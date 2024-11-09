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Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения в этом году, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський звернення 9 листопада

В 2024 году Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, 9 ноября он провел несколько совещаний по оборонной тематике. Он отметил, что в этом году Украина смогла выйти на значительные результаты по нескольким направлениям.

Речь идет и об украинской артиллерии - снарядах, орудиях. А также о дронах - разных видов, для различных задач, - которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупантов РФ, но и наносят удары по России на все большую и большую глубину, отмечает президент.

"Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать. Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины. Сейчас впервые за более чем 30 лет независимости мы имеем не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, а системные модели для инвестирования", - сказал глава государства.

В частности, президент упомянул о "датской модели" инвестирования в украинскую оборонку, которую начала Дания. Также, по словам Зеленского, есть договоренность с Францией.

"Мы договорились также с Францией о другой немного модели - с привлечением также технологий и построением соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими нашими партнерами по локализации производства оружия в Украине. И это то, что будет нас постоянно усиливать", - рассказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

Читайте также: Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ

Автор: 

Зеленский (20185) производство (460) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+51
100 ракет в 2014 виробити не змогли, бо тільки у 2017 році спроектували і почали випробовувати першу ракету " Нептун" і "Вільха". Пізніше почали виробницство ракет "Сапсан-Грім 2"та інших, але вибори у 2019 році змінили політику країни, яка у війні захищатися і робити ракети, а пішли "мирним шляхом", закликаючу страшну війну своєю непідготовкою і виготовленням асфальту. Можете собі уявити скільки ми змогли б зробити ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха", якби у 2019 році вибрали Порошенка? Можливо б тоді і повномосшабного нападу не було і точно, що крім цих ракет розробили б ще інші. Якраз тоді президентом США вибрали друга України і Порошенка Байдена..., але вибравши Боневтіка ми похоронили всі ракетні програми і САУ "Богдана", завод "Антонова", літак "Мрію", Новокаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, все Азовське море з містами та базами відпочинку... Яскравий приклад, коли недавно виробництво "Богдани" профінансувала Данія і за один місяц зробили 18 штук. Нескладно взяти калькулятор і порахувати скільки місяців пройшло з квітня 2019 року і до лютого 2022 року і скільки можна було замість асфальту виготовити САУ. Така сама історія і по всім ракетах і дронах. А Боневтік сидить впевнено і тупо бреше, бо знає, що така брехня подобається наріду 73%. Головне в кінці не забути сказати, що у всьому винні США і НАТО.
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09.11.2024 19:46
+39
З тієї самої опери як мільйон дронів.
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09.11.2024 19:32
+35
- Де ракети?
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де ті ракети зараз? Чому вони не використовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте чотку відповідь, де ракети ?

Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента...
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09.11.2024 19:52
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Правила форума Совет форумчан
Тут без деталей-Виробили 100 ракет без деталей?)
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09.11.2024 19:29 Ответить
До слова, протитанкова Стугна - теж ракета(((
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09.11.2024 19:47 Ответить
а ще Нептун та Вільха.

але це ж розроблено при Мародьорє Шоколадному 🍫

невдобно, Вова, сцяти людям в очі
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09.11.2024 21:07 Ответить
"Хто всравсь невістка..."Що дасть по декілька штук запускати.
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09.11.2024 19:48 Ответить
...йшов одинадцятий рік війни...
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09.11.2024 20:25 Ответить
коли вже щезне ця Катастрофа України ? 👿

