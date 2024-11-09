Генштаб не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок, вони можуть вступити на службу лише добровільно, - нардеп "Голосу" Бобровська
Генеральний штаб Збройних сил України наразі не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок. Вони можуть долучитися до лав української армії лише добровільно.
Про це у коментарі для "24 Каналу" заявила народна депутатка від "Голосу", членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс", - сказала парламентарка.
Водночас вона наголосила, що жінкам пропонують не обов'язкову службу в ЗСУ, а лише набуття військових навичок.
"Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", - сказала Бобровська.
Раніше у Міноборони повідомляли, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.
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почали педалювати тему жінок в окопах.
за!шобла докерувалась.
Українська жінка - це планетарний катаклізм.
Цікаво, в якій бригаді показує жінкам приклад і виконує свій конституційний обовязок відносно членів бійців ЗСУ ця членкиня? Чи вона непридатна, бо член з пальцем плутає?
полиції знімати не будуть.