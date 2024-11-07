Зеленський зустрівся із Санду, обговорили протидію російській дезінформації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський привітав Санду із перемогою на президентських виборах.

Співрозмовники також обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, і протидію російській дезінформації, а також координацію зусиль на шляху до ЄС.

"Головне, щоб шлях наших країн у Євросоюз давав нашим народам більше можливостей, більше соціальної стабільності та економічної безпеки. Об’єднана Європа робить народи сильнішими", - наголосив президент.

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