У ЗСУ служать 68 тис. жінок, приблизно 5 тис. перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, - Міноборони

Загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла державна секретарка Міністерства оборони України Людмила Дараган на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності.

Так, вона розповіла, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 тисяч, з них військовослужбовиць - понад 48 тисяч. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають приблизно 5 тисяч військовослужбовиць.

"Сьогодні жінки всюди - тримають тил, працюють на важких посадах, воюють у лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю", - зауважила Дараган.

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Крім того, вона звернула увагу на зміни в гендерній політиці Міноборони, які вдалося впровадити протягом останніх років. Зокрема, жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях у 2018 році. Проте ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.

"Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", - заявила Дараган.

Також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма - до цього була доступна лише парадна.

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