Выступление Зеленского в Будапеште не показали в официальном стриме саммита Европейского политического сообщества

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября не попало в официальный стрим мероприятия, который получают журналисты.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после украинского президента - президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступление Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, а выступление Зеленского не показали и не выложили.

На вопрос о том, почему так произошло, венгерский представитель организаторов мероприятия сказал, что "выступление президента Зеленского не было публичным, однако кадры были переданы команде президента". "Пожалуйста, обращайтесь к ним для получения видео", - ответил он.

Представители украинской власти, к которым обратилось Радио Свобода, назвали неправдой утверждение, что это Украина просила не давать стрим. "Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", - говорится в ответе.

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Журналисты в конце концов получили видеокадры выступления президента Украины и смогли поделиться ими с коллегами.

Напоминаем, 7 ноября в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого европейские лидеры обсудят результаты выборов в США, поддержку Украины. Саммит объединяет более 40 лидеров из почти всех европейских государств (кроме Беларуси и России).