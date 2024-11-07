Выступление Зеленского в Будапеште не показали в официальном стриме саммита Европейского политического сообщества
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября не попало в официальный стрим мероприятия, который получают журналисты.
Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после украинского президента - президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступление Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, а выступление Зеленского не показали и не выложили.
На вопрос о том, почему так произошло, венгерский представитель организаторов мероприятия сказал, что "выступление президента Зеленского не было публичным, однако кадры были переданы команде президента". "Пожалуйста, обращайтесь к ним для получения видео", - ответил он.
Представители украинской власти, к которым обратилось Радио Свобода, назвали неправдой утверждение, что это Украина просила не давать стрим. "Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", - говорится в ответе.
Журналисты в конце концов получили видеокадры выступления президента Украины и смогли поделиться ими с коллегами.
Напоминаем, 7 ноября в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого европейские лидеры обсудят результаты выборов в США, поддержку Украины. Саммит объединяет более 40 лидеров из почти всех европейских государств (кроме Беларуси и России).
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Блазень на таке нездатен - з-за бздикливості... "Погулять" - це його... А от відповідать за свої "гулянки", він не готовий...
Колись хтось з розумних людей Росії сказав: "Беда с благородными... Как пакости творить - так они первые... А как отвечать - так "дядя"...". Блазень прожив майже піввіку... Але так і залишився "закомплексованим інфантилом", нездатним відповідать за свої вчинки та брать на себе відповідальність за ним вчинене... Згадай - як тільки виникали якісь проблеми в державі - він "ховався під ліжко" і вичікував, поки або "саме розсмокчеться", або ""хтось", за нього, "розрулить"...
А так ми вже їх наказуємо, вже під коліна подушку поклали ...
А воно так і не зрозуміло, що на нього... насрали!
санду, бідося, повинна терпіти це зе!непорозуміння....
той Орбаном підтерся
те що зюзя клав болт на контитуцію, не означає що вона скасована.
Якщо вже так хотіли щоб пісюаніст був президентом, то могли зробити фінт з призначенням його на посаду спікера ВР, для цього потрібно було його поставити наступним у списку хто проходить, і якась тушка фотограф мала скласти повноваження, все.
Зюзя далі був ВО Президента, і ніяких питань ні у кого не виникало б.
не тільки президент України, чи парламент України..
і що зробили під час війни в 2019 році? - вибори... які привели до шалених втрат територій та людських життів..
хатітє павтаріть?
2 ні про які вибори під час війського стану я не пишу, я пишу про те що у президента є термін 5 років, далі все вільний, його місце спокійно займає спікер.
так було вже(с)
і навіщо йому підгавкувати?
зрозумів?
і чим твій моноспікер краще зе, один ти напевно знаєш
ясно тепер я вас зрозумів.
питання до вас, чому земонобільшість не подала зверння до КС з метою тлумачення даної ситуації ?
одне рішення суду і все, всі тлумачення диванних аналітиків відпадають, але його нема...
виясняйте, потім тут напишіть, як суди вирішили..
судова система незалежна від всіх гілок влади, чи не так?
від простого смертного таку заяву точно не приймуть на розгляд, опозиція у нас беззуба і підписала "мирову угоду" з владою, а проросійським силам вигідний зелений балаган при владі, тому маємо те що маємо. Наголосували па-пріколу.
є взагалі хтось, якась сила, яка знищить злодійкувату номенклатуру та орг.злочин в законі при владі,
бо це смертельно важливо,
важливіше, ніж якийсь «президент», який є практично від номенклатури-злочину ?
Чи поставити на місце Стефанчука якогось толкового політика, а Зелю поставити на місце куляби і хай катається по світу людей зайобує промовами.
Гроші не смердять, навіть якщо отримані з рук фашиста, який вже давно переплюнув Гітлера.
Чи не так, Орбане?
Він досі впевнений, що його всі обожнюють?
Мад'яри це азіопа у Європі.
Минули часи оплесків від читання пафосного тексту,писаного дімоюлитвиним.
Називається-розкусили.
А так слухати пустий звін пустої макітри, накарябаний Литвином - усім уже набридло.
Що ця парочка Литвин та Зеленський може сказати розумного і корисного - шпана з балагану.
Орбан знахабів .
Шариков Поліграф Поліграфович, шукайте на ютубі
це ваш Зеленський, коли без суфлера
закляте, угрофінське місто..