РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости
3 031 46

Минобороны внедряет стандарты НАТО относительно гендерного равенства в ВСУ

Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у Збройних силах

Министерство обороны Украины намерено провести гендерный анализ и выявить препятствия относительно внедрения программ равенства в рядах ВСУ.

Об этом сообщили на сайте ведомства по результатам посещения украинской делегацией образовательной программы "Змінотворці", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представители Минобороны приняли участие в международной образовательной программе "Змінотворці" в рамках внедрения принципов гендерного равенства в Вооруженных силах Украины.

Эта программа объединила украинских и зарубежных экспертов, советников по гендерным вопросам, политиков и практиков в сфере гуманитарной безопасности.

"Они работали над совершенствованием знаний и навыков в сфере гендерной интеграции, что позволит привести политики и практики Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО и резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир, безопасность", - рассказали в Минобороны.

Среди участников международного мероприятия в Брюсселе были представители вооруженных сил Канады, Северного центра по гендерным вопросам в военных операциях (Швеция), ведомств в сфере обороны Европейского Союза, а также ведущих международных организаций в сфере обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Руководитель управления гуманитарного обеспечения Минобороны Диана Копаница заявила, что эта программа предоставила "уникальную возможность" для обмена опытом с партнерами НАТО.

"Мы не только переняли передовые практики, но и поделились собственными наработками в условиях войны. Это поможет нам эффективнее внедрять стандарты Альянса, оптимально используя потенциал как женщин, так и мужчин в различных сферах обороны", - рассказала она.

По возвращении в Киев участники мероприятия презентуют полученные знания своему оперативному руководству.

Читайте также: В ВСУ служат 68 тыс. женщин, примерно 5 тыс. находятся непосредственно в зоне боевых действий, - Минобороны

В Минобороны рассказали, что в планах провести гендерный анализ и выявить институциональные препятствия для внедрения программ равенства.

"Змінотворці" является совместной инициативой Минобороны Украины и проекта Protect2, который финансируется Министерством национальной обороны Канады и выполняется Alinea International. Его цель - поддержка украинского правительства в развитии потенциала институтов и ведомств оборонного сектора.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали, что общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч, более 48 тысяч из них являются военнослужащими.

Читайте также: Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны

Автор: 

женщины (898) Минобороны (9551) ВСУ (6859)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Коли собаці нічого робити - вона лиже яйця
показать весь комментарий
07.10.2024 18:38 Ответить
+14
Найперше потрібно вводити рівність в питанні хто йде служити в ЗСУ. А то депутати, великі чиновники, їхні діти, дорога родина і добрі знайомі чомусь ніяк не попадають в армію, а якщо і попадають, то в закарпатське ТРО.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:37 Ответить
+14
Краще пересувних лазень більше зробіть. Крім Пороха хєр хто їх постачав. Ото і буде гендерна рівність. Довбодятли ***.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністерство оборони України має намір провести гендерний аналіз

А цугундерний?
показать весь комментарий
07.10.2024 18:36 Ответить
У цій справі головне - не вийти на самих себе.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:45 Ответить
цікаво, скільки в гєнштабі жінок-генералів? скільки в ЗСУ жінок-генералок-лейтенанток?
показать весь комментарий
07.10.2024 19:11 Ответить
Найперше потрібно вводити рівність в питанні хто йде служити в ЗСУ. А то депутати, великі чиновники, їхні діти, дорога родина і добрі знайомі чомусь ніяк не попадають в армію, а якщо і попадають, то в закарпатське ТРО.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:37 Ответить
Закарпатське ТРО це сила! Там зараз АлєШка Небраврот служить Територію з баяном обороняє
показать весь комментарий
07.10.2024 19:13 Ответить
Краще пересувних лазень більше зробіть. Крім Пороха хєр хто їх постачав. Ото і буде гендерна рівність. Довбодятли ***.
показать весь комментарий
07.10.2024 18:38 Ответить
Коли собаці нічого робити - вона лиже яйця
показать весь комментарий
07.10.2024 18:38 Ответить
Цікаво від вас буде почути це, після того як ваша донька не дай боже постраждає.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:53 Ответить
від чого-кого постраждає? Досить ***** писати, ніхто там нікого не чіпає. Толєрасти хєрови, лиш би щось настрочити
показать весь комментарий
07.10.2024 23:48 Ответить
что бы не делать лишь бы ничего не делать....
показать весь комментарий
07.10.2024 18:42 Ответить
Краще б зайнялись викоріненням совка та корупції в армії. Маленький совок не переможе великий совок
показать весь комментарий
07.10.2024 18:47 Ответить
А коли впровадите ActionReview?
показать весь комментарий
07.10.2024 18:54 Ответить
їм спочатку кілька років потрібно, щоб зробити переклад з англійської
показать весь комментарий
07.10.2024 19:12 Ответить
Ага..в переклад ще грошей зарити..потім створити комітет та комісію з питань адоптації та впровадження..і під це грошей зарити..
показать весь комментарий
07.10.2024 19:17 Ответить
а перед цим оголосити тендер на зимову консервацію висновків з перекладу
показать весь комментарий
07.10.2024 19:19 Ответить
І зробити так, щоб тендер пройшов під одного учасника. Ну і звісно - фірму однодневку оголосити переможцем, перевести бабло..і всьо..гроші на офшорах, власники вже давно в країні без екстрадиції..
показать весь комментарий
07.10.2024 19:23 Ответить
мій респектос - я ще жодного разу не бачив такого точного прогнозу!
єдине щоб я додав, так це зграя "журналістів", які почнуть відмазувати головних корупціонерів тим, що вони "дружать з Остіном" 🤢🤮
показать весь комментарий
07.10.2024 19:25 Ответить
Жінка розумніша...
Це Вона є для Тебе Вишом...

