Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ

Міністерство оборони України має намір провести гендерний аналіз і виявити перешкоди щодо впровадження програм рівності в лавах ЗСУ.

Про це повідомили на сайті відомства за результатами відвідання українською делегацією освітньої програми "Змінотворці", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представники Міноборони взяли участь у міжнародній освітній програмі "Змінотворці" в межах впровадження принципів гендерної рівності у Збройних силах України.

Ця програма об’єднала українських і закордонних експертів, радників з гендерних питань, політиків та практиків у сфері гуманітарної безпеки.

"Вони працювали над вдосконаленням знань та навичок у сфері гендерної інтеграції, що дозволить привести політики та практики Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО та резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека"", - розповіли в Міноборони.

Серед учасників міжнародного заходу в Брюсселі були представники збройних сил Канади, Північного центру з гендерних питань у військових операціях (Швеція), відомств у сфері оборони Європейського Союзу, а також провідних міжнародних організацій у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Керівниця управління гуманітарного забезпечення Міноборони Діана Копаниця заявила, що ця програма надала "унікальну можливість" для обміну досвідом із партнерами НАТО.

"Ми не лише перейняли передові практики, але й поділилися власними напрацюваннями в умовах війни. Це допоможе нам ефективніше впроваджувати стандарти альянсу, оптимально використовуючи потенціал як жінок, так і чоловіків у різних сферах оборони", - розповіла вона.

Після повернення до Києва учасники заходу презентують отримані знання своєму оперативному керівництву.

Читайте також: У війську служать 18 амністованих жінок, вони отримали посади стрільчинь і санітарок, - Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ

У Міноборони розповіли, що в планах провести гендерний аналіз та виявити інституційні перешкоди для впровадження програм рівності.

"Змінотворці" є спільною ініціативою Міноборони України та проєкту Protect2, що фінансується Міністерством національної оборони Канади та виконується Alinea International. Його мета - підтримка українського уряду в розбудові потенціалу інституцій та відомств оборонного сектору.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони розповіли, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.

Читайте також: Близько 20% звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок, - Міноборони