Сирський розповів Каволі про обстановку на фронті: ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.
Про це він повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, він поінформував командувача сил НАТО в Європі про складну ситуацію на лінії фронту та про підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на боці російських військ.
"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ", - розповів Сирський.
У ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України озброєнням та військовою технікою.
Наостанок Сирський подякував партнерам за послідовну та неухильну підтримку України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз росія має кратну перевагу у всіх видах озброєнь і солдат.
Ви хочете чуда?
Чекайте холодну пору, в холодну пору темпи атак противника знизяться.
То людей немає, то зброї не має, то солдати тікають, то Америка винна, то полякі не такі добрі, то погода заважає, то ще щось...
ще, і виявився якісним сраколизом.
звісно, йому є де дожити на пенсії.
але ж, україні нема куди бігти! воля або смерть!
схоже, що командувач хоче скоротити лінію фронту, відсунувши її до Польщі
https://images.cnscdn.com/d/1/c/e/d1cea9b1a06d5848f2a0574471eff1ff/original.jpg
Методами, які використовує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський для управління військами, стримати фронт неможливо. Джерело:
якщо б Ізраїль так думав, то їх не існувало б.