Це ТИ нею дишеш...
Цет= ТИ звдиш пружинки...
Це Ти...
Стаєш рабом жінки...

Доки світ цей не полишиш...
показать весь комментарий
07.10.2024 18:57 Ответить
курва, а обов'язковість постопераційного аналізу ви, зелені уйобки, ввести нарешті можете??!! ****** зелені підараси, як ваші "майоркині/полковникині" зупинять наступ кацапів?!
показать весь комментарий
07.10.2024 18:57 Ответить
О, жінки з строєвої та бухгалтерії підуть на нуль, штурмувати посадки? Все справді так погано?
показать весь комментарий
07.10.2024 19:00 Ответить
Гендерна рівність - це і всі стандарти НАТО, які Зєлєбені спроможні впровадити, а совковий тип управління нізя міняти, бо Пу..ін нападе.
показать весь комментарий
07.10.2024 19:01 Ответить
Тобто, тепер і дівчат будуть бусифікувати? А родити дітей після війни хто буде? Таджичок завезуть?
показать весь комментарий
07.10.2024 19:01 Ответить
Бабу до війська - гроші на вітер.
показать весь комментарий
07.10.2024 19:02 Ответить
Пока ты бздишь в диван, бабам приходится йти до вiйська. Что б твою сраку захищать, 'козак' обхезаный.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:03 Ответить
Розкажи це польовим медикіням, даун ти *****
показать весь комментарий
07.10.2024 21:21 Ответить
Міністерство оборони України має намір провести гендерний аналіз і виявити перешкоди щодо впровадження програм рівності в лавах ЗСУ. Джерело:

Більше ж проблем блд немає, тільки це.
Ще залишилось зробити гомо і лезбі полки 😁
показать весь комментарий
07.10.2024 19:15 Ответить
а що робити з тими бабами, яких влаштували в армію,щоб нічого не робити, тим більше не воювати, а лише гарну зарплату отримувати ? і таких немало.
показать весь комментарий
07.10.2024 19:18 Ответить
за ними ж стоять впливові в армії чоловіки
показать весь комментарий
07.10.2024 19:22 Ответить
Як-то що робити? У волонтерське авто начальника і в сауну...
показать весь комментарий
07.10.2024 19:49 Ответить
Те ж що с такими самими мужиками. Их еще больше
показать весь комментарий
07.10.2024 19:59 Ответить
Чудово.
А на програмі не сказали, що засновник гендеризму Уільям Мані експериментально довів, що статеві ролі не можна прищепити вихованням. Намагався виховати хлопчика дівчинкою, та вийшло, що той хлоп покінчив життя...

Але понятття закріпилося, хоча й антинаукове.
Ганьба
показать весь комментарий
07.10.2024 19:48 Ответить
мобілізуйте військовозобов язаних жінок медикинь, ось вам і буде гендерна рівність
показать весь комментарий
07.10.2024 19:49 Ответить
тобто,
не з закупок, не з підготовки військових, не з планування операцій та ротацій
не з нормального призову
а з того, що у тебе між ногами..
куй, чи мзда.....
ось чого не вистачало для перемоги...
не дарма замінили головкома..
не дарма їсть свій хліб Умеров.
а назвіть стугну чи корсар наприклад томагавк!!!
вони тоді і до пітера і за урал долетять, вашумать
показать весь комментарий
07.10.2024 20:03 Ответить
Дивчины воюют в окопах, написано пять тысяч их там, зато ухилянты здесь навалили кучу лайна на попытку хоть немного облегчить им существование. Иногда кажется, что сюда козломордых с лахты пишет в десять раз больше чем украинцев
показать весь комментарий
07.10.2024 20:07 Ответить
5 000 чел. это много, сразу видно равенство с мужчинами.А ну любитель справедливости напиши сколько мужчин в окопах.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:08 Ответить
О, еще один обиженный подругой. Если у тебя писюн отпал, то напомню защищать страну - обязанность мужчин.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:51 Ответить
А вот еще один Алень и дамский угодник,специально для каблуков ,согласно закону Украины защищать Родину должны все граждане Украины,а не только мужчины.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:14 Ответить
Лучше бы совковых генералов паркетных уволили это самая главная проблема армии.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:16 Ответить
ну це найпростіше.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:41 Ответить
Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ Джерело:
**********
Перед тим, як впроваджувати "гендерну рівність" треба з'ясувати, чи існує "гендерна нерівність"? І чи потрібна нам така "рівність"?

Бо якщо "рівність" буде полягати, наприклад, у бусифікації жінок нарівні з чоловіками, - то я проти такої "рівності". І так далі.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:11 Ответить
Вот все стандарты введены.Конституция Украины.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:10 Ответить
Стаття 24 КУ. От і всі стандарти. Але чомусь примусовий призив тільки для чоловіків. Заборона на виїзд за кордон тільки для чоловіків. Таке НАТО і не снилося.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:05 Ответить
Головне про підарів не забути
показать весь комментарий
08.10.2024 00:13 Ответить
Кашєвому не можна воювати. Його снайпер зніме відразу.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:39 Ответить
Незрозуміло.... , то що , ТЦК і жінок від 25 до 60 років відловлювати почне ???
показать весь комментарий
08.10.2024 11:50 Ответить
 
 