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Новини
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Цьогоріч закупівельна агенція Міноборони законтрактувала далекобійних дронів на 20 млрд грн

Українські далекобійні дрони

У 2024 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України законтрактувала й сплатила аванси за дрони "deep strike" на 20 мільярдів гривень.

Про це розповів директор департаменту закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цьогоріч Міноборони витратило 50 млрд грн на купівлю безпілотників, серед яких 20 млрд – на далекобійні дрони, так звані "deep strike".

Довгострокові контракти на виготовлення таких БПЛА вже отримало п’ять українських компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири бригади, що воюють на Донбасі, отримали дрони від громади Києва, - Кличко. ФОТО

Загалом у 2024 році АОЗ профінансувала закупівлю зброї на 300 млрд грн, серед яких 50% – контракти з вітчизняними виробниками.

"У недалекому майбутньому інвестиції Міністерства оборони стануть гарним підґрунтям для залучення міжнародних інвестицій, тому що тут буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти", - зазначив Канєвський.

Українські далекобійні безпілотники використовують для ударів по російським стратегічним об’єктам у глибокому тилу: складам, оборонним підприємствам, нафтобазам тощо. Вітчизняні дрони здатні вражати цілі на глибині у понад 1000 км від лінії зіткнення.

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Автор: 

Міноборони (7343) дрони (4662) Агенція оборонних закупівель (110)


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Топ коментарі
+6
Після "Ми виділили 20 млрд грн на дрони" питати "Де дрони" не на часі, кацапське ІПСО, і гра рукою кремля по рейтингу Зеленскава!
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09.11.2024 16:26
+2
А отримаємо на п'ять. А де решта ніхто не дізнається
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09.11.2024 16:32
+2
Ліс ще не виріс, щоб з нього дрони пиляти..і взагалі, на обіцяне три роки чекають..
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09.11.2024 16:35
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Головне - розпилять гроші.
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09.11.2024 16:23 Відповісти
Після "Ми виділили 20 млрд грн на дрони" питати "Де дрони" не на часі, кацапське ІПСО, і гра рукою кремля по рейтингу Зеленскава!
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09.11.2024 16:26 Відповісти
А отримаємо на п'ять. А де решта ніхто не дізнається
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09.11.2024 16:32 Відповісти
Це вже мають виготовити мільярд дронів, як посадили мільярдний ліс?
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09.11.2024 16:33 Відповісти
Ліс ще не виріс, щоб з нього дрони пиляти..і взагалі, на обіцяне три роки чекають..
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09.11.2024 16:35 Відповісти
ліс пиляти не можна!
бо, від п'яти до семи рочків тюряги!
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09.11.2024 16:44 Відповісти
Це для холопів. А панам все можна
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09.11.2024 16:46 Відповісти
Можна. В 9 областях.
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09.11.2024 16:48 Відповісти
Тепер зрозуміло чого на Стерненка наїхали-він в МО хліб відбирає.
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09.11.2024 16:40 Відповісти
якась, мутна історія. ну, дуже мутна!
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09.11.2024 16:48 Відповісти
Ну що тут сказати? "Далекобійні дрони на 20 мільярдів" - це звучить круто, але де конкретика? Хто виробник? Які технічні характеристики? Яка кількість?
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18.12.2024 22:48 Відповісти
далекобійні дрони не долітають до чонгара, мелітополя, бердянська, маріуполя, керчі?
до мааскви в решті решт?
чи, зливати їх сотнями на махачкалу важливіше?
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09.11.2024 16:47 Відповісти
20 мільярдів - це скільки дронів? 100, 200, чи 1000?
Складно сказати якщо не знаєш по якій ціні ті дрони та скільки відкату в тій ціні.
Але 20 мільярдів в будь якому разі звучит більш солідно ніж 1000 чи навіть 2000 тисячі дронів бо міліон дронів вже був і цим нікого вже не вразиш.
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09.11.2024 20:29 Відповісти
 
 