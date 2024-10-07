Минобороны внедряет стандарты НАТО относительно гендерного равенства в ВСУ
Министерство обороны Украины намерено провести гендерный анализ и выявить препятствия относительно внедрения программ равенства в рядах ВСУ.
Об этом сообщили на сайте ведомства по результатам посещения украинской делегацией образовательной программы "Змінотворці", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что представители Минобороны приняли участие в международной образовательной программе "Змінотворці" в рамках внедрения принципов гендерного равенства в Вооруженных силах Украины.
Эта программа объединила украинских и зарубежных экспертов, советников по гендерным вопросам, политиков и практиков в сфере гуманитарной безопасности.
"Они работали над совершенствованием знаний и навыков в сфере гендерной интеграции, что позволит привести политики и практики Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО и резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир, безопасность", - рассказали в Минобороны.
Среди участников международного мероприятия в Брюсселе были представители вооруженных сил Канады, Северного центра по гендерным вопросам в военных операциях (Швеция), ведомств в сфере обороны Европейского Союза, а также ведущих международных организаций в сфере обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин.
Руководитель управления гуманитарного обеспечения Минобороны Диана Копаница заявила, что эта программа предоставила "уникальную возможность" для обмена опытом с партнерами НАТО.
"Мы не только переняли передовые практики, но и поделились собственными наработками в условиях войны. Это поможет нам эффективнее внедрять стандарты Альянса, оптимально используя потенциал как женщин, так и мужчин в различных сферах обороны", - рассказала она.
По возвращении в Киев участники мероприятия презентуют полученные знания своему оперативному руководству.
В Минобороны рассказали, что в планах провести гендерный анализ и выявить институциональные препятствия для внедрения программ равенства.
"Змінотворці" является совместной инициативой Минобороны Украины и проекта Protect2, который финансируется Министерством национальной обороны Канады и выполняется Alinea International. Его цель - поддержка украинского правительства в развитии потенциала институтов и ведомств оборонного сектора.
Напомним, что ранее в Минобороны рассказали, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них являются военнослужащими.