.
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09.11.2024 21:13 Ответить
Краще тікай, хлопе!
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09.11.2024 19:29 Ответить
він все ж сподівається що Україна не встоє...
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09.11.2024 19:36 Ответить
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09.11.2024 19:29 Ответить
what the fuck)
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09.11.2024 19:31 Ответить
Если бы изготовила 100 ракет в 14, 1000 в 15 и 3000 в 16, то и война бы уже закончилась. А кого ждали 10 лет???
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09.11.2024 19:32 Ответить
100 ракет в 2014 виробити не змогли, бо тільки у 2017 році спроектували і почали випробовувати першу ракету " Нептун" і "Вільха". Пізніше почали виробницство ракет "Сапсан-Грім 2"та інших, але вибори у 2019 році змінили політику країни, яка у війні захищатися і робити ракети, а пішли "мирним шляхом", закликаючу страшну війну своєю непідготовкою і виготовленням асфальту. Можете собі уявити скільки ми змогли б зробити ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха", якби у 2019 році вибрали Порошенка? Можливо б тоді і повномосшабного нападу не було і точно, що крім цих ракет розробили б ще інші. Якраз тоді президентом США вибрали друга України і Порошенка Байдена..., але вибравши Боневтіка ми похоронили всі ракетні програми і САУ "Богдана", завод "Антонова", літак "Мрію", Новокаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, все Азовське море з містами та базами відпочинку... Яскравий приклад, коли недавно виробництво "Богдани" профінансувала Данія і за один місяц зробили 18 штук. Нескладно взяти калькулятор і порахувати скільки місяців пройшло з квітня 2019 року і до лютого 2022 року і скільки можна було замість асфальту виготовити САУ. Така сама історія і по всім ракетах і дронах. А Боневтік сидить впевнено і тупо бреше, бо знає, що така брехня подобається наріду 73%. Головне в кінці не забути сказати, що у всьому винні США і НАТО.
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09.11.2024 19:46 Ответить
+
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10.11.2024 09:09 Ответить
Наврали с 3 короба. Ракеты делали в Украине со времен СССР. Свои разработки были при Порошенко 13-16 год. Успешно созданы и испытаны, но их не производили!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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15.11.2024 05:52 Ответить
Еще и ссылку дать нельзя. Ракетная_программа_Украины в гугле.
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15.11.2024 05:53 Ответить
маю надію, що вас так понесло у датах від блювотного рефлексу споглядання лідора?
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09.11.2024 19:52 Ответить
Грім 2 ?
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09.11.2024 19:32 Ответить
Хрін вофкін 1

.
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09.11.2024 21:09 Ответить
З тієї самої опери як мільйон дронів.
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09.11.2024 19:32 Ответить
Які будудь захоронені у мільярдному лісі дерев за допогою енергосили в Гіагват електроенергії і покриті асфальтом. Після цього усі дружно йдут на шашлики.
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09.11.2024 19:40 Ответить
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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09.11.2024 19:52 Ответить
Хачу тисячу... от вофкі ! 😂👍
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09.11.2024 21:10 Ответить
перепрошую, а "ПрипіЗедентський університет" від носія юрижидичного диплому на котрий навчався довічний стипендіат Зебіленський старший?
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09.11.2024 19:59 Ответить
А що,генералу Марченко не було місця в міністерстві оборони?Яка перемога,як що викідають таки кадри. Марченко врятував Південь Украіни,невже він не заробів собі посаду?Він розумнійши за тих,хто зараз бездарно сидить в міністерстві оборони і кормить армію вонючею тушонкой.
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09.11.2024 19:33 Ответить
Вигнали з ЗСУ за те що багато балакав...І не те що подобається говнокомандуючому.
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09.11.2024 20:13 Ответить
Тобто, за правду.
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09.11.2024 20:27 Ответить
А можна ссиль на цю інфу.
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09.11.2024 20:33 Ответить
пошукайте інтерв'ю Генерала Марченко Березі

навіть стриманого в оцінках Марчело вже прорвало - виложив реальну ситуацію на фронті і всі косяки політичного та військового керівництва

.
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09.11.2024 21:17 Ответить
Я дивився це відео. Не пам'ятаю шоб в ньому генерал казав про те шо йього вигнали з армії
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09.11.2024 21:32 Ответить
Марченко ніколи не говорив дипломатично, лиш згадайте як він розповідав про оборону Миколаєва, коли сказав що якби я виконував всі вказівки генштабу то давно б здав місто і що там взагалі не було нічого готово до оборони та був повний хаос.
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09.11.2024 22:36 Ответить
Я знаю шо і як каже генерал - я з Миколаєва і декілька разів бачив та чув йього.
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10.11.2024 06:09 Ответить
"Йдеться і про українську артилерію - снаряди, гармати. А також про дрони - різних видів", - бляха він сам собі тексти пише? Хіба хтось щось тут зрозуміє? Так що саме в кількості 100 штук?
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09.11.2024 19:33 Ответить
Він все це називає ракети.
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09.11.2024 19:35 Ответить
Написали 100 штук.Він так і прочитав.
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09.11.2024 19:37 Ответить
Це вже майже, як в анекдоті про Брєжнєва (кінцівка): я знаю, що це Маргарет Тетчер, але у мене в папірці написано Індіра Ганді
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09.11.2024 21:22 Ответить
Та кака разніца.
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10.11.2024 08:27 Ответить
не *****!
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09.11.2024 19:35 Ответить
двигун "шахеда"- пере дайте наші КБ конструкторам-інженерам....
https://www.facebook.com/reel/1617748132116466
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09.11.2024 19:36 Ответить
воно читає з папірця,дуже не переймайтеся
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09.11.2024 19:38 Ответить
питання одне:коли закінчиться це шапіто?
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09.11.2024 19:41 Ответить
20/міс богдан, 100 ракет, реактивна паляниця, млн дронів, дальні дрони.
але це все секретна продукція, котру ніхто не бачив.
як секретні пункти чергового плану.
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09.11.2024 19:46 Ответить
А за публікацію відосиків ЗЄ ОП щось доплачує?
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09.11.2024 19:46 Ответить
тільки ютуб, а ОПа робить там децильйонні перегляди.
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09.11.2024 20:05 Ответить
Ага. Тільки коменти чомусь вимкнуті
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09.11.2024 21:46 Ответить
і чому ж "наш" побездун вимкнув коментарі, невже Подоляк із дЄрьмаком не забезпечать схвальні відгуки та ввічливі епітети до півтора метрового мачо скумбрії?
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10.11.2024 09:55 Ответить
Ну, тепер можна спокійно йти спати…
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09.11.2024 19:52 Ответить
- Де ракети?
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де ті ракети зараз? Чому вони не використовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте чотку відповідь, де ракети ?

Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента...
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09.11.2024 19:52 Ответить
То вже кацапські аеродроми будеш бомбити?
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09.11.2024 19:58 Ответить
Можливо, але не точно
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09.11.2024 20:12 Ответить
Це він про ті ракети, програми яких вовочка закрив у 19-му році, відразу після свого вцарювання??? Так якби ця паскуда тоді не закрила ті програми, то зараз тих ракет би було тисячі!!!
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09.11.2024 20:16 Ответить
Раніше казали, що Україна виробляє 10 нептунів на рік. Це крилаті ракети. Тобто якщо до цих 10 приплюсувати 90 ракет різних типів (в тому числі протитанкових), то може й набереться. Але чи до цього числа входить балістика?
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09.11.2024 20:19 Ответить
Цікаво: а якщо б воно допомагало виробництву, а не натравлювало на виробників зброї усілякі БЕБи, ДБРи, САПи, СБУ чи ТЦК, то скількі було б?
Завод байрактарів почне працювати у 2025-му, хоча власники ще у 2022-му запропонували будувати завод по виробництву БПЛА, але влада не отримала відкатів (інакше я не можу назвати ціну в $10млн за підведення електрики).
А якби не зупинили "оборонку" восени 2019-го, то скільки б було?
Але винні у всьому Порошенко, Пашинський з Т.Чорновіл, Байден, Шольц та рептилоїди марсіянського походження.
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09.11.2024 20:19 Ответить
надійно заховані у мільярді дерев мільйон дронів одного разу злетять й *********** кацапів, їхня оборона затріщить. й саме у й цей момент 100 балістичних ракет довершать розгром кацапні. відтак на москвощину зайде татаров й самотужки доб'є залишки ахмата...
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09.11.2024 20:25 Ответить
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09.11.2024 20:45 Ответить
Здається що курка ще не знесла яйце, а півень кукуріка на весь район.
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09.11.2024 20:34 Ответить
От йього штирить. Цікаво це лікувальний чи вже професійни канабієс.
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09.11.2024 20:34 Ответить
Коли будуть кримінальні справи по зупинці з 2019 року програм виробництва зброї?
Коли будуть кримінальні справи по розмінуванні Чонгару? …
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09.11.2024 20:41 Ответить
Коли український народ вибере президента, а не " хоть посмійомся"
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10.11.2024 08:20 Ответить
Вони часом не разом з F-16 десь простоюють?
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09.11.2024 20:41 Ответить
Знову якась квартальна брехня?
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09.11.2024 20:49 Ответить
Загортаєм уй в газету , запускаємо ракету - В. О. Зеленський
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09.11.2024 20:52 Ответить
Потужно!!!
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09.11.2024 21:02 Ответить
Немцы на пульсирующем двигателе тысячи крылатых ракет делали. Дешиво и надежно. Не ружно твердое ракетное топливо. Только керосин. Не нужны затраты на изготовление турбин. Но тогда не было старлинка и GPS. Но это же надо желать победить и не воспринимать госбюджет как свой карман.
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09.11.2024 21:03 Ответить
Доречі так фау проста модель причому креслення загально доступні, тільки треба електроніку приліпити та коректуючі двигуни
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09.11.2024 22:40 Ответить
Яких ракет? Ракет до Вільхи? Чи до Стугни? Чи сто каналізаційних труб переробили, як хамасівці в секторі? Без деталей, блін.
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09.11.2024 21:03 Ответить
Ого как , третий год война идёт , и тут под руководством зелёных тридварастов аж СТО ракет выпустили . Не , ну это уже прорыв !
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09.11.2024 21:17 Ответить
2 года прошло с анонса украинского пододного дрона. Испытания прошли. Применения не было. Зеленая плесень побеждать не планирует.
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09.11.2024 21:40 Ответить
ТЕРОРИСТИ ХАМАС ПОКАЗАЛИ, ЯК РОБЛЯТЬ РАКЕТИ З ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБ
https://zn.ua/ukr/WORLD/teroristi-khamas-pokazali-jak-robljat-raketi-z-vodoprovidnikh-trub.html
мож у нас труби не такі?
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09.11.2024 21:46 Ответить
Патужный просредент.
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09.11.2024 22:08 Ответить
У цієі людини зовсім ампутовані такі поняття як совість , порядність, відповідальність. Без усіляких напрягів робить вигляд що нічого не трапилось і ніхто нічого не пам"ятає.. І спокійнісенько так хвалиться тим, що нарешті щось запрацювало з того що він сам і знищив ще у 2019 році..... Бо пан зеленський мабуть забув , але ми пам"ятаемо що при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Покровськ. ....Але , у зеленського завжди хтось винен, але тільки не він.... І зараз зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних і звинувачувати усіх навколо. Навіть тих хто нам допомагає, і хто зробив багато з того що мав зробити сам зеленський. Але і в такій трагічній сітуаціі він не забуває кожного дня знімати відосики про себе любимого і рапортуючі про своі досягнення: що тільки зараз, вперше за 30 років, перші 100 ракет..... і таке інше.....
Але війську на фронті ці відосики не допоможуть......
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09.11.2024 22:34 Ответить
....Але , у зеленського завжди хтось винен, але тільки не він....

