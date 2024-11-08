Россияне совершили 46 обстрелов Сумщины, повреждены дома, ранен 1 человек
7 ноября россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв.
Об этом пишет Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), КАБами (7 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (11 взрывов).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв), FPV-дронами (2 взрыва).
- Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).
- Чернеччинская громада: произошла атака БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв), в результате 1 человек получил ранения, поврежден частный жилой дом.
- Грунская громада: в результате падения обломков БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв) повреждены 2 жилых дома.
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