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Виступ Зеленського в Будапешті не показали в офіційному стрімі саміту Європейської політичної спільноти

Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

Виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський виступав другим, перед ним слово мав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, після українського президента – президент Франції Емманюель Макрон. Виступ Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського не показали і не виклали.

На запитання про те, чому так сталося, угорський представник організаторів заходу сказав, що "виступ президента Зеленського не був публічним, однак кадри були передані команді президента". "Будь ласка, звертайтеся до них для отримання відео", – відповів він.

Представники української влади, до яких звернулося Радіо Свобода, назвали неправдою твердження, що це Україна просила не давати стрім. "Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", – йдеться у відповіді.

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Журналісти зрештою отримали відеокадри виступу президента України і змогли поділитися ними з колегами.

Нагадуємо, 7 листопада у Будапешті відбувається саміт Європейської політичної спільноти, у ході якого європейські лідери обговорять результати виборів у США, підтримку України. Саміт об’єднує понад 40 лідерів з майже всіх європейських держав (крім Білорусі й Росії).

Автор: 

Будапешт (67) Угорщина (2366) Зеленський Володимир (24595)


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Топ коментарі
+18
територія ворожої держави--іншого і чекати не потрібно--в зручний момент відплатити
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07.11.2024 21:04 Відповісти
+15
то на україну насрали придурку
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07.11.2024 21:07 Відповісти
+14
"...а виступ Зеленського не показали і не виклали." Джерело:

