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Выступление Зеленского в Будапеште не показали в официальном стриме саммита Европейского политического сообщества

Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября не попало в официальный стрим мероприятия, который получают журналисты.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после украинского президента - президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступление Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, а выступление Зеленского не показали и не выложили.

На вопрос о том, почему так произошло, венгерский представитель организаторов мероприятия сказал, что "выступление президента Зеленского не было публичным, однако кадры были переданы команде президента". "Пожалуйста, обращайтесь к ним для получения видео", - ответил он.

Представители украинской власти, к которым обратилось Радио Свобода, назвали неправдой утверждение, что это Украина просила не давать стрим. "Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", - говорится в ответе.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Венгрию: впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. ВИДЕО

Журналисты в конце концов получили видеокадры выступления президента Украины и смогли поделиться ими с коллегами.

Напоминаем, 7 ноября в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого европейские лидеры обсудят результаты выборов в США, поддержку Украины. Саммит объединяет более 40 лидеров из почти всех европейских государств (кроме Беларуси и России).

Автор: 

Будапешт (52) Венгрия (2023) Зеленский Владимир (21085)


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Топ комментарии
+18
територія ворожої держави--іншого і чекати не потрібно--в зручний момент відплатити
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07.11.2024 21:04 Ответить
+15
то на україну насрали придурку
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07.11.2024 21:07 Ответить
+14
"...а виступ Зеленського не показали і не виклали." Джерело:

