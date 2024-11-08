Зеленский и Рютте обсудили участие войск КНДР в войне

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте участие северокорейских войск в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

"Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рассказал о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины. Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", - подчеркнул президент.

Собеседники также говорили о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили оборонную поддержку Украины