А воно так і не зрозуміло, що на нього... насрали!
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07.11.2024 21:05 Відповісти
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Если тебе везде мерещатся кацапы - у тебя явно проблемы =)
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07.11.2024 21:12 Відповісти
це в тебе проблеми кацапоязичний-член з рота вийми може тоді укравїнську вивчиш
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07.11.2024 21:16 Відповісти
До чого тут Зе, якщо це був наїзд на Україну?
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07.11.2024 21:16 Відповісти
А до того ,шо таке ставлення до України, і зробив 🤡...тільки ненависть до українців ,примушує цього наркомана триматися за крісло ,яке вже не його ... на заході це знають і розуміють ...
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07.11.2024 21:54 Відповісти
Тобто,"орбаноїди-******" все вірно зробили? В тебе "кісєль" з "солов'їним лайном" із вух полізли.
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07.11.2024 21:58 Відповісти
Уяви ,в мене нема тv... a ти ботяра , хвилі не вирівнюй і їди ... !
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07.11.2024 22:52 Відповісти
Є й більш реальна причина- 300 млрд, які він все ще розраховує розікрасти. Зе постійно це декларує. Та й у крадівництві коштів відновлення було б незле показати своє лідорство.
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07.11.2024 22:09 Відповісти
Україна була до президенства Зе, і буде після його закінчення. На міжнародних зустрічах є певні дипломатичні протоколи та стандарти, і їх не можна порушувати через особисті вподобання.
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08.11.2024 00:37 Відповісти
Та яка там "ненависть"? Він же "сцикун" неймовірний! Він вліз у президентське крісло, будучи впевненим, що це - чергове "шоу"... І "сидів у теплій ванні" - поки не "загриміло"... А що? Тепло, комфортно... Гроші носять мішками... Та ще й сраку вилизують... А коли "загуркотіло" - спробував "чкурнуть за бугор"... Але не вийшло - повернули з півдороги...А тепер сидить і трясеться - бо в цугцванг потрапив! Кацапи переможуть - пристрелять (за те що обдурив - пообіцяв Україну "на блюдці" - а вони попали в "м"ясорубку")... Українці переможуть - за пройоби і зраду повісять!
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08.11.2024 02:36 Відповісти
А що заважає сцикуну ненавидіти і зневажати чужий йому народ і чужу державу? Саме чужу, незважаючи на наявність у нього українського паспорта (швидше за все - одного з паспортів).
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08.11.2024 06:20 Відповісти
От у тому й справа, що його "ненависть" породжена саме "сцикунством".... Бо він очікував "славослов"я" - а отримав зневагу і ненависть людей... То му він одночасно і боїться, і ненавидить українців...
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08.11.2024 07:28 Відповісти
Усе майже так. Але свою ненависть і зневагу та гнида хрипата відверто демонструвала задовго до того чудового моменту, коли воно вилізло на екран і ощасливило населення своєю згодою (мабуть, таки умовили, довго не погоджувалося) "йти у президенти". І я вважаю, що ота неприкрита ненависть і зневага до українців дуже імпонувала його виборцям, як і інші його чудові якості.
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08.11.2024 07:46 Відповісти
У російській "Истории для черни" нема "падробностей" страти Степана Разіна та його оточення... А от в юридичних документах тієї епохи є одна "цікавинка" : страчували не "просто так" - а за "рангами"... Спочатку страчували "менших"... Кого вішали, кому голови рубали... Степана та його брата Фрола, залишили наостанок... Щоб дать їм час подивиться на те, що їх чекає... Так от - коли зацюкали сокири і голови покотилися по помосту, Фрол не витримав і закричав від жаху... Степан повернув до нього голову і крикнув: "Молчи, сабака! Хоть погуляли всласть!"
Блазень на таке нездатен - з-за бздикливості... "Погулять" - це його... А от відповідать за свої "гулянки", він не готовий...
Колись хтось з розумних людей Росії сказав: "Беда с благородными... Как пакости творить - так они первые... А как отвечать - так "дядя"...". Блазень прожив майже піввіку... Але так і залишився "закомплексованим інфантилом", нездатним відповідать за свої вчинки та брать на себе відповідальність за ним вчинене... Згадай - як тільки виникали якісь проблеми в державі - він "ховався під ліжко" і вичікував, поки або "саме розсмокчеться", або ""хтось", за нього, "розрулить"...
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08.11.2024 08:10 Відповісти
територія ворожої держави--іншого і чекати не потрібно--в зручний момент відплатити
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07.11.2024 21:04 Відповісти
Відплатили - продовжуємо переганяти їм нафту та газ. Хоча вони допомагають зменшувати нам блекаут за рахунок недешевого позичання енергії, блекаут який роблять їхні друзі.
А так ми вже їх наказуємо, вже під коліна подушку поклали ...
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07.11.2024 21:13 Відповісти
Не плутай, ворожа держава це польша, а орбанщина чи не головний союзник зелених вилупків у Європі, якщо почитати висери влади та емзесів.
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07.11.2024 21:39 Відповісти
орбанло **************
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07.11.2024 21:05 Відповісти
"...а виступ Зеленського не показали і не виклали." Джерело:

А воно так і не зрозуміло, що на нього... насрали!
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07.11.2024 21:05 Відповісти
то на україну насрали придурку
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07.11.2024 21:07 Відповісти
Ти не придурок - ти ворог раз слово Україна пишеш з малої букви!
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07.11.2024 21:12 Відповісти
може ти україна і пишеш з великої та суть твоїх дописів кацапська--грамотний ****?
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07.11.2024 21:19 Відповісти
капець. орбан вже прилюдно офіційно обсикає зе!лідора.
санду, бідося, повинна терпіти це зе!непорозуміння....
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07.11.2024 21:07 Відповісти
що наркоша там загубив - незрозуміло, але сподобалось відео з президентом Румунії, яке зараз іде по всім іншин новинним сайтам

