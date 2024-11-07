Зеленський та Рютте обговорили учатсть військ КНДР у війні
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генсеком НАТО Марком Рютте участь північнокорейських військ у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.
"Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", - наголосив президент.
Співрозмовники також говорили про виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.
"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії", - підкреслив Зеленський.
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І корейці ну зовсім не полегшуюють життя ЗСУ. Не "москвічі" ж вмирають, а корейці, то ж бунтів на рашці не буде.
Боже, коли вже підуть гарні для нас новини... Щось одні обговорення. Дали б вже грошей на ПВК, чи шо... Корейці ж то ескалація...