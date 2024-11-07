В результате обстрела Сумщины ранена железнодорожница, - Укрзалізниця
6 ноября российские войска обстреляли Сумскую область. В результате атаки ранения получила железнодорожница.
Об этом пишет пресс-служба Укрзалізниці, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского обстрела Сумщины ранена дежурная по переезду. Железнодорожницу с травмой плеча доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности, элементы энергоснабжения и пути.
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Залізникиню?
Всі російські території повинні бути обмежені десь в болотах коло річки мацкви.