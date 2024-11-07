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В результате обстрела Сумщины ранена железнодорожница, - Укрзалізниця

Росіяни обстріляли залізницю на Сумщині (фото ілюстративне)

6 ноября российские войска обстреляли Сумскую область. В результате атаки ранения получила железнодорожница.

Об этом пишет пресс-служба Укрзалізниці, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела Сумщины ранена дежурная по переезду. Железнодорожницу с травмой плеча доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности, элементы энергоснабжения и пути.

Также читайте: Россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, ранена работница, - "Укрзалізниця"

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обстрел (28254) Сумская область (3415) Укрзализныця (2767)


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поранено залізничницю

Залізникиню?
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07.11.2024 00:15 Ответить
Агов трампіські х*єсоси , що там про мир за 24 години ваш нацист кричав
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07.11.2024 00:25 Ответить
Досить вже накидати гівно на вентилятор та розганяти зраду. Трампа щойно обрали на пост президента, а президентом він фактично стане тільки після інавгурації в січні 2025 року. Тож...
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07.11.2024 06:39 Ответить
Тобто кацапи бьють по жд . А чому ГРУ И СБУ ДОСІ НЕ ЗНИЩІЛО НОВУ ЖД ДЛРОГУ ВЗДОВЖ АЗОВА ?
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07.11.2024 01:35 Ответить
Байден не дозволяє бити по російським територіям. Певно саме тому не прилітає і по Горлівці, Донецьку, Луганську...
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07.11.2024 05:58 Ответить
По "російським територіям"? Вздовж Азовського моря?
Всі російські території повинні бути обмежені десь в болотах коло річки мацкви.
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07.11.2024 08:16 Ответить
Там мірниє люді моґут попасть под обстрєл!
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07.11.2024 06:39 Ответить
 
 