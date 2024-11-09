В этом году закупочное агентство Минобороны законтрактовало дальнобойных дронов на 20 млрд грн
В 2024 году Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины законтрактовало и оплатило авансы за дроны "deep strike" на 20 миллиардов гривен.
Об этом рассказал директор департамента закупок Министерства обороны Глеб Каневский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в этом году Минобороны потратило 50 млрд грн на покупку беспилотников, среди которых 20 млрд - на дальнобойные дроны, так называемые "deep strike".
Долгосрочные контракты на изготовление таких БПЛА уже получили пять украинских компаний.
Всего в 2024 году АОЗ профинансировало закупку оружия на 300 млрд грн, среди которых 50% - контракты с отечественными производителями.
"В недалеком будущем инвестиции Министерства обороны станут хорошей основой для привлечения международных инвестиций, потому что здесь будет готова производственная база, которая прошла кодификацию и имеет государственные контракты", - отметил Каневский.
Украинские дальнобойные беспилотники используют для ударов по российским стратегическим объектам в глубоком тылу: складам, оборонным предприятиям, нефтебазам и тому подобное. Отечественные дроны способны поражать цели на глубине более 1000 км от линии соприкосновения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо, від п'яти до семи рочків тюряги!
до мааскви в решті решт?
чи, зливати їх сотнями на махачкалу важливіше?
Складно сказати якщо не знаєш по якій ціні ті дрони та скільки відкату в тій ціні.
Але 20 мільярдів в будь якому разі звучит більш солідно ніж 1000 чи навіть 2000 тисячі дронів бо міліон дронів вже був і цим нікого вже не вразиш.