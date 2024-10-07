Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ
Міністерство оборони України має намір провести гендерний аналіз і виявити перешкоди щодо впровадження програм рівності в лавах ЗСУ.
Про це повідомили на сайті відомства за результатами відвідання українською делегацією освітньої програми "Змінотворці", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що представники Міноборони взяли участь у міжнародній освітній програмі "Змінотворці" в межах впровадження принципів гендерної рівності у Збройних силах України.
Ця програма об’єднала українських і закордонних експертів, радників з гендерних питань, політиків та практиків у сфері гуманітарної безпеки.
"Вони працювали над вдосконаленням знань та навичок у сфері гендерної інтеграції, що дозволить привести політики та практики Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО та резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека"", - розповіли в Міноборони.
Серед учасників міжнародного заходу в Брюсселі були представники збройних сил Канади, Північного центру з гендерних питань у військових операціях (Швеція), відомств у сфері оборони Європейського Союзу, а також провідних міжнародних організацій у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.
Керівниця управління гуманітарного забезпечення Міноборони Діана Копаниця заявила, що ця програма надала "унікальну можливість" для обміну досвідом із партнерами НАТО.
"Ми не лише перейняли передові практики, але й поділилися власними напрацюваннями в умовах війни. Це допоможе нам ефективніше впроваджувати стандарти альянсу, оптимально використовуючи потенціал як жінок, так і чоловіків у різних сферах оборони", - розповіла вона.
Після повернення до Києва учасники заходу презентують отримані знання своєму оперативному керівництву.
У Міноборони розповіли, що в планах провести гендерний аналіз та виявити інституційні перешкоди для впровадження програм рівності.
"Змінотворці" є спільною ініціативою Міноборони України та проєкту Protect2, що фінансується Міністерством національної оборони Канади та виконується Alinea International. Його мета - підтримка українського уряду в розбудові потенціалу інституцій та відомств оборонного сектору.
Нагадаємо, що раніше в Міноборони розповіли, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А цугундерний?
єдине щоб я додав, так це зграя "журналістів", які почнуть відмазувати головних корупціонерів тим, що вони "дружать з Остіном" 🤢🤮
Це Вона є для Тебе Вишом...
Це ТИ нею дишеш...
Цет= ТИ звдиш пружинки...
Це Ти...
Стаєш рабом жінки...
Доки світ цей не полишиш...
Більше ж проблем блд немає, тільки це.
Ще залишилось зробити гомо і лезбі полки 😁
А на програмі не сказали, що засновник гендеризму Уільям Мані експериментально довів, що статеві ролі не можна прищепити вихованням. Намагався виховати хлопчика дівчинкою, та вийшло, що той хлоп покінчив життя...
Але понятття закріпилося, хоча й антинаукове.
Ганьба
не з закупок, не з підготовки військових, не з планування операцій та ротацій
не з нормального призову
а з того, що у тебе між ногами..
куй, чи мзда.....
ось чого не вистачало для перемоги...
не дарма замінили головкома..
не дарма їсть свій хліб Умеров.
а назвіть стугну чи корсар наприклад томагавк!!!
вони тоді і до пітера і за урал долетять, вашумать
**********
Перед тим, як впроваджувати "гендерну рівність" треба з'ясувати, чи існує "гендерна нерівність"? І чи потрібна нам така "рівність"?
Бо якщо "рівність" буде полягати, наприклад, у бусифікації жінок нарівні з чоловіками, - то я проти такої "рівності". І так далі.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.