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Генштаб не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок, вони можуть вступити на службу лише добровільно, - нардеп "Голосу" Бобровська

Генштаб не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок

Генеральний штаб Збройних сил України наразі не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок. Вони можуть долучитися до лав української армії лише добровільно.

Про це у коментарі для "24 Каналу" заявила народна депутатка від "Голосу", членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс", - сказала парламентарка.

Водночас вона наголосила, що жінкам пропонують не обов'язкову службу в ЗСУ, а лише набуття військових навичок.

"Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", - сказала Бобровська.

Раніше у Міноборони повідомляли, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.

Читайте також: Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ

Автор: 

жінки (625) мобілізація (3044) ЗСУ (7528) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+3
ооо....
почали педалювати тему жінок в окопах.
за!шобла докерувалась.
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09.11.2024 17:39
+3
Навіть не пробуйте тикати паличков у жінок - лишитесь без рук.
Українська жінка - це планетарний катаклізм.
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09.11.2024 18:03
+3
Чоловіки тікають, хлопці тікають а жінки щось забарилися. Тре їх трохи погнать за кордон щоб не заважали зеленим торгуватися з пуйлом
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09.11.2024 18:31
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ооо....
почали педалювати тему жінок в окопах.
за!шобла докерувалась.
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09.11.2024 17:39 Відповісти
Навіть не пробуйте тикати паличков у жінок - лишитесь без рук.
Українська жінка - це планетарний катаклізм.
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09.11.2024 18:03 Відповісти
Чоловіки тікають, хлопці тікають а жінки щось забарилися. Тре їх трохи погнать за кордон щоб не заважали зеленим торгуватися з пуйлом
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09.11.2024 18:31 Відповісти
господи , что призходит? во вторую мировую хенщины заменяли мужиков везле, а сейчас, что полростки должны заменять всех, у меня сосед ДЦП с детства , дали повестку, пришёл в военком. сказали годен, да что ж эти твари творят? зажрались тут, где на них управа? что ****** там то и ****** здесь,
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09.11.2024 18:48 Відповісти
Чого пані репетує незрозумілою мовою ? Шо вона хоче , а біс її знає ?
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09.11.2024 20:57 Відповісти
Металург - спеціаліст по металам, хімік - спеціаліст з хімії, ітшник - спеціаліст з ІТ. Я так розумію, що у перекладі з канадійської української на українську українську членкиня - це спеціаліст по членам.
Цікаво, в якій бригаді показує жінкам приклад і виконує свій конституційний обовязок відносно членів бійців ЗСУ ця членкиня? Чи вона непридатна, бо член з пальцем плутає?
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09.11.2024 19:25 Відповісти
Ага знаємо. Після новорічних свят, як завжди час закрутити гайки по повній і влада буде з піною у рта казати "Або народжуєш,або воюєш"
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09.11.2024 20:01 Відповісти
Та це питання часу, потім скажуть " ой ну он у Ізраїлі жінки служать" і таке інше 😂
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09.11.2024 21:12 Відповісти
В Кремле долго думали "как помочь нашему клоуну настроить украинцев на капитуляцию" и вот оно - бинго! " А давайте настроим их против армии и создадим ТЦК которые будут ходить по улицам с нарезным оружием и вести себя как Айнзацкомманде.
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09.11.2024 21:14 Відповісти
Після Днепру дійде черга і до них. Бронювання з
полиції знімати не будуть.
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09.11.2024 22:45 Відповісти
100%
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09.11.2024 23:06 Відповісти
 
 