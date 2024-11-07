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Зеленський зустрівся із Санду, обговорили протидію російській дезінформації

Зеленський та Санду

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський привітав Санду із перемогою на президентських виборах. 

Співрозмовники також обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, і протидію російській дезінформації, а також координацію зусиль на шляху до ЄС. 

"Головне, щоб шлях наших країн у Євросоюз давав нашим народам більше можливостей, більше соціальної стабільності та економічної безпеки. Об’єднана Європа робить народи сильнішими", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський: Серед військових КНДР є перші втрати

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Мая Санду (262)


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шо там думати?
час розмазати ту прокладку придністровську
та взяти 20 тис рабів
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07.11.2024 20:49 Відповісти
Там ще та зомбі- клоака . Мізки були промиті рос tv протягом 34 років.
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07.11.2024 22:01 Відповісти
Майстер-клас від президента Румунії.

Неприхована демонстрація презирства до Орбана, а потім вже протокол.

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07.11.2024 20:54 Відповісти
,Чого тут дивного ,румуки ніколи не любили угорців.
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07.11.2024 21:14 Відповісти
 
 