Непонятно, почему в Европе ПВО просто стоит без дела вместо того, чтобы спасать тысячи жизней в Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны на фоне постоянных российских атак.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что страна-агрессор Россия продолжает обстреливать украинские города ракетами и дронами.

"Эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, по Донецкой области, по Сумской области и Одессе. Запорожью. Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары", - сказал президент.

По словам Зеленского, во время каждой встречи с партнерами поднимается вопрос о предоставлении дополнительных системы ПВО для Украины.

"Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять - когда ПВО просто стоит. Стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров", - сказал глава государства.

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