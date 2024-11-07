Внаслідок обстрілу Сумщини поранено залізничницю, - Укрзалізниця
6 листопада російські війська обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки поранень занала залізничниця.
Про це пише пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини поранено чергову по переїзду. Залізничницю з травмою плеча доставлено до лікарні та надано всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема, елементи енергопостачання та колії.
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Залізникиню?
Всі російські території повинні бути обмежені десь в болотах коло річки мацкви.