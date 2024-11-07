УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4656 відвідувачів онлайн
Новини
507 2

Унаслідок обстрілів Ямпільської громади Сумської області загинула жінка, ще одна дістала поранення

Обстріли Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Ямпільська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

Ворог застосував ударні безпілотники, артилерію та міномети, запускав керовані авіабомби.

КАБами атакував Ямпільську громаду. 

"Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка – 53-річна працівниця "Укрзалізниці" дістала поранення", - повідомили в Офісі Генпрокуратурі

 Пошкоджено автозаправну станцію, багатоповерховий будинок, два приватних будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Сумщини поранено залізничницю, - Укрзалізниця

Автор: 

обстріл (29575) Сумська область (3967)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.11.2024 11:11 Відповісти
Всі ці злочини проти мирного населення відбуваются тому ,що рашисти не відчувають помсти.
показати весь коментар
07.11.2024 11:21 Відповісти
 
 