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Росіяни здійснили 46 обстрілів Сумщини, пошкоджено будинки, поранена 1 людина

Наслідки обстрілів Сумщини

7 листопада росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух.

Про це пише Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), КАБами (7 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), артилерійські обстріли (11 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух), FPV-дронами (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Чернеччинська громада: відбулася атака БпЛА типу "Шахед" (1 вибух), внаслідок 1 особа отримала поранення, пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Грунська громада: внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" (1 вибух) пошкоджено 2 житлові будинки.

Також читайте: Унаслідок обстрілів Ямпільської громади Сумської області загинула жінка, ще одна дістала поранення

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обстріл (29596) Сумська область (3973)


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