А воно так і не зрозуміло, що на нього... насрали!
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07.11.2024 21:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Если тебе везде мерещатся кацапы - у тебя явно проблемы =)
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07.11.2024 21:12 Ответить
це в тебе проблеми кацапоязичний-член з рота вийми може тоді укравїнську вивчиш
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07.11.2024 21:16 Ответить
До чого тут Зе, якщо це був наїзд на Україну?
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07.11.2024 21:16 Ответить
А до того ,шо таке ставлення до України, і зробив 🤡...тільки ненависть до українців ,примушує цього наркомана триматися за крісло ,яке вже не його ... на заході це знають і розуміють ...
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07.11.2024 21:54 Ответить
Тобто,"орбаноїди-******" все вірно зробили? В тебе "кісєль" з "солов'їним лайном" із вух полізли.
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07.11.2024 21:58 Ответить
Уяви ,в мене нема тv... a ти ботяра , хвилі не вирівнюй і їди ... !
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07.11.2024 22:52 Ответить
Є й більш реальна причина- 300 млрд, які він все ще розраховує розікрасти. Зе постійно це декларує. Та й у крадівництві коштів відновлення було б незле показати своє лідорство.
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07.11.2024 22:09 Ответить
Україна була до президенства Зе, і буде після його закінчення. На міжнародних зустрічах є певні дипломатичні протоколи та стандарти, і їх не можна порушувати через особисті вподобання.
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08.11.2024 00:37 Ответить
Та яка там "ненависть"? Він же "сцикун" неймовірний! Він вліз у президентське крісло, будучи впевненим, що це - чергове "шоу"... І "сидів у теплій ванні" - поки не "загриміло"... А що? Тепло, комфортно... Гроші носять мішками... Та ще й сраку вилизують... А коли "загуркотіло" - спробував "чкурнуть за бугор"... Але не вийшло - повернули з півдороги...А тепер сидить і трясеться - бо в цугцванг потрапив! Кацапи переможуть - пристрелять (за те що обдурив - пообіцяв Україну "на блюдці" - а вони попали в "м"ясорубку")... Українці переможуть - за пройоби і зраду повісять!
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08.11.2024 02:36 Ответить
А що заважає сцикуну ненавидіти і зневажати чужий йому народ і чужу державу? Саме чужу, незважаючи на наявність у нього українського паспорта (швидше за все - одного з паспортів).
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08.11.2024 06:20 Ответить
От у тому й справа, що його "ненависть" породжена саме "сцикунством".... Бо він очікував "славослов"я" - а отримав зневагу і ненависть людей... То му він одночасно і боїться, і ненавидить українців...
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08.11.2024 07:28 Ответить
Усе майже так. Але свою ненависть і зневагу та гнида хрипата відверто демонструвала задовго до того чудового моменту, коли воно вилізло на екран і ощасливило населення своєю згодою (мабуть, таки умовили, довго не погоджувалося) "йти у президенти". І я вважаю, що ота неприкрита ненависть і зневага до українців дуже імпонувала його виборцям, як і інші його чудові якості.
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08.11.2024 07:46 Ответить
У російській "Истории для черни" нема "падробностей" страти Степана Разіна та його оточення... А от в юридичних документах тієї епохи є одна "цікавинка" : страчували не "просто так" - а за "рангами"... Спочатку страчували "менших"... Кого вішали, кому голови рубали... Степана та його брата Фрола, залишили наостанок... Щоб дать їм час подивиться на те, що їх чекає... Так от - коли зацюкали сокири і голови покотилися по помосту, Фрол не витримав і закричав від жаху... Степан повернув до нього голову і крикнув: "Молчи, сабака! Хоть погуляли всласть!"
Блазень на таке нездатен - з-за бздикливості... "Погулять" - це його... А от відповідать за свої "гулянки", він не готовий...
Колись хтось з розумних людей Росії сказав: "Беда с благородными... Как пакости творить - так они первые... А как отвечать - так "дядя"...". Блазень прожив майже піввіку... Але так і залишився "закомплексованим інфантилом", нездатним відповідать за свої вчинки та брать на себе відповідальність за ним вчинене... Згадай - як тільки виникали якісь проблеми в державі - він "ховався під ліжко" і вичікував, поки або "саме розсмокчеться", або ""хтось", за нього, "розрулить"...
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08.11.2024 08:10 Ответить
територія ворожої держави--іншого і чекати не потрібно--в зручний момент відплатити
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07.11.2024 21:04 Ответить
Відплатили - продовжуємо переганяти їм нафту та газ. Хоча вони допомагають зменшувати нам блекаут за рахунок недешевого позичання енергії, блекаут який роблять їхні друзі.
А так ми вже їх наказуємо, вже під коліна подушку поклали ...
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07.11.2024 21:13 Ответить
Не плутай, ворожа держава це польша, а орбанщина чи не головний союзник зелених вилупків у Європі, якщо почитати висери влади та емзесів.
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07.11.2024 21:39 Ответить
орбанло **************
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07.11.2024 21:05 Ответить
"...а виступ Зеленського не показали і не виклали." Джерело:

А воно так і не зрозуміло, що на нього... насрали!
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07.11.2024 21:05 Ответить
то на україну насрали придурку
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07.11.2024 21:07 Ответить
Ти не придурок - ти ворог раз слово Україна пишеш з малої букви!
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07.11.2024 21:12 Ответить
може ти україна і пишеш з великої та суть твоїх дописів кацапська--грамотний ****?
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07.11.2024 21:19 Ответить
капець. орбан вже прилюдно офіційно обсикає зе!лідора.
санду, бідося, повинна терпіти це зе!непорозуміння....
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07.11.2024 21:07 Ответить
що наркоша там загубив - незрозуміло, але сподобалось відео з президентом Румунії, яке зараз іде по всім іншин новинним сайтам

