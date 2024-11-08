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Россияне совершили 46 обстрелов Сумщины, повреждены дома, ранен 1 человек

Наслідки обстрілів Сумщини

7 ноября россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв.

Об этом пишет Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), КАБами (7 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (11 взрывов).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Чернеччинская громада: произошла атака БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв), в результате 1 человек получил ранения, поврежден частный жилой дом.
  • Грунская громада: в результате падения обломков БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв) повреждены 2 жилых дома.

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Автор: 

обстрел (28239) Сумская область (3411)


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