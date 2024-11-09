Генштаб не вносил никаких инициатив относительно мобилизации женщин, они могут поступить на службу только добровольно, - нардеп "Голоса" Бобровская

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не вносил никаких инициатив относительно мобилизации женщин. Они могут присоединиться к рядам украинской армии только добровольно.

Об этом в комментарии для "24 Канала" заявила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс", - сказала парламентарий.

В то же время она подчеркнула, что женщинам предлагают не обязательную службу в ВСУ, а лишь приобретение военных навыков.

"В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и парни, в возрасте 18 - 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", - сказала Бобровская.

Ранее в Минобороны сообщали, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них являются военнослужащими.

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