той Орбаном підтерся
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07.11.2024 21:12 Ответить
Це вірно, навіщо комусь чути це безглузде хрипіння.
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07.11.2024 21:07 Ответить
Ви,тварюки, готові й державу втопитиу лайні,через свій дебілізм,аби лиш хоч якось задіти цього придурка
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07.11.2024 21:23 Ответить
тут дебілів 80%, яким платять за обс*рон зе.
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08.11.2024 00:39 Ответить
Починають не помічати - це погано -- він же ж не сам по собі - це президент воюиочоі держави
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07.11.2024 21:09 Ответить
А дебілам все однаково! Вони готові на все ,аби лиш якось задіти це наше нещастя,яке самі ж і обрали!
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07.11.2024 21:25 Ответить
він вже не президент від травня місяця.
те що зюзя клав болт на контитуцію, не означає що вона скасована.
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07.11.2024 21:42 Ответить
Так віина ж
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07.11.2024 21:47 Ответить
Ну і що ? Це значить можна плювати на всі закони, бо так хочеться ?
Якщо вже так хотіли щоб пісюаніст був президентом, то могли зробити фінт з призначенням його на посаду спікера ВР, для цього потрібно було його поставити наступним у списку хто проходить, і якась тушка фотограф мала скласти повноваження, все.
Зюзя далі був ВО Президента, і ніяких питань ні у кого не виникало б.
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07.11.2024 22:01 Ответить
Так Парламент теж нелегімітивнии
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07.11.2024 22:04 Ответить
так і хло мінімум від 2014 каже, Україна - нелігітимна!

не тільки президент України, чи парламент України..

і що зробили під час війни в 2019 році? - вибори... які привели до шалених втрат територій та людських життів..

хатітє павтаріть?
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07.11.2024 23:20 Ответить
щось я не зрозумів твого посту, 1 ***** визнало вибори і в 14 і в 19.
2 ні про які вибори під час війського стану я не пишу, я пишу про те що у президента є термін 5 років, далі все вільний, його місце спокійно займає спікер.
так було вже(с)
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07.11.2024 23:34 Ответить
хло не визнає Україну!
і навіщо йому підгавкувати?
зрозумів?

і чим твій моноспікер краще зе, один ти напевно знаєш
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07.11.2024 23:47 Ответить
а ясно, значить конституція та КС теж підгавкують *****.
ясно тепер я вас зрозумів.
питання до вас, чому земонобільшість не подала зверння до КС з метою тлумачення даної ситуації ?
одне рішення суду і все, всі тлумачення диванних аналітиків відпадають, але його нема...
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08.11.2024 00:05 Ответить
за тею самою конституцією маєте право це питання вияснити, громадянине..
виясняйте, потім тут напишіть, як суди вирішили..

судова система незалежна від всіх гілок влади, чи не так?
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08.11.2024 00:16 Ответить
саме через те що вона НЕЗАЛЕЖНА Слуги і не подали запит на тлумачення конституції у даному випадку, бо рішення могло бути не на користь зеленського
від простого смертного таку заяву точно не приймуть на розгляд, опозиція у нас беззуба і підписала "мирову угоду" з владою, а проросійським силам вигідний зелений балаган при владі, тому маємо те що маємо. Наголосували па-пріколу.
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08.11.2024 00:29 Ответить
цікаво, хто бажає кандідувати на місце президента, та взяти такий тягар, та відповідальність за майбутнє України в такий для неї тяжкий час, на свої плечі?

є взагалі хтось, якась сила, яка знищить злодійкувату номенклатуру та орг.злочин в законі при владі,
бо це смертельно важливо,
важливіше, ніж якийсь «президент», який є практично від номенклатури-злочину ?
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08.11.2024 00:40 Ответить
Ви не зрозуміли, Зеленського могли спокійно через раду-спікера зробити в.о. Президента, і все, доречі такі розмови тоді були.
Чи поставити на місце Стефанчука якогось толкового політика, а Зелю поставити на місце куляби і хай катається по світу людей зайобує промовами.
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08.11.2024 00:51 Ответить
Надо будо дебілам в 2019 році думати, що ми воююча держава!
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07.11.2024 22:19 Ответить
хотіли пєрєстать стрєлять, та й шашлики важливіше
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07.11.2024 23:49 Ответить
Мабуть і там цей НЕлегітимний ЗЕблазень своєю "потужністю" вже всіх дістав!
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07.11.2024 21:10 Ответить
Чого ще можна було очікувати від угорських організаторів?
Гроші не смердять, навіть якщо отримані з рук фашиста, який вже давно переплюнув Гітлера.
Чи не так, Орбане?
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07.11.2024 21:10 Ответить
недивно тому що воно знов почало клянчити 300 лярдів заморожених.... дайте мовлям нам с дерьмаком а ми самі розберемося куди їх перекинути
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07.11.2024 21:12 Ответить
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07.11.2024 21:20 Ответить
Прострочений ці гроши раз3,14здить.
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07.11.2024 22:07 Ответить
московських грошей шкода?
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07.11.2024 23:22 Ответить
Які ще натяки потрібні ЗЄ?

