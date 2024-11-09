Сырский рассказал Каволи об обстановке на фронте: ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он проинформировал командующего сил НАТО в Европе о сложной ситуации на линии фронта и о подготовке северокорейских военных к участию в боевых действиях на стороне российских войск.

"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредоточивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск", - рассказал Сырский.

В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины вооружением и военной техникой.

Напоследок Сырский поблагодарил партнеров за последовательную и неуклонную поддержку Украины.

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