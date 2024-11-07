Виступ Зеленського в Будапешті не показали в офіційному стрімі саміту Європейської політичної спільноти
Виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти.
Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський виступав другим, перед ним слово мав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, після українського президента – президент Франції Емманюель Макрон. Виступ Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського не показали і не виклали.
На запитання про те, чому так сталося, угорський представник організаторів заходу сказав, що "виступ президента Зеленського не був публічним, однак кадри були передані команді президента". "Будь ласка, звертайтеся до них для отримання відео", – відповів він.
Представники української влади, до яких звернулося Радіо Свобода, назвали неправдою твердження, що це Україна просила не давати стрім. "Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", – йдеться у відповіді.
Журналісти зрештою отримали відеокадри виступу президента України і змогли поділитися ними з колегами.
Нагадуємо, 7 листопада у Будапешті відбувається саміт Європейської політичної спільноти, у ході якого європейські лідери обговорять результати виборів у США, підтримку України. Саміт об’єднує понад 40 лідерів з майже всіх європейських держав (крім Білорусі й Росії).
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Блазень на таке нездатен - з-за бздикливості... "Погулять" - це його... А от відповідать за свої "гулянки", він не готовий...
Колись хтось з розумних людей Росії сказав: "Беда с благородными... Как пакости творить - так они первые... А как отвечать - так "дядя"...". Блазень прожив майже піввіку... Але так і залишився "закомплексованим інфантилом", нездатним відповідать за свої вчинки та брать на себе відповідальність за ним вчинене... Згадай - як тільки виникали якісь проблеми в державі - він "ховався під ліжко" і вичікував, поки або "саме розсмокчеться", або ""хтось", за нього, "розрулить"...
А так ми вже їх наказуємо, вже під коліна подушку поклали ...
А воно так і не зрозуміло, що на нього... насрали!
санду, бідося, повинна терпіти це зе!непорозуміння....
той Орбаном підтерся
те що зюзя клав болт на контитуцію, не означає що вона скасована.
Якщо вже так хотіли щоб пісюаніст був президентом, то могли зробити фінт з призначенням його на посаду спікера ВР, для цього потрібно було його поставити наступним у списку хто проходить, і якась тушка фотограф мала скласти повноваження, все.
Зюзя далі був ВО Президента, і ніяких питань ні у кого не виникало б.
не тільки президент України, чи парламент України..
і що зробили під час війни в 2019 році? - вибори... які привели до шалених втрат територій та людських життів..
хатітє павтаріть?
2 ні про які вибори під час війського стану я не пишу, я пишу про те що у президента є термін 5 років, далі все вільний, його місце спокійно займає спікер.
так було вже(с)
і навіщо йому підгавкувати?
зрозумів?
і чим твій моноспікер краще зе, один ти напевно знаєш
ясно тепер я вас зрозумів.
питання до вас, чому земонобільшість не подала зверння до КС з метою тлумачення даної ситуації ?
одне рішення суду і все, всі тлумачення диванних аналітиків відпадають, але його нема...
виясняйте, потім тут напишіть, як суди вирішили..
судова система незалежна від всіх гілок влади, чи не так?
від простого смертного таку заяву точно не приймуть на розгляд, опозиція у нас беззуба і підписала "мирову угоду" з владою, а проросійським силам вигідний зелений балаган при владі, тому маємо те що маємо. Наголосували па-пріколу.
є взагалі хтось, якась сила, яка знищить злодійкувату номенклатуру та орг.злочин в законі при владі,
бо це смертельно важливо,
важливіше, ніж якийсь «президент», який є практично від номенклатури-злочину ?
Чи поставити на місце Стефанчука якогось толкового політика, а Зелю поставити на місце куляби і хай катається по світу людей зайобує промовами.
Гроші не смердять, навіть якщо отримані з рук фашиста, який вже давно переплюнув Гітлера.
Чи не так, Орбане?
Він досі впевнений, що його всі обожнюють?
Мад'яри це азіопа у Європі.
Минули часи оплесків від читання пафосного тексту,писаного дімоюлитвиним.
Називається-розкусили.
А так слухати пустий звін пустої макітри, накарябаний Литвином - усім уже набридло.
Що ця парочка Литвин та Зеленський може сказати розумного і корисного - шпана з балагану.
Орбан знахабів .
Шариков Поліграф Поліграфович, шукайте на ютубі
це ваш Зеленський, коли без суфлера
закляте, угрофінське місто..