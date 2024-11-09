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Новини Санкції проти Росії
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ЄС готує п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Європейський Союз працює над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії, в якому буде посилено заходи протидії оминанню обмежень з метою ізолювати російську індустрію від імпорту.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії. Ми маємо посилити заходи проти оминання санкцій, тому що Росія не може виробляти без імпортних запчастин, чипів та інших компонентів. Ми маємо використовувати санкції, щоб ізолювати промислові можливості Росії від (можливості) імпорту з інших країн", – сказав він.

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Сибіга зі свого боку наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які підтримують війну РФ.

Автор: 

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Топ коментарі
+1
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09.11.2024 19:21
+1
буде й 50-тий… тільки толку…
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09.11.2024 19:28
+1
папір усе витримає
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09.11.2024 19:39
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09.11.2024 19:21 Відповісти
Я си дивлю, в Борреля ниньки бенефіс?
Впевнений, сьодні зобачимо ще пару-трійку його стенд-апів.
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09.11.2024 19:26 Відповісти
буде й 50-тий… тільки толку…
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09.11.2024 19:28 Відповісти
папір усе витримає
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09.11.2024 19:39 Відповісти
Новости про очередной пакет, выглядят уже как анекдот.
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09.11.2024 19:40 Відповісти
"європейські пакети" потрібно розуміти матюком рашистським ,"та ну їх накуй"
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09.11.2024 19:51 Відповісти
борель, все говорив говорив говорив.
ото ж, його на вокзалі тьотя таня із пиріжкової зустрічала, а не сибіга.
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09.11.2024 19:55 Відповісти
Ага, санкції мікроскопічними дозами
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09.11.2024 20:00 Відповісти
До 999-го пакету ще далеко.
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09.11.2024 20:53 Відповісти
Та хоть 99-тий. Як показала практика їм напісать на ваші санкції.
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09.11.2024 21:50 Відповісти
 
 