Саме так
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10.11.2024 09:13 Ответить
Грім2 дальність 500км яка була обмежена договором про системи озброєння які раша давно порушила а реальна дальність може бути так як у орківського Іскандера.

А 280 то Сапсан то на екпорт, тому що можна продавати згідно обмежень тільки на таку відстань.
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09.11.2024 22:43 Ответить
Якби це був 2020 рік а не 2024 !
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09.11.2024 22:53 Ответить
Нелегитивний бла бла поц.
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09.11.2024 22:56 Ответить
Досить шкодити Україні, йди краще у відставку. З початку брехало, що зніме з себе недоторканість, потім брехало про дерева, потім про "велике будівництво", потім про 1 мільйон безпілотників у цьому році, зараз про ракети. Для перемоги Україні потрібна розумна влада.
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09.11.2024 23:05 Ответить
Наріку і ширка - ракета.
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09.11.2024 23:43 Ответить
Ага , Лєнка - ракета, сто раз.Більш ні на що ,ви гниди, не стусні.
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10.11.2024 05:49 Ответить
Цікаво, Трамп читає ваші новини й коменти?? Напевне ні!
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10.11.2024 08:07 Ответить
А скільки виробили за 2 попередніх років війни, а скільки виробили за п'ять років президенства , товаришу зеленський???!!!
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10.11.2024 08:16 Ответить
Брехлива шмаркля....
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10.11.2024 08:25 Ответить
А чому тільки зараз, а не в 2019році?На сто днів царювання бубочки це було б красиво, а зараз це хтиво і брехливо.
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10.11.2024 08:55 Ответить
Це паталогічна брехня від паталогічного брехуна і мерзотника.
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10.11.2024 11:31 Ответить
Він, мабуть, має на увазі -паляниці. Які дуже з великою натяжкою можна назвати ракетами.
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10.11.2024 12:23 Ответить
 
 