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Новини Війна
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Сирський розповів Каволі про обстановку на фронті: ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення

Сирський поговорив із Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він поінформував командувача сил НАТО в Європі про складну ситуацію на лінії фронту та про підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на боці російських військ.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ", - розповів Сирський.

У ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України озброєнням та військовою технікою.

Наостанок Сирський подякував  партнерам за послідовну та неухильну підтримку України.

Читайте також: Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону: Будемо знищувати росіян і військових КНДР

Автор: 

Каволі Крістофер (58) Сирський Олександр (583)


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Топ коментарі
+14
Докерувався москальський сир.
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09.11.2024 21:39
+9
І під чиїм керівництвом це все трапилося?
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09.11.2024 21:39
+9
Три вещи получаются у "Барса" хорошо: докладывать, тасовать комбригов, фотосессии.
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09.11.2024 21:39
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Докерувався москальський сир.
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09.11.2024 21:39 Відповісти
Сирський получив героя за оборону Києва. Зробив хорошу роботу.

Зараз росія має кратну перевагу у всіх видах озброєнь і солдат.

Ви хочете чуда?

Чекайте холодну пору, в холодну пору темпи атак противника знизяться.
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09.11.2024 21:57 Відповісти
Брехливі відмазкі адміністрації Зелі вже не цікаві.
То людей немає, то зброї не має, то солдати тікають, то Америка винна, то полякі не такі добрі, то погода заважає, то ще щось...
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09.11.2024 22:01 Відповісти
Це все на що здатна, ботоферма Єрмачка?
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09.11.2024 22:03 Відповісти
І під чиїм керівництвом це все трапилося?
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09.11.2024 21:39 Відповісти
Три вещи получаются у "Барса" хорошо: докладывать, тасовать комбригов, фотосессии.
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09.11.2024 21:39 Відповісти
Дайте ему селедки....пусть успокоится
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09.11.2024 21:43 Відповісти
у нас, скумбрія в тренді.
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09.11.2024 21:51 Відповісти
13.4дорас руснявый...!!!!
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09.11.2024 21:45 Відповісти
сирський якісний виконавець, але абсолютна бездара в плануванні.
ще, і виявився якісним сраколизом.
звісно, йому є де дожити на пенсії.
але ж, україні нема куди бігти! воля або смерть!
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09.11.2024 21:49 Відповісти
не заю, яка він "здара", але ходить під дєрмаком і зеленим як цуцик на задніх лапках. ідеальний виконувач
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09.11.2024 22:01 Відповісти
сир збрехав. насправді на фронті все дуже погано і тенденція до ще більшого і швидшого погіршення.
схоже, що командувач хоче скоротити лінію фронту, відсунувши її до Польщі
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09.11.2024 21:59 Відповісти
Азвучіваєш мяхкій і нєзамєтний пєрєход к піззєцу?
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09.11.2024 22:20 Відповісти
Система управління військами будується на брехні та безвідповідальності, - Бутусов

https://images.cnscdn.com/d/1/c/e/d1cea9b1a06d5848f2a0574471eff1ff/original.jpg

Методами, які використовує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський для управління військами, стримати фронт неможливо. Джерело:
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09.11.2024 22:24 Відповісти
меньше болтать надо, а лучше бы в окопах пообщался, там правду услышишь
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09.11.2024 22:41 Відповісти
тобто 3-4 села на добу здавати - це іще не загострення?!
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09.11.2024 23:29 Відповісти
А у нас, як при совку, важлива численна перевага, а не розумна стратегія?
якщо б Ізраїль так думав, то їх не існувало б.
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10.11.2024 05:09 Відповісти
 
 