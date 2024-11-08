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Новости Война
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Зеленский и Рютте обсудили участие войск КНДР в войне

Рютте та Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте участие северокорейских войск в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

"Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рассказал о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", - подчеркнул президент.

Собеседники также говорили о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский Владимир (21085) КНДР (1241) Рютте Марк (418)


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Pозвідка Південної Кореї повідомляє, що Росія платитиме близько 2000 доларів на місяць за солдата, хоча більша частина цих грошей, якщо не всі, швидше за все, підуть прямо уряду Північної Кореї.
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07.11.2024 23:57 Ответить
Є спецназівці корейські ось вони становлять небезпеку бо і розумово морально і фізично підготовлені. Інші північні корейці не такі небезпечні і можливо будуть використовуватися росіянами як не знаю як це пом'якше назвати....
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08.11.2024 00:02 Ответить
Та небезпечні всі, іх добіса багато і вони вбивають наших. І в нас не те, щоб патріоти скінчились, але з недостачею зброі та амуніціі - якось занадто великий ризик у піхоті, тож і бажаючих стало меньше. Це ж не Ізраіль який по суті полу беззбройні формування бомбить.

І корейці ну зовсім не полегшуюють життя ЗСУ. Не "москвічі" ж вмирають, а корейці, то ж бунтів на рашці не буде.

Боже, коли вже підуть гарні для нас новини... Щось одні обговорення. Дали б вже грошей на ПВК, чи шо... Корейці ж то ескалація...
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08.11.2024 03:35 Ответить
Обговорили и шо?
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08.11.2024 00:37 Ответить
Гей сек і презерватив. Обговорили, що?
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08.11.2024 04:17 Ответить
 
 