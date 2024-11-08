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Рашисты атаковали Харьков авиабомбами, есть попадание в многоэтажку (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар по Харкову 8 листопада

Ночью 8 ноября российские захватчики ударили по Харькову авиабомбами. Одни из ударов пришлись по району плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова. В доме разрушено несколько этажей. Под завалами находятся люди. Возник пожар. Начата поисково-спасательная операция.

"На третьем этаже 12-этажки заблокированы люди. Продолжаются работы по их спасению", - рассказал Терехов.

По состоянию на 5.40 количество пострадавших составило 25 человек, в том числе - младенец.

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По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг также ударил по Шевченковскому району.

"В самом центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома", – говорится в сообщении.

Еще одно попадание зафиксировано около жилой застройки также в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.

Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову
Перші наслідки удару по Харкову

Автор: 

обстрел (28239) Харьков (7626) КАБ (399)


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Топ комментарии
+9
Ви серйозно вважаєте , що стадо путлєра якось хвилює доля белгорода?
Та їм за щастя побачити, як дамбят мацквабад!
Це тупа, дика біомаса, яка отримує емоції тільки від знищення, вбив...ств і крові...
Тільки повне видалення цієї пухлини врятує світ
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08.11.2024 07:04 Ответить
+6
І що, це до пінди до сраки двеця. На ділі, немає ні ракет ні підтримки.
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08.11.2024 07:00 Ответить
+5
По Белгороду ніззя
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08.11.2024 06:52 Ответить
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Ми працюватимемо над збереженням альянсу щодо підтримки України, - Держдепартамент США...

Блінкен та глава МЗС Франції Барро підкреслили готовність продовжувати підтримку України...
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08.11.2024 06:48 Ответить
І що, це до пінди до сраки двеця. На ділі, немає ні ракет ні підтримки.
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08.11.2024 07:00 Ответить
По Белгороду ніззя
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08.11.2024 06:52 Ответить
Ви серйозно вважаєте , що стадо путлєра якось хвилює доля белгорода?
Та їм за щастя побачити, як дамбят мацквабад!
Це тупа, дика біомаса, яка отримує емоції тільки від знищення, вбив...ств і крові...
Тільки повне видалення цієї пухлини врятує світ
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08.11.2024 07:04 Ответить
Там мірниє люді!!!
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08.11.2024 07:07 Ответить
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно"(с)
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08.11.2024 07:00 Ответить
Ф-16 не вміє збивати каби.
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08.11.2024 08:40 Ответить
А літаки, з яких ті КАБи пускають, вміють?
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08.11.2024 10:06 Ответить
Кацапи запускають каби далеко від лінії фронту. Ф-16-не всемогутня зірка смерті, а звичайний літак. У кацапів ппо на фронті є.
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08.11.2024 10:14 Ответить
чому ж ми ніяк не знайдемо ніякої протидії цій пошесті..., так каби не збиваються, але ж літаки знищуються...
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08.11.2024 09:18 Ответить
Фактично одинадцять років війна в Україні... Хоча країна мала в своєму арсеналі велечезну кількість зброї після розвалу совку ( навіть без ядерної) . Але ці п#дораси, (яки були президентами, мііністрами ,покрали , продали цю ззброою, запустили в країну всю цю сволоту проросійську, короче здали все, і чомусь ми не чули щоб когось об'явили в розшук, почали конфіскувати кошти. Тобто країну захопила шайка злочинців, яка тероризує разом з путіним та іншими "гарантами" українців , і веде нас всіх на убой. Тому робить з цими покитьками щось.
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08.11.2024 10:35 Ответить
Чучма славно царював -
Пенсам грошики давав,
Танки, дружно - в Афри-ку,
А ракети на Москву!

Є в Сардинії хатинка,
Соковитая малинка,
Чучма вдало торгував,
І себе не забував!
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08.11.2024 11:58 Ответить
 
 