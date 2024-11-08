Росіяни здійснили 46 обстрілів Сумщини, пошкоджено будинки, поранена 1 людина
7 листопада росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух.
Про це пише Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), КАБами (7 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
- Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), артилерійські обстріли (11 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух), FPV-дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Чернеччинська громада: відбулася атака БпЛА типу "Шахед" (1 вибух), внаслідок 1 особа отримала поранення, пошкоджено приватний житловий будинок.
- Грунська громада: внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" (1 вибух) пошкоджено 2 житлові будинки.
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