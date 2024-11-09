ЕС готовит пятнадцатый пакет санкций против России, - Боррель

Европейский Союз работает над пятнадцатым пакетом санкций против России, в котором будут усилены меры противодействия обходу ограничений с целью изолировать российскую индустрию от импорта.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над пятнадцатым пакетом санкций против России. Мы должны усилить меры против обхода санкций, потому что Россия не может производить без импортных запчастей, чипов и других компонентов. Мы должны использовать санкции, чтобы изолировать промышленные возможности России от (возможности) импорта из других стран", - сказал он.

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Сибига со своей стороны отметил необходимость усиливать давление на Россию, вводить более жесткие санкции против стран, которые поддерживают войну РФ.