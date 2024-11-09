Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения в этом году, - Зеленский. ВИДЕО

В 2024 году Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, 9 ноября он провел несколько совещаний по оборонной тематике. Он отметил, что в этом году Украина смогла выйти на значительные результаты по нескольким направлениям.

Речь идет и об украинской артиллерии - снарядах, орудиях. А также о дронах - разных видов, для различных задач, - которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупантов РФ, но и наносят удары по России на все большую и большую глубину, отмечает президент.

"Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать. Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины. Сейчас впервые за более чем 30 лет независимости мы имеем не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, а системные модели для инвестирования", - сказал глава государства.

В частности, президент упомянул о "датской модели" инвестирования в украинскую оборонку, которую начала Дания. Также, по словам Зеленского, есть договоренность с Францией.

"Мы договорились также с Францией о другой немного модели - с привлечением также технологий и построением соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими нашими партнерами по локализации производства оружия в Украине. И это то, что будет нас постоянно усиливать", - рассказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

Читайте также: Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