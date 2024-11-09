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Генштаб не вносил никаких инициатив относительно мобилизации женщин, они могут поступить на службу только добровольно, - нардеп "Голоса" Бобровская

Генштаб не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не вносил никаких инициатив относительно мобилизации женщин. Они могут присоединиться к рядам украинской армии только добровольно.

Об этом в комментарии для "24 Канала" заявила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс", - сказала парламентарий.

В то же время она подчеркнула, что женщинам предлагают не обязательную службу в ВСУ, а лишь приобретение военных навыков.

"В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и парни, в возрасте 18 - 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", - сказала Бобровская.

Ранее в Минобороны сообщали, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них являются военнослужащими.

Читайте также: В ВСУ служат 68 тыс. женщин, примерно 5 тыс. находятся непосредственно в зоне боевых действий, - Минобороны

Автор: 

женщины (883) мобилизация (2732) ВСУ (6531) Бобровская (49)


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Топ комментарии
+3
ооо....
почали педалювати тему жінок в окопах.
за!шобла докерувалась.
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09.11.2024 17:39
+3
Навіть не пробуйте тикати паличков у жінок - лишитесь без рук.
Українська жінка - це планетарний катаклізм.
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09.11.2024 18:03
+3
Чоловіки тікають, хлопці тікають а жінки щось забарилися. Тре їх трохи погнать за кордон щоб не заважали зеленим торгуватися з пуйлом
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09.11.2024 18:31
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ооо....
почали педалювати тему жінок в окопах.
за!шобла докерувалась.
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09.11.2024 17:39 Ответить
Навіть не пробуйте тикати паличков у жінок - лишитесь без рук.
Українська жінка - це планетарний катаклізм.
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09.11.2024 18:03 Ответить
Чоловіки тікають, хлопці тікають а жінки щось забарилися. Тре їх трохи погнать за кордон щоб не заважали зеленим торгуватися з пуйлом
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09.11.2024 18:31 Ответить
господи , что призходит? во вторую мировую хенщины заменяли мужиков везле, а сейчас, что полростки должны заменять всех, у меня сосед ДЦП с детства , дали повестку, пришёл в военком. сказали годен, да что ж эти твари творят? зажрались тут, где на них управа? что ****** там то и ****** здесь,
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09.11.2024 18:48 Ответить
Чого пані репетує незрозумілою мовою ? Шо вона хоче , а біс її знає ?
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09.11.2024 20:57 Ответить
Металург - спеціаліст по металам, хімік - спеціаліст з хімії, ітшник - спеціаліст з ІТ. Я так розумію, що у перекладі з канадійської української на українську українську членкиня - це спеціаліст по членам.
Цікаво, в якій бригаді показує жінкам приклад і виконує свій конституційний обовязок відносно членів бійців ЗСУ ця членкиня? Чи вона непридатна, бо член з пальцем плутає?
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09.11.2024 19:25 Ответить
Ага знаємо. Після новорічних свят, як завжди час закрутити гайки по повній і влада буде з піною у рта казати "Або народжуєш,або воюєш"
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09.11.2024 20:01 Ответить
Та це питання часу, потім скажуть " ой ну он у Ізраїлі жінки служать" і таке інше 😂
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09.11.2024 21:12 Ответить
В Кремле долго думали "как помочь нашему клоуну настроить украинцев на капитуляцию" и вот оно - бинго! " А давайте настроим их против армии и создадим ТЦК которые будут ходить по улицам с нарезным оружием и вести себя как Айнзацкомманде.
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09.11.2024 21:14 Ответить
Після Днепру дійде черга і до них. Бронювання з
полиції знімати не будуть.
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09.11.2024 22:45 Ответить
100%
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09.11.2024 23:06 Ответить
 
 