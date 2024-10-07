Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ

УКР
Міністерство оборони України має намір провести гендерний аналіз і виявити перешкоди щодо впровадження програм рівності в лавах ЗСУ.

Про це повідомили на сайті відомства за результатами відвідання українською делегацією освітньої програми "Змінотворці", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представники Міноборони взяли участь у міжнародній освітній програмі "Змінотворці" в межах впровадження принципів гендерної рівності у Збройних силах України.

Ця програма об’єднала українських і закордонних експертів, радників з гендерних питань, політиків та практиків у сфері гуманітарної безпеки.

"Вони працювали над вдосконаленням знань та навичок у сфері гендерної інтеграції, що дозволить привести політики та практики Збройних сил України у відповідність до стандартів НАТО та резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека"", - розповіли в Міноборони.

Серед учасників міжнародного заходу в Брюсселі були представники збройних сил Канади, Північного центру з гендерних питань у військових операціях (Швеція), відомств у сфері оборони Європейського Союзу, а також провідних міжнародних організацій у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Керівниця управління гуманітарного забезпечення Міноборони Діана Копаниця заявила, що ця програма надала "унікальну можливість" для обміну досвідом із партнерами НАТО.

"Ми не лише перейняли передові практики, але й поділилися власними напрацюваннями в умовах війни. Це допоможе нам ефективніше впроваджувати стандарти альянсу, оптимально використовуючи потенціал як жінок, так і чоловіків у різних сферах оборони", - розповіла вона.

Після повернення до Києва учасники заходу презентують отримані знання своєму оперативному керівництву. 

У Міноборони розповіли, що в планах провести гендерний аналіз та виявити інституційні перешкоди для впровадження програм рівності.

"Змінотворці" є спільною ініціативою Міноборони України та проєкту Protect2, що фінансується Міністерством національної оборони Канади та виконується Alinea International. Його мета - підтримка українського уряду в розбудові потенціалу інституцій та відомств оборонного сектору.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони розповіли, що загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, понад 48 тисяч з них є військовослужбовицями.

Топ коментарі
+20
Коли собаці нічого робити - вона лиже яйця
показати весь коментар
07.10.2024 18:38 Відповісти
+14
Найперше потрібно вводити рівність в питанні хто йде служити в ЗСУ. А то депутати, великі чиновники, їхні діти, дорога родина і добрі знайомі чомусь ніяк не попадають в армію, а якщо і попадають, то в закарпатське ТРО.
показати весь коментар
07.10.2024 18:37 Відповісти
+14
Краще пересувних лазень більше зробіть. Крім Пороха хєр хто їх постачав. Ото і буде гендерна рівність. Довбодятли ***.
показати весь коментар
07.10.2024 18:38 Відповісти
А цугундерний?
У цій справі головне - не вийти на самих себе.
цікаво, скільки в гєнштабі жінок-генералів? скільки в ЗСУ жінок-генералок-лейтенанток?
07.10.2024 18:37 Відповісти
Закарпатське ТРО це сила! Там зараз АлєШка Небраврот служить Територію з баяном обороняє
07.10.2024 18:38 Відповісти
07.10.2024 18:38 Відповісти
Цікаво від вас буде почути це, після того як ваша донька не дай боже постраждає.
від чого-кого постраждає? Досить ***** писати, ніхто там нікого не чіпає. Толєрасти хєрови, лиш би щось настрочити
что бы не делать лишь бы ничего не делать....
Краще б зайнялись викоріненням совка та корупції в армії. Маленький совок не переможе великий совок
А коли впровадите ActionReview?
їм спочатку кілька років потрібно, щоб зробити переклад з англійської
Ага..в переклад ще грошей зарити..потім створити комітет та комісію з питань адоптації та впровадження..і під це грошей зарити..
а перед цим оголосити тендер на зимову консервацію висновків з перекладу
І зробити так, щоб тендер пройшов під одного учасника. Ну і звісно - фірму однодневку оголосити переможцем, перевести бабло..і всьо..гроші на офшорах, власники вже давно в країні без екстрадиції..
мій респектос - я ще жодного разу не бачив такого точного прогнозу!
єдине щоб я додав, так це зграя "журналістів", які почнуть відмазувати головних корупціонерів тим, що вони "дружать з Остіном" 🤢🤮
Жінка розумніша...
Це Вона є для Тебе Вишом...

