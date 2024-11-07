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В результате обстрелов Ямпольской громады в Сумской области погибла женщина, еще одна получила ранение

Обстріли Сумщини

Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Ямпольская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Враг применил ударные беспилотники, артиллерию и минометы, запускал управляемые авиабомбы.

КАБами атаковал Ямпольскую громаду.

"В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзалізниці" получила ранения", - сообщили в Офисе Генпрокуратуры

Повреждены автозаправочная станция, многоэтажный дом, два частных дома.

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Автор: 

обстрел (28254) Сумская область (3415)


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07.11.2024 11:11 Ответить
Всі ці злочини проти мирного населення відбуваются тому ,що рашисти не відчувають помсти.
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07.11.2024 11:21 Ответить
 
 