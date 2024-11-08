Рашисты атаковали Харьков авиабомбами, есть попадание в многоэтажку (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 8 ноября российские захватчики ударили по Харькову авиабомбами. Одни из ударов пришлись по району плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова. В доме разрушено несколько этажей. Под завалами находятся люди. Возник пожар. Начата поисково-спасательная операция.
"На третьем этаже 12-этажки заблокированы люди. Продолжаются работы по их спасению", - рассказал Терехов.
По состоянию на 5.40 количество пострадавших составило 25 человек, в том числе - младенец.
По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг также ударил по Шевченковскому району.
"В самом центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома", – говорится в сообщении.
Еще одно попадание зафиксировано около жилой застройки также в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.
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