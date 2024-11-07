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Внаслідок обстрілу Сумщини поранено залізничницю, - Укрзалізниця

Росіяни обстріляли залізницю на Сумщині (фото ілюстративне)

6 листопада російські війська обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки поранень занала залізничниця.

Про це пише пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини поранено чергову по переїзду. Залізничницю з травмою плеча доставлено до лікарні та надано всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема, елементи енергопостачання та колії.

Читайте: Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, поранено працівницю, - "Укрзалізниця"

Автор: 

обстріл (29575) Сумська область (3967) Укрзалізниця (6930)


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поранено залізничницю

Залізникиню?
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07.11.2024 00:15 Відповісти
Агов трампіські х*єсоси , що там про мир за 24 години ваш нацист кричав
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07.11.2024 00:25 Відповісти
Досить вже накидати гівно на вентилятор та розганяти зраду. Трампа щойно обрали на пост президента, а президентом він фактично стане тільки після інавгурації в січні 2025 року. Тож...
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07.11.2024 06:39 Відповісти
Тобто кацапи бьють по жд . А чому ГРУ И СБУ ДОСІ НЕ ЗНИЩІЛО НОВУ ЖД ДЛРОГУ ВЗДОВЖ АЗОВА ?
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07.11.2024 01:35 Відповісти
Байден не дозволяє бити по російським територіям. Певно саме тому не прилітає і по Горлівці, Донецьку, Луганську...
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07.11.2024 05:58 Відповісти
По "російським територіям"? Вздовж Азовського моря?
Всі російські території повинні бути обмежені десь в болотах коло річки мацкви.
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07.11.2024 08:16 Відповісти
Там мірниє люді моґут попасть под обстрєл!
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07.11.2024 06:39 Відповісти
 
 