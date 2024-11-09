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В этом году закупочное агентство Минобороны законтрактовало дальнобойных дронов на 20 млрд грн

Українські далекобійні дрони

В 2024 году Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины законтрактовало и оплатило авансы за дроны "deep strike" на 20 миллиардов гривен.

Об этом рассказал директор департамента закупок Министерства обороны Глеб Каневский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в этом году Минобороны потратило 50 млрд грн на покупку беспилотников, среди которых 20 млрд - на дальнобойные дроны, так называемые "deep strike".

Долгосрочные контракты на изготовление таких БПЛА уже получили пять украинских компаний.

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Всего в 2024 году АОЗ профинансировало закупку оружия на 300 млрд грн, среди которых 50% - контракты с отечественными производителями.

"В недалеком будущем инвестиции Министерства обороны станут хорошей основой для привлечения международных инвестиций, потому что здесь будет готова производственная база, которая прошла кодификацию и имеет государственные контракты", - отметил Каневский.

Украинские дальнобойные беспилотники используют для ударов по российским стратегическим объектам в глубоком тылу: складам, оборонным предприятиям, нефтебазам и тому подобное. Отечественные дроны способны поражать цели на глубине более 1000 км от линии соприкосновения.

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Автор: 

Минобороны (9275) дроны (3831) Агентство оборонных закупок (84)


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Топ комментарии
+6
Після "Ми виділили 20 млрд грн на дрони" питати "Де дрони" не на часі, кацапське ІПСО, і гра рукою кремля по рейтингу Зеленскава!
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09.11.2024 16:26
+2
А отримаємо на п'ять. А де решта ніхто не дізнається
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09.11.2024 16:32
+2
Ліс ще не виріс, щоб з нього дрони пиляти..і взагалі, на обіцяне три роки чекають..
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09.11.2024 16:35
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Головне - розпилять гроші.
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09.11.2024 16:23 Ответить
Після "Ми виділили 20 млрд грн на дрони" питати "Де дрони" не на часі, кацапське ІПСО, і гра рукою кремля по рейтингу Зеленскава!
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09.11.2024 16:26 Ответить
А отримаємо на п'ять. А де решта ніхто не дізнається
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09.11.2024 16:32 Ответить
Це вже мають виготовити мільярд дронів, як посадили мільярдний ліс?
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09.11.2024 16:33 Ответить
Ліс ще не виріс, щоб з нього дрони пиляти..і взагалі, на обіцяне три роки чекають..
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09.11.2024 16:35 Ответить
ліс пиляти не можна!
бо, від п'яти до семи рочків тюряги!
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09.11.2024 16:44 Ответить
Це для холопів. А панам все можна
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09.11.2024 16:46 Ответить
Можна. В 9 областях.
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09.11.2024 16:48 Ответить
Тепер зрозуміло чого на Стерненка наїхали-він в МО хліб відбирає.
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09.11.2024 16:40 Ответить
якась, мутна історія. ну, дуже мутна!
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09.11.2024 16:48 Ответить
Ну що тут сказати? "Далекобійні дрони на 20 мільярдів" - це звучить круто, але де конкретика? Хто виробник? Які технічні характеристики? Яка кількість?
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18.12.2024 22:48 Ответить
далекобійні дрони не долітають до чонгара, мелітополя, бердянська, маріуполя, керчі?
до мааскви в решті решт?
чи, зливати їх сотнями на махачкалу важливіше?
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09.11.2024 16:47 Ответить
20 мільярдів - це скільки дронів? 100, 200, чи 1000?
Складно сказати якщо не знаєш по якій ціні ті дрони та скільки відкату в тій ціні.
Але 20 мільярдів в будь якому разі звучит більш солідно ніж 1000 чи навіть 2000 тисячі дронів бо міліон дронів вже був і цим нікого вже не вразиш.
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09.11.2024 20:29 Ответить
 
 