Це ТИ нею дишеш...
Цет= ТИ звдиш пружинки...
Це Ти...
Стаєш рабом жінки...

Доки світ цей не полишиш...
курва, а обов'язковість постопераційного аналізу ви, зелені уйобки, ввести нарешті можете??!! ****** зелені підараси, як ваші "майоркині/полковникині" зупинять наступ кацапів?!
О, жінки з строєвої та бухгалтерії підуть на нуль, штурмувати посадки? Все справді так погано?
Гендерна рівність - це і всі стандарти НАТО, які Зєлєбені спроможні впровадити, а совковий тип управління нізя міняти, бо Пу..ін нападе.
Тобто, тепер і дівчат будуть бусифікувати? А родити дітей після війни хто буде? Таджичок завезуть?
Бабу до війська - гроші на вітер.
Пока ты бздишь в диван, бабам приходится йти до вiйська. Что б твою сраку захищать, 'козак' обхезаный.
Розкажи це польовим медикіням, даун ти *****
Більше ж проблем блд немає, тільки це.
Ще залишилось зробити гомо і лезбі полки 😁
а що робити з тими бабами, яких влаштували в армію,щоб нічого не робити, тим більше не воювати, а лише гарну зарплату отримувати ? і таких немало.
за ними ж стоять впливові в армії чоловіки
Як-то що робити? У волонтерське авто начальника і в сауну...
Те ж що с такими самими мужиками. Их еще больше
Чудово.
А на програмі не сказали, що засновник гендеризму Уільям Мані експериментально довів, що статеві ролі не можна прищепити вихованням. Намагався виховати хлопчика дівчинкою, та вийшло, що той хлоп покінчив життя...

Але понятття закріпилося, хоча й антинаукове.
Ганьба
мобілізуйте військовозобов язаних жінок медикинь, ось вам і буде гендерна рівність
тобто,
не з закупок, не з підготовки військових, не з планування операцій та ротацій
не з нормального призову
а з того, що у тебе між ногами..
куй, чи мзда.....
ось чого не вистачало для перемоги...
не дарма замінили головкома..
не дарма їсть свій хліб Умеров.
а назвіть стугну чи корсар наприклад томагавк!!!
вони тоді і до пітера і за урал долетять, вашумать
Дивчины воюют в окопах, написано пять тысяч их там, зато ухилянты здесь навалили кучу лайна на попытку хоть немного облегчить им существование. Иногда кажется, что сюда козломордых с лахты пишет в десять раз больше чем украинцев
5 000 чел. это много, сразу видно равенство с мужчинами.А ну любитель справедливости напиши сколько мужчин в окопах.
О, еще один обиженный подругой. Если у тебя писюн отпал, то напомню защищать страну - обязанность мужчин.
А вот еще один Алень и дамский угодник,специально для каблуков ,согласно закону Украины защищать Родину должны все граждане Украины,а не только мужчины.
Лучше бы совковых генералов паркетных уволили это самая главная проблема армии.
ну це найпростіше.
**********
Перед тим, як впроваджувати "гендерну рівність" треба з'ясувати, чи існує "гендерна нерівність"? І чи потрібна нам така "рівність"?

Бо якщо "рівність" буде полягати, наприклад, у бусифікації жінок нарівні з чоловіками, - то я проти такої "рівності". І так далі.
Вот все стандарты введены.Конституция Украины.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Стаття 24 КУ. От і всі стандарти. Але чомусь примусовий призив тільки для чоловіків. Заборона на виїзд за кордон тільки для чоловіків. Таке НАТО і не снилося.
Головне про підарів не забути
Кашєвому не можна воювати. Його снайпер зніме відразу.
Незрозуміло.... , то що , ТЦК і жінок від 25 до 60 років відловлювати почне ???
