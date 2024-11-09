Сырский рассказал Каволи об обстановке на фронте: ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.
Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сырского, он проинформировал командующего сил НАТО в Европе о сложной ситуации на линии фронта и о подготовке северокорейских военных к участию в боевых действиях на стороне российских войск.
"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредоточивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск", - рассказал Сырский.
В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины вооружением и военной техникой.
Напоследок Сырский поблагодарил партнеров за последовательную и неуклонную поддержку Украины.
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Зараз росія має кратну перевагу у всіх видах озброєнь і солдат.
Ви хочете чуда?
Чекайте холодну пору, в холодну пору темпи атак противника знизяться.
То людей немає, то зброї не має, то солдати тікають, то Америка винна, то полякі не такі добрі, то погода заважає, то ще щось...
ще, і виявився якісним сраколизом.
звісно, йому є де дожити на пенсії.
але ж, україні нема куди бігти! воля або смерть!
схоже, що командувач хоче скоротити лінію фронту, відсунувши її до Польщі
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Методами, які використовує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський для управління військами, стримати фронт неможливо. Джерело:
якщо б Ізраїль так думав, то їх не існувало б.