той Орбаном підтерся
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07.11.2024 21:12 Відповісти
Це вірно, навіщо комусь чути це безглузде хрипіння.
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07.11.2024 21:07 Відповісти
Ви,тварюки, готові й державу втопитиу лайні,через свій дебілізм,аби лиш хоч якось задіти цього придурка
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07.11.2024 21:23 Відповісти
тут дебілів 80%, яким платять за обс*рон зе.
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08.11.2024 00:39 Відповісти
Починають не помічати - це погано -- він же ж не сам по собі - це президент воюиочоі держави
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07.11.2024 21:09 Відповісти
А дебілам все однаково! Вони готові на все ,аби лиш якось задіти це наше нещастя,яке самі ж і обрали!
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07.11.2024 21:25 Відповісти
він вже не президент від травня місяця.
те що зюзя клав болт на контитуцію, не означає що вона скасована.
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07.11.2024 21:42 Відповісти
Так віина ж
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07.11.2024 21:47 Відповісти
Ну і що ? Це значить можна плювати на всі закони, бо так хочеться ?
Якщо вже так хотіли щоб пісюаніст був президентом, то могли зробити фінт з призначенням його на посаду спікера ВР, для цього потрібно було його поставити наступним у списку хто проходить, і якась тушка фотограф мала скласти повноваження, все.
Зюзя далі був ВО Президента, і ніяких питань ні у кого не виникало б.
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07.11.2024 22:01 Відповісти
Так Парламент теж нелегімітивнии
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07.11.2024 22:04 Відповісти
так і хло мінімум від 2014 каже, Україна - нелігітимна!

не тільки президент України, чи парламент України..

і що зробили під час війни в 2019 році? - вибори... які привели до шалених втрат територій та людських життів..

хатітє павтаріть?
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07.11.2024 23:20 Відповісти
щось я не зрозумів твого посту, 1 ***** визнало вибори і в 14 і в 19.
2 ні про які вибори під час війського стану я не пишу, я пишу про те що у президента є термін 5 років, далі все вільний, його місце спокійно займає спікер.
так було вже(с)
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07.11.2024 23:34 Відповісти
хло не визнає Україну!
і навіщо йому підгавкувати?
зрозумів?

і чим твій моноспікер краще зе, один ти напевно знаєш
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07.11.2024 23:47 Відповісти
а ясно, значить конституція та КС теж підгавкують *****.
ясно тепер я вас зрозумів.
питання до вас, чому земонобільшість не подала зверння до КС з метою тлумачення даної ситуації ?
одне рішення суду і все, всі тлумачення диванних аналітиків відпадають, але його нема...
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08.11.2024 00:05 Відповісти
за тею самою конституцією маєте право це питання вияснити, громадянине..
виясняйте, потім тут напишіть, як суди вирішили..

судова система незалежна від всіх гілок влади, чи не так?
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08.11.2024 00:16 Відповісти
саме через те що вона НЕЗАЛЕЖНА Слуги і не подали запит на тлумачення конституції у даному випадку, бо рішення могло бути не на користь зеленського
від простого смертного таку заяву точно не приймуть на розгляд, опозиція у нас беззуба і підписала "мирову угоду" з владою, а проросійським силам вигідний зелений балаган при владі, тому маємо те що маємо. Наголосували па-пріколу.
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08.11.2024 00:29 Відповісти
цікаво, хто бажає кандідувати на місце президента, та взяти такий тягар, та відповідальність за майбутнє України в такий для неї тяжкий час, на свої плечі?

є взагалі хтось, якась сила, яка знищить злодійкувату номенклатуру та орг.злочин в законі при владі,
бо це смертельно важливо,
важливіше, ніж якийсь «президент», який є практично від номенклатури-злочину ?
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08.11.2024 00:40 Відповісти
Ви не зрозуміли, Зеленського могли спокійно через раду-спікера зробити в.о. Президента, і все, доречі такі розмови тоді були.
Чи поставити на місце Стефанчука якогось толкового політика, а Зелю поставити на місце куляби і хай катається по світу людей зайобує промовами.
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08.11.2024 00:51 Відповісти
Надо будо дебілам в 2019 році думати, що ми воююча держава!
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07.11.2024 22:19 Відповісти
хотіли пєрєстать стрєлять, та й шашлики важливіше
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07.11.2024 23:49 Відповісти
Мабуть і там цей НЕлегітимний ЗЕблазень своєю "потужністю" вже всіх дістав!
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07.11.2024 21:10 Відповісти
Чого ще можна було очікувати від угорських організаторів?
Гроші не смердять, навіть якщо отримані з рук фашиста, який вже давно переплюнув Гітлера.
Чи не так, Орбане?
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07.11.2024 21:10 Відповісти
недивно тому що воно знов почало клянчити 300 лярдів заморожених.... дайте мовлям нам с дерьмаком а ми самі розберемося куди їх перекинути
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07.11.2024 21:12 Відповісти
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07.11.2024 21:20 Відповісти
Прострочений ці гроши раз3,14здить.
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07.11.2024 22:07 Відповісти
московських грошей шкода?
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07.11.2024 23:22 Відповісти
Які ще натяки потрібні ЗЄ?

