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