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Новости Война
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Сырский рассказал Каволи об обстановке на фронте: ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению

Сирський поговорив із Каволі

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сырского, он проинформировал командующего сил НАТО в Европе о сложной ситуации на линии фронта и о подготовке северокорейских военных к участию в боевых действиях на стороне российских войск.

"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредоточивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск", - рассказал Сырский.

В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины вооружением и военной техникой.

Напоследок Сырский поблагодарил партнеров за последовательную и неуклонную поддержку Украины.

Читайте также: Сырский доложил Зеленскому о Курской операции и ликвидации врага около нашей госграницы: Будем уничтожать россиян и военных КНДР

Автор: 

Каволи (50) Александр Сырский (558)


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Топ комментарии
+14
Докерувався москальський сир.
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09.11.2024 21:39
+9
І під чиїм керівництвом це все трапилося?
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09.11.2024 21:39
+9
Три вещи получаются у "Барса" хорошо: докладывать, тасовать комбригов, фотосессии.
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09.11.2024 21:39
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Докерувався москальський сир.
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09.11.2024 21:39 Ответить
Сирський получив героя за оборону Києва. Зробив хорошу роботу.

Зараз росія має кратну перевагу у всіх видах озброєнь і солдат.

Ви хочете чуда?

Чекайте холодну пору, в холодну пору темпи атак противника знизяться.
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09.11.2024 21:57 Ответить
Брехливі відмазкі адміністрації Зелі вже не цікаві.
То людей немає, то зброї не має, то солдати тікають, то Америка винна, то полякі не такі добрі, то погода заважає, то ще щось...
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09.11.2024 22:01 Ответить
Це все на що здатна, ботоферма Єрмачка?
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09.11.2024 22:03 Ответить
І під чиїм керівництвом це все трапилося?
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09.11.2024 21:39 Ответить
Три вещи получаются у "Барса" хорошо: докладывать, тасовать комбригов, фотосессии.
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09.11.2024 21:39 Ответить
Дайте ему селедки....пусть успокоится
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09.11.2024 21:43 Ответить
у нас, скумбрія в тренді.
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09.11.2024 21:51 Ответить
13.4дорас руснявый...!!!!
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09.11.2024 21:45 Ответить
сирський якісний виконавець, але абсолютна бездара в плануванні.
ще, і виявився якісним сраколизом.
звісно, йому є де дожити на пенсії.
але ж, україні нема куди бігти! воля або смерть!
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09.11.2024 21:49 Ответить
не заю, яка він "здара", але ходить під дєрмаком і зеленим як цуцик на задніх лапках. ідеальний виконувач
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09.11.2024 22:01 Ответить
сир збрехав. насправді на фронті все дуже погано і тенденція до ще більшого і швидшого погіршення.
схоже, що командувач хоче скоротити лінію фронту, відсунувши її до Польщі
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09.11.2024 21:59 Ответить
Азвучіваєш мяхкій і нєзамєтний пєрєход к піззєцу?
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09.11.2024 22:20 Ответить
Система управління військами будується на брехні та безвідповідальності, - Бутусов

https://images.cnscdn.com/d/1/c/e/d1cea9b1a06d5848f2a0574471eff1ff/original.jpg

Методами, які використовує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський для управління військами, стримати фронт неможливо. Джерело:
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09.11.2024 22:24 Ответить
меньше болтать надо, а лучше бы в окопах пообщался, там правду услышишь
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09.11.2024 22:41 Ответить
тобто 3-4 села на добу здавати - це іще не загострення?!
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09.11.2024 23:29 Ответить
А у нас, як при совку, важлива численна перевага, а не розумна стратегія?
якщо б Ізраїль так думав, то їх не існувало б.
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10.11.2024 05:09 Ответить
 
 