Він досі впевнений, що його всі обожнюють?
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07.11.2024 21:14 Відповісти
Зате на Шмарклемарафоні приліплять бурхливі овації з втрачанням свідомості від захвату, і будуть крутити з тиждень.
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07.11.2024 21:14 Відповісти
Що я і казав )))))

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07.11.2024 23:21 Відповісти
Згасає зоря Кагановича
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07.11.2024 21:14 Відповісти
Обі*рали.
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07.11.2024 21:15 Відповісти
Справа не в Зеленському. Справа в понаєхавших у Європу з Приуралля мад'ярах.
Мад'яри це азіопа у Європі.
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07.11.2024 21:18 Відповісти
Звісно, хотіли принизити Україну, але, звісно, принизили лише самих себе.
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07.11.2024 21:19 Відповісти
"зе невловимий"?, а чому невловимий???а невловимий він тому, що більше на...й нікому не потрібний...
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07.11.2024 21:19 Відповісти
Бубочку не признали.
Минули часи оплесків від читання пафосного тексту,писаного дімоюлитвиним.
Називається-розкусили.
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07.11.2024 21:20 Відповісти
От якби на піаніно збацав - отоді показали би.
А так слухати пустий звін пустої макітри, накарябаний Литвином - усім уже набридло.
Що ця парочка Литвин та Зеленський може сказати розумного і корисного - шпана з балагану.
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07.11.2024 21:40 Відповісти
Якби я там виступав, то бам був би суцільний "біііііііііп". Ну, може іноді проскакувало б "Влада Угорщини" та "Орбан".
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07.11.2024 21:42 Відповісти
А ми можемо почути виступ Зеленського ?

Орбан знахабів .
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07.11.2024 21:42 Відповісти
можете

Шариков Поліграф Поліграфович, шукайте на ютубі

це ваш Зеленський, коли без суфлера
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08.11.2024 00:30 Відповісти
А чому так? Бо ця брехлива воровська неголена пика простроченого вже набридла політикуму Європи.
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07.11.2024 22:05 Відповісти
Серьёзный посыл
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07.11.2024 22:22 Відповісти
Смерть чахлика знаходиться в голці, а смерть клоуна в тому що він стає нікому не цікавий і набридає.
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07.11.2024 22:40 Відповісти
Не показали, бо ніхто не зрозумів що воно каже . Як з того набору слів , зробити переклад зі смислом ?
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07.11.2024 23:09 Відповісти
це доказ того, що в Будапешті немає вже «свободи» слова..
закляте, угрофінське місто..
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07.11.2024 23:28 Відповісти
Добре що не показали, бо знову би букв наговорив, нахамиві сказав що всі йому винні. Хай ховають його цього Шарікова.
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07.11.2024 23:39 Відповісти
яке приниження. Скоти. Хоч би посла завтра викликали. За шо така зневага до держави? покидьки
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08.11.2024 00:41 Відповісти
Зневага до держави - це перебування на такій посаді блазня тупого.
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08.11.2024 06:26 Відповісти
Раніше казав що цього клоуна не посилають нхюй хіба що ліниві. Зараз навіть цього не роблять. Просто зневажають і ігнорують. Так низько ще не опускав Україну жоден керівник.
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08.11.2024 14:34 Відповісти
 
 