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Новини
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Незрозуміло, чому у Європі ППО просто стоїть без діла замість рятувати тисячі життів в Україні, - Зеленський

Зеленський звернення 9 листопада

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони на тлі постійних російських атак.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що країн-агресор Росія продовжує обстрілювати українські міста ракетами та дронами.

"Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, по Донеччині, по Сумщині та Одесі. Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари", - сказав президент.

За словами Зеленського, під час кожної зустрічі із партнерами порушується питання про надання додаткових системи ППО для України.

"Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів", - сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) ППО (3143)


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Топ коментарі
+33
Незрозуміло, чому ти Зеля вперто зливаєш пуйлу території України, кожний день?
До повного оточення Курахового менше 17 км.
Українські військові зазначають, що якщо Курахове впаде - окупанти захоплять Покровськ.
Сподіваюсь, що у Зелі є план, якій завдить цьому.
Але якщо хтось в ОП вважає, що цьому рашистському наступу можуть завадити вечірний відосик, форула миру, план перемоги, роздача 1000 гривень,ітд. то мушу попередити, що не допоможе.
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09.11.2024 21:57
+27
тому що, це не твоє ППО! дурень!
Це ППО Європи! Твоє ППО в асфальті! далбайоб!
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09.11.2024 22:31
+25
не зрозуміло, хто таки відкрив Чонгар і шлях на Херсон-Миколаїв-Одесу? європа винна?
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09.11.2024 22:04
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Незрозуміло, чому ти Зеля вперто зливаєш пуйлу території України, кожний день?
До повного оточення Курахового менше 17 км.
Українські військові зазначають, що якщо Курахове впаде - окупанти захоплять Покровськ.
Сподіваюсь, що у Зелі є план, якій завдить цьому.
Але якщо хтось в ОП вважає, що цьому рашистському наступу можуть завадити вечірний відосик, форула миру, план перемоги, роздача 1000 гривень,ітд. то мушу попередити, що не допоможе.
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09.11.2024 21:57 Відповісти
Курахове приречене, але як це вплине на Покровськ?
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09.11.2024 22:03 Відповісти
Так само... і Покровськ буде приречений... а за ним вже Дніпропетровська область.
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09.11.2024 22:06 Відповісти
до штурма Запоріжжя - менше 30 км
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09.11.2024 22:05 Відповісти
Військові повідомляють, що рашисти концентрують свої війська на Запорізькому напрямку.
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09.11.2024 22:09 Відповісти
В конституцію Цапії пуйло записало Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську область і буде їх довбати, розпорошуючи нашу оборону по периметру. А Крим навіть не згадують, думають, що українці вже забулися за ту крадіжку? І Потужний мовчить про Крим і інші території, а колись так репетував, що здохби, а Крим не віддав би. Що сталося з вашим Лідером 73%?
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09.11.2024 22:58 Відповісти
План Ом@нський, і він захист Покровська не передбачає
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09.11.2024 23:34 Відповісти
В Європі ППО стоіть щоб було - як поляки хваляться - в нас є 29 МіГів - але вам не дамо
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09.11.2024 21:57 Відповісти
А яке ми маємо відношення до тих МИГів та до тих ППО ?
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09.11.2024 22:30 Відповісти
При президенстві Пороха Україна виробляла свої РЛС які є частиною ППО. ЗЕ-де наші радари? Там же де й ракети і мульйон посаджених дерев? Напевно федоров на кухні паяє разом з твоїм завгоспом.
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09.11.2024 22:41 Відповісти
Не принижуйте ЛідОра. Дерев було не мульйон, а мульярд.
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10.11.2024 12:05 Відповісти
Ніякого! - але вони ж самі кажуть шо потрібно допомагати - щоб рашка не розпоросилася далі
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09.11.2024 22:49 Відповісти
ти точно не маэш, ухилянте
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09.11.2024 23:15 Відповісти
Не зрозуміло. Чому ти говоришь про якесь ракетне озброєня якого нема. Треплешься вже 3 роки. А ще ти говоришь що ТЦК не має повноважень але вони плюють на закони та ходять із бойовою зброєю як карателі по селам. Ти хочешь демотувати українців чи то просто вітдав владу ХЗ кому чи може Єрмаку. Хтось реалізує план а ти тільки щось балакаєшь.
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09.11.2024 21:59 Відповісти
Йому теж не зрозуміла інформація яку його змушують читати з суфлера. Він би зараз по сцені скакав, рожі корчив, члєном на піаніно грав, любімого Ігаря Валєріча б десь в бані развлєкал, а не все це
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09.11.2024 22:41 Відповісти
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10.11.2024 10:54 Відповісти
3 липня 2020

Державне бюро розслідувань вилучило прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль, у трьох бригадах Повітряних сил. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.
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09.11.2024 22:01 Відповісти
Точніше в 7 дивізіонів с300 і повернули їх аж на 3 місяці війни, мабуть вже коли ті всі комплекси були втрачені.

Один біля Херсона був знищений, не розвернутий, зранку 24 лютого сушкою, було інтерв'ю тут на цензорі одного із оборонців міста, де він розповідав про знищення комплексу.
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09.11.2024 22:30 Відповісти
Виновные найдены, тут и видео конец...
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09.11.2024 22:02 Відповісти
Незрозуміло, чому у ