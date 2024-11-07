Зеленський та Рютте обговорили учатсть військ КНДР у війні

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генсеком НАТО Марком Рютте участь північнокорейських військ у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

"Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", - наголосив президент.

Співрозмовники також говорили про виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії", - підкреслив Зеленський.

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