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Новини Війна
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Зеленський та Рютте обговорили учатсть військ КНДР у війні

Рютте та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генсеком НАТО Марком Рютте участь північнокорейських військ у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

"Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", - наголосив президент.

Співрозмовники також говорили про виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.  

"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) КНДР (1276) Рютте Марк (462)


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Pозвідка Південної Кореї повідомляє, що Росія платитиме близько 2000 доларів на місяць за солдата, хоча більша частина цих грошей, якщо не всі, швидше за все, підуть прямо уряду Північної Кореї.
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07.11.2024 23:57 Відповісти
Є спецназівці корейські ось вони становлять небезпеку бо і розумово морально і фізично підготовлені. Інші північні корейці не такі небезпечні і можливо будуть використовуватися росіянами як не знаю як це пом'якше назвати....
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08.11.2024 00:02 Відповісти
Та небезпечні всі, іх добіса багато і вони вбивають наших. І в нас не те, щоб патріоти скінчились, але з недостачею зброі та амуніціі - якось занадто великий ризик у піхоті, тож і бажаючих стало меньше. Це ж не Ізраіль який по суті полу беззбройні формування бомбить.

І корейці ну зовсім не полегшуюють життя ЗСУ. Не "москвічі" ж вмирають, а корейці, то ж бунтів на рашці не буде.

Боже, коли вже підуть гарні для нас новини... Щось одні обговорення. Дали б вже грошей на ПВК, чи шо... Корейці ж то ескалація...
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08.11.2024 03:35 Відповісти
Обговорили и шо?
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08.11.2024 00:37 Відповісти
Гей сек і презерватив. Обговорили, що?
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08.11.2024 04:17 Відповісти
 
 