В этом году закупочное агентство Минобороны законтрактовало дальнобойных дронов на 20 млрд грн

В 2024 году Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины законтрактовало и оплатило авансы за дроны "deep strike" на 20 миллиардов гривен.

Об этом рассказал директор департамента закупок Министерства обороны Глеб Каневский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в этом году Минобороны потратило 50 млрд грн на покупку беспилотников, среди которых 20 млрд - на дальнобойные дроны, так называемые "deep strike".

Долгосрочные контракты на изготовление таких БПЛА уже получили пять украинских компаний.

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Всего в 2024 году АОЗ профинансировало закупку оружия на 300 млрд грн, среди которых 50% - контракты с отечественными производителями.

"В недалеком будущем инвестиции Министерства обороны станут хорошей основой для привлечения международных инвестиций, потому что здесь будет готова производственная база, которая прошла кодификацию и имеет государственные контракты", - отметил Каневский.

Украинские дальнобойные беспилотники используют для ударов по российским стратегическим объектам в глубоком тылу: складам, оборонным предприятиям, нефтебазам и тому подобное. Отечественные дроны способны поражать цели на глубине более 1000 км от линии соприкосновения.

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