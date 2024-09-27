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Новости
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В ВСУ служат 68 тыс. женщин, примерно 5 тыс. находятся непосредственно в зоне боевых действий, - Минобороны

Жінки в ЗСУ

Общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них являются военнослужащими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган на международном семинаре по вопросам гендерного равенства.

Так, она рассказала, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 тысяч, из них военнослужащих - более 48 тысяч. Непосредственно в зоне боевых действий находятся примерно 5 тысяч военнослужащих.

"Сегодня женщины везде - держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и уму, а не по полу", - отметила Дараган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны

Кроме того, она обратила внимание на изменения в гендерной политике Минобороны, которые удалось внедрить в течение последних лет. В частности, женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях в 2018 году. Однако эта возможность долгое время оставалась нереализованной.

"Одного закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСП, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин отдельно. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти преграды", - заявила Дараган.

Также удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих. Например, в 2023 году появилась летняя женская военная форма - до этого была доступна только парадная.

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Автор: 

женщины (887) Минобороны (9357) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+6
5 тисяч жінок і 350 тисяч чоловіків - ось вам і гендерна рівність, коли справа торкається керівних посад, то феміністки волають, чому 80/20% чоловіки займають, а не 50/50%, коли ж діло дійшло до війни і захисту, то їх не бентежить 99/1% співвідношення чоловіків до жінок на фронті
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27.09.2024 19:59
+3
Нащо ви людям таке розказуєте.половина із 60тис тільки платню отримують 😡😡😡😡
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27.09.2024 19:22
+1
Баба у війську = гроші на вітер.
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27.09.2024 21:00
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нащо ви людям таке розказуєте.половина із 60тис тільки платню отримують 😡😡😡😡
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27.09.2024 19:22 Ответить
5000 на передовой это прям очень много.
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27.09.2024 19:28 Ответить
Зона бойових дій не завжди самий передок
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27.09.2024 19:39 Ответить
На передовой может числиться также Марина под столом которая оказывает различного рода услуги комбату
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27.09.2024 22:21 Ответить
Сподіваюся Люся Обдрістовєчь також на фронті?
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27.09.2024 19:32 Ответить
5 тисяч жінок і 350 тисяч чоловіків - ось вам і гендерна рівність, коли справа торкається керівних посад, то феміністки волають, чому 80/20% чоловіки займають, а не 50/50%, коли ж діло дійшло до війни і захисту, то їх не бентежить 99/1% співвідношення чоловіків до жінок на фронті
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27.09.2024 19:59 Ответить
Та й в Конституції зписано, що у всіх рівні права та ОБОВ'ЯЗКИ, незалежно від статі і т.д. - і де воно?..
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27.09.2024 20:52 Ответить
Баба у війську = гроші на вітер.
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27.09.2024 21:00 Ответить
Гендерное равенство во всей красе
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27.09.2024 22:20 Ответить
Мають залучити більше жінок, особливо на нуль. У нас нестаток особогого складу.
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27.09.2024 22:57 Ответить
Фемінізм зло.
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28.09.2024 04:58 Ответить
В кінологічному центрі на Львівщині жінки для розведення бл¥дства в армії.Що другий командир бл¥дун.
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28.09.2024 07:27 Ответить
 
 