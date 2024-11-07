Унаслідок обстрілів Ямпільської громади Сумської області загинула жінка, ще одна дістала поранення
Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Ямпільська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.
Ворог застосував ударні безпілотники, артилерію та міномети, запускав керовані авіабомби.
КАБами атакував Ямпільську громаду.
"Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка – 53-річна працівниця "Укрзалізниці" дістала поранення", - повідомили в Офісі Генпрокуратурі
Пошкоджено автозаправну станцію, багатоповерховий будинок, два приватних будинки.
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Виталий #548501
показати весь коментар07.11.2024 11:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар07.11.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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