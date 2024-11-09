Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения в этом году, - Зеленский. ВИДЕО
В 2024 году Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, 9 ноября он провел несколько совещаний по оборонной тематике. Он отметил, что в этом году Украина смогла выйти на значительные результаты по нескольким направлениям.
Речь идет и об украинской артиллерии - снарядах, орудиях. А также о дронах - разных видов, для различных задач, - которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупантов РФ, но и наносят удары по России на все большую и большую глубину, отмечает президент.
"Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать. Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины. Сейчас впервые за более чем 30 лет независимости мы имеем не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, а системные модели для инвестирования", - сказал глава государства.
В частности, президент упомянул о "датской модели" инвестирования в украинскую оборонку, которую начала Дания. Также, по словам Зеленского, есть договоренность с Францией.
"Мы договорились также с Францией о другой немного модели - с привлечением также технологий и построением соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими нашими партнерами по локализации производства оружия в Украине. И это то, что будет нас постоянно усиливать", - рассказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.
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але це ж розроблено при Мародьорє Шоколадному 🍫
невдобно, Вова, сцяти людям в очі
.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
навіть стриманого в оцінках Марчело вже прорвало - виложив реальну ситуацію на фронті і всі косяки політичного та військового керівництва
.
https://www.facebook.com/reel/1617748132116466
але це все секретна продукція, котру ніхто не бачив.
як секретні пункти чергового плану.
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де ті ракети зараз? Чому вони не використовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте чотку відповідь, де ракети ?
Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента...
Завод байрактарів почне працювати у 2025-му, хоча власники ще у 2022-му запропонували будувати завод по виробництву БПЛА, але влада не отримала відкатів (інакше я не можу назвати ціну в $10млн за підведення електрики).
А якби не зупинили "оборонку" восени 2019-го, то скільки б було?
Але винні у всьому Порошенко, Пашинський з Т.Чорновіл, Байден, Шольц та рептилоїди марсіянського походження.
Коли будуть кримінальні справи по розмінуванні Чонгару? …
https://zn.ua/ukr/WORLD/teroristi-khamas-pokazali-jak-robljat-raketi-z-vodoprovidnikh-trub.html
мож у нас труби не такі?
Але війську на фронті ці відосики не допоможуть......
Саме так
А 280 то Сапсан то на екпорт, тому що можна продавати згідно обмежень тільки на таку відстань.