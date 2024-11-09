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Новости Санкции против России
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ЕС готовит пятнадцатый пакет санкций против России, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Европейский Союз работает над пятнадцатым пакетом санкций против России, в котором будут усилены меры противодействия обходу ограничений с целью изолировать российскую индустрию от импорта.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над пятнадцатым пакетом санкций против России. Мы должны усилить меры против обхода санкций, потому что Россия не может производить без импортных запчастей, чипов и других компонентов. Мы должны использовать санкции, чтобы изолировать промышленные возможности России от (возможности) импорта из других стран", - сказал он.

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Сибига со своей стороны отметил необходимость усиливать давление на Россию, вводить более жесткие санкции против стран, которые поддерживают войну РФ.

Автор: 

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Топ комментарии
+1
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09.11.2024 19:21
+1
буде й 50-тий… тільки толку…
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09.11.2024 19:28
+1
папір усе витримає
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09.11.2024 19:39
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09.11.2024 19:21 Ответить
Я си дивлю, в Борреля ниньки бенефіс?
Впевнений, сьодні зобачимо ще пару-трійку його стенд-апів.
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09.11.2024 19:26 Ответить
буде й 50-тий… тільки толку…
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09.11.2024 19:28 Ответить
папір усе витримає
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09.11.2024 19:39 Ответить
Новости про очередной пакет, выглядят уже как анекдот.
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09.11.2024 19:40 Ответить
"європейські пакети" потрібно розуміти матюком рашистським ,"та ну їх накуй"
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09.11.2024 19:51 Ответить
борель, все говорив говорив говорив.
ото ж, його на вокзалі тьотя таня із пиріжкової зустрічала, а не сибіга.
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09.11.2024 19:55 Ответить
Ага, санкції мікроскопічними дозами
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09.11.2024 20:00 Ответить
До 999-го пакету ще далеко.
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09.11.2024 20:53 Ответить
Та хоть 99-тий. Як показала практика їм напісать на ваші санкції.
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09.11.2024 21:50 Ответить
 
 