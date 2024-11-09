Непонятно, почему в Европе ПВО просто стоит без дела вместо того, чтобы спасать тысячи жизней в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны на фоне постоянных российских атак.
Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что страна-агрессор Россия продолжает обстреливать украинские города ракетами и дронами.
"Эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, по Донецкой области, по Сумской области и Одессе. Запорожью. Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары", - сказал президент.
По словам Зеленского, во время каждой встречи с партнерами поднимается вопрос о предоставлении дополнительных системы ПВО для Украины.
"Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять - когда ПВО просто стоит. Стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров", - сказал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До повного оточення Курахового менше 17 км.
Українські військові зазначають, що якщо Курахове впаде - окупанти захоплять Покровськ.
Сподіваюсь, що у Зелі є план, якій завдить цьому.
Але якщо хтось в ОП вважає, що цьому рашистському наступу можуть завадити вечірний відосик, форула миру, план перемоги, роздача 1000 гривень,ітд. то мушу попередити, що не допоможе.
Державне бюро розслідувань вилучило прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль, у трьох бригадах Повітряних сил. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.
Один біля Херсона був знищений, не розвернутий, зранку 24 лютого сушкою, було інтерв'ю тут на цензорі одного із оборонців міста, де він розповідав про знищення комплексу.
Чому б ЗЄ не віддати всі свої гроші тим, кому вони потрібніші?
зе!поц роздає, тисячу грн всім наліво та на право!
правда, не свою а нашу ж, але то таке....
З своїх ЗЄ ні копійки не витратив навіть на шкарпетки для бійців.
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
"Почему
ГонтареваКирилла Шевченко прячется в Лондонеза границей ?"
Не зрозуміло чому те що було заміновано було розміновано....хоча тут є "нюанс" - не дуже зручно там асфальт було прокладати
Ще раз Вальодья підтвердив власну тупість.
Інфантильне дурнувате дитя, уособлення 73% його виборців.
Це ППО Європи! Твоє ППО в асфальті! далбайоб!
А після цього, зеля підпише капітуляцію.
Але ж ви були першою порохоботкою тут років 6 тому.
Чому перевзулися?
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02x1NhRrgYJq6GWHaDP1jGkEeK82HzK3ghxoGDLw6C5zaHENVfbq8noZzGkhL4ENGrl?__cft__[0]=AZWY3YlA8YKm3abujhJAs_liIem5SFnGJCIxg1pX7rBy2b-UrGwx-PaXvQ7sYbvre0iQ3uxVJe8GD96d9ICYfZ-7El_a2qbZWi1fknf7dVw0t9L5aqj9f0nUYoGL6GvB7h_-24XPCKPuEZWmqbemfmRC&__tn__=%2CO%2CP-R Найбільше лицемірство це дорікати Заходу "недостатністю ППО" - і одночасно просирати сотні мільярдів різними "підземними будівництвами" та спецпенсіями "заслуженим інвалідам".
Купуйте ППО. Продадуть, світ цинічний.
(Продадуть, як росіяни самі продавали обладнання на українські літаки в часи "режима Порошенка")
Це в мільйон разів реальніше та надійніше ніж бідкатись на камери, вводячи в оману вже тисячу разів обдурений вами народ.
На фронті половину РЕБу поставляють волонтери та закуповують самі бійці - масштабуйте це на захист міст та інфраструктури.
Обласні ВІЙСЬКОВІ адміністрації не мають займатись схематозами та перерозподілом потоків в медицині і жкг - а займатись ВИКЛЮЧНО обороною.
Якщо продовжите свої позітівні викрутаси на "єдиному" та заробляння на "оновленних зупинках" - масштабуються Селідове з Покровськом, війна все спише разом з вами.
От і задавай ці питання своїм прихвосням!
А то манери як у гопника з підворіття: а чого це ви нам не даєте своє ппо!
Ім це ппо не з неба впало: його купували за кошти платників податків і призначене воно не для того щоб роздавати!
Яке ж воно кон4ене...
русня під санкціями виробляє 100+ ракет на місяць.
Патужна ******* незламинх зермаків - 100 на рік єдве зробили з усією підтримкою заходу без обмежень по доступу до потрібних технолій.
Так переможемо!!
viterzistepy:
Результат їхнього виробництва ми бачимо по постіним атаках наших міст. Що крім слів є з нашого боку? може я пропустив.
- зе депутати типу шевченка ще досі як і опзжісти продовжують відкрито працювати на ворога
- колишній мусор януковоща керує правоохоронними органами,які замість того щоб воювати з ворогом,воюють з народом,де зараз адвокат Гура,де Крижанівський?
- чому досі сере в голови людям телеграмофон?
- чому баканов,менший та більший?
- чому держслужбовці інваліди-пенсіонери не воюють а крадуть?
- чому весна прийшла не посадили ні мільярди мільярдів дерев ні дронів ні хоча б Кирюшу тимошку,що на великих та малих заробляв?
- чому яйця по 17,чи пів прокуратури інвалідів,дорівнює посаді посла в круті країни?
- чому знову друзі все а іншим закон?
- чому за кордоном люся абдристович,зп зелесаньок,лівославний бодідібілдер?
- чому замість закону про зброю, та армію добровольців в тилу,маємо знищені ДФТГ,та тих саміх дозвільників зі статками як у бізнесменів?
- чому ***** Сівковича продовжує знищувати бізнес,чому гімнотманцев має таку владу?
- чому завгосп відповідає за міжнародні відносини,та керує майже самим Найвеличнійшим лідором,та Феноменом європейської політики?
- чому бусіфікація тупа та знищення системи воєнкомів призвело до ненависті у молоді до людей у однострою?
- чому не має зараз діалогу з журналістами?
- чому безугла?
- чому Чонгар,чому верещук?
Чому,чому,чому...