ЄС готує п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії, - Боррель

Європейський Союз працює над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії, в якому буде посилено заходи протидії оминанню обмежень з метою ізолювати російську індустрію від імпорту.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільній із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над пʼятнадцятим пакетом санкцій проти Росії. Ми маємо посилити заходи проти оминання санкцій, тому що Росія не може виробляти без імпортних запчастин, чипів та інших компонентів. Ми маємо використовувати санкції, щоб ізолювати промислові можливості Росії від (можливості) імпорту з інших країн", – сказав він.

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Сибіга зі свого боку наголосив на необхідності посилювати тиск на Росію запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які підтримують війну РФ.