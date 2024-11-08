Зеленский и Рютте обсудили участие войск КНДР в войне
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте участие северокорейских войск в войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
"Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рассказал о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", - подчеркнул президент.
Собеседники также говорили о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.
"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", - подчеркнул Зеленский.
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І корейці ну зовсім не полегшуюють життя ЗСУ. Не "москвічі" ж вмирають, а корейці, то ж бунтів на рашці не буде.
Боже, коли вже підуть гарні для нас новини... Щось одні обговорення. Дали б вже грошей на ПВК, чи шо... Корейці ж то ескалація...