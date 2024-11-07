Виступ Зеленського в Будапешті не показали в офіційному стрімі саміту Європейської політичної спільноти

Виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський виступав другим, перед ним слово мав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, після українського президента – президент Франції Емманюель Макрон. Виступ Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського не показали і не виклали.

На запитання про те, чому так сталося, угорський представник організаторів заходу сказав, що "виступ президента Зеленського не був публічним, однак кадри були передані команді президента". "Будь ласка, звертайтеся до них для отримання відео", – відповів він.

Представники української влади, до яких звернулося Радіо Свобода, назвали неправдою твердження, що це Україна просила не давати стрім. "Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", – йдеться у відповіді.

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Журналісти зрештою отримали відеокадри виступу президента України і змогли поділитися ними з колегами.

Нагадуємо, 7 листопада у Будапешті відбувається саміт Європейської політичної спільноти, у ході якого європейські лідери обговорять результати виборів у США, підтримку України. Саміт об’єднує понад 40 лідерів з майже всіх європейських держав (крім Білорусі й Росії).