В результате обстрелов Ямпольской громады в Сумской области погибла женщина, еще одна получила ранение
Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Ямпольская громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
Враг применил ударные беспилотники, артиллерию и минометы, запускал управляемые авиабомбы.
КАБами атаковал Ямпольскую громаду.
"В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзалізниці" получила ранения", - сообщили в Офисе Генпрокуратуры
Повреждены автозаправочная станция, многоэтажный дом, два частных дома.
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Виталий #548501
показать весь комментарий07.11.2024 11:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
володимир омельянов
показать весь комментарий07.11.2024 11:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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