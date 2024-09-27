УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11376 відвідувачів онлайн
Новини
1 037 12

У ЗСУ служать 68 тис. жінок, приблизно 5 тис. перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, - Міноборони

Жінки в ЗСУ

Загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла державна секретарка Міністерства оборони України Людмила Дараган на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності.

Так, вона розповіла, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 тисяч, з них військовослужбовиць - понад 48 тисяч. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають приблизно 5 тисяч військовослужбовиць.

"Сьогодні жінки всюди - тримають тил, працюють на важких посадах, воюють у лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю", - зауважила Дараган.

Також читайте: Близько 20% звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок, - Міноборони

Крім того, вона звернула увагу на зміни в гендерній політиці Міноборони, які вдалося впровадити протягом останніх років. Зокрема, жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях у 2018 році. Проте ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.

"Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", - заявила Дараган.

Також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма - до цього була доступна лише парадна.

Також читайте: "Державний оператор тилу" Міноборони вперше закупив літню жіночу військову форму на 130 млн грн

Автор: 

жінки (627) Міноборони (7409) ЗСУ (7588)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
5 тисяч жінок і 350 тисяч чоловіків - ось вам і гендерна рівність, коли справа торкається керівних посад, то феміністки волають, чому 80/20% чоловіки займають, а не 50/50%, коли ж діло дійшло до війни і захисту, то їх не бентежить 99/1% співвідношення чоловіків до жінок на фронті
показати весь коментар
27.09.2024 19:59
+3
Нащо ви людям таке розказуєте.половина із 60тис тільки платню отримують 😡😡😡😡
показати весь коментар
27.09.2024 19:22
+1
Баба у війську = гроші на вітер.
показати весь коментар
27.09.2024 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нащо ви людям таке розказуєте.половина із 60тис тільки платню отримують 😡😡😡😡
показати весь коментар
27.09.2024 19:22 Відповісти
5000 на передовой это прям очень много.
показати весь коментар
27.09.2024 19:28 Відповісти
Зона бойових дій не завжди самий передок
показати весь коментар
27.09.2024 19:39 Відповісти
На передовой может числиться также Марина под столом которая оказывает различного рода услуги комбату
показати весь коментар
27.09.2024 22:21 Відповісти
Сподіваюся Люся Обдрістовєчь також на фронті?
показати весь коментар
27.09.2024 19:32 Відповісти
5 тисяч жінок і 350 тисяч чоловіків - ось вам і гендерна рівність, коли справа торкається керівних посад, то феміністки волають, чому 80/20% чоловіки займають, а не 50/50%, коли ж діло дійшло до війни і захисту, то їх не бентежить 99/1% співвідношення чоловіків до жінок на фронті
показати весь коментар
27.09.2024 19:59 Відповісти
Та й в Конституції зписано, що у всіх рівні права та ОБОВ'ЯЗКИ, незалежно від статі і т.д. - і де воно?..
показати весь коментар
27.09.2024 20:52 Відповісти
Баба у війську = гроші на вітер.
показати весь коментар
27.09.2024 21:00 Відповісти
Гендерное равенство во всей красе
показати весь коментар
27.09.2024 22:20 Відповісти
Мають залучити більше жінок, особливо на нуль. У нас нестаток особогого складу.
показати весь коментар
27.09.2024 22:57 Відповісти
Фемінізм зло.
показати весь коментар
28.09.2024 04:58 Відповісти
В кінологічному центрі на Львівщині жінки для розведення бл¥дства в армії.Що другий командир бл¥дун.
показати весь коментар
28.09.2024 07:27 Відповісти
 
 