Він досі впевнений, що його всі обожнюють?
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07.11.2024 21:14 Ответить
Зате на Шмарклемарафоні приліплять бурхливі овації з втрачанням свідомості від захвату, і будуть крутити з тиждень.
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07.11.2024 21:14 Ответить
Що я і казав )))))

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07.11.2024 23:21 Ответить
Згасає зоря Кагановича
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07.11.2024 21:14 Ответить
Обі*рали.
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07.11.2024 21:15 Ответить
Справа не в Зеленському. Справа в понаєхавших у Європу з Приуралля мад'ярах.
Мад'яри це азіопа у Європі.
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07.11.2024 21:18 Ответить
Звісно, хотіли принизити Україну, але, звісно, принизили лише самих себе.
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07.11.2024 21:19 Ответить
"зе невловимий"?, а чому невловимий???а невловимий він тому, що більше на...й нікому не потрібний...
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07.11.2024 21:19 Ответить
Бубочку не признали.
Минули часи оплесків від читання пафосного тексту,писаного дімоюлитвиним.
Називається-розкусили.
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07.11.2024 21:20 Ответить
От якби на піаніно збацав - отоді показали би.
А так слухати пустий звін пустої макітри, накарябаний Литвином - усім уже набридло.
Що ця парочка Литвин та Зеленський може сказати розумного і корисного - шпана з балагану.
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07.11.2024 21:40 Ответить
Якби я там виступав, то бам був би суцільний "біііііііііп". Ну, може іноді проскакувало б "Влада Угорщини" та "Орбан".
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07.11.2024 21:42 Ответить
А ми можемо почути виступ Зеленського ?

Орбан знахабів .
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07.11.2024 21:42 Ответить
можете

Шариков Поліграф Поліграфович, шукайте на ютубі

це ваш Зеленський, коли без суфлера
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08.11.2024 00:30 Ответить
А чому так? Бо ця брехлива воровська неголена пика простроченого вже набридла політикуму Європи.
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07.11.2024 22:05 Ответить
Серьёзный посыл
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07.11.2024 22:22 Ответить
Смерть чахлика знаходиться в голці, а смерть клоуна в тому що він стає нікому не цікавий і набридає.
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07.11.2024 22:40 Ответить
Не показали, бо ніхто не зрозумів що воно каже . Як з того набору слів , зробити переклад зі смислом ?
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07.11.2024 23:09 Ответить
це доказ того, що в Будапешті немає вже «свободи» слова..
закляте, угрофінське місто..
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07.11.2024 23:28 Ответить
Добре що не показали, бо знову би букв наговорив, нахамиві сказав що всі йому винні. Хай ховають його цього Шарікова.
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07.11.2024 23:39 Ответить
яке приниження. Скоти. Хоч би посла завтра викликали. За шо така зневага до держави? покидьки
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08.11.2024 00:41 Ответить
Зневага до держави - це перебування на такій посаді блазня тупого.
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08.11.2024 06:26 Ответить
Раніше казав що цього клоуна не посилають нхюй хіба що ліниві. Зараз навіть цього не роблять. Просто зневажають і ігнорують. Так низько ще не опускав Україну жоден керівник.
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08.11.2024 14:34 Ответить
 
 