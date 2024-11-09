Сирський розповів Каволі про обстановку на фронті: ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він поінформував командувача сил НАТО в Європі про складну ситуацію на лінії фронту та про підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на боці російських військ.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ", - розповів Сирський.

У ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України озброєнням та військовою технікою.

Наостанок Сирський подякував партнерам за послідовну та неухильну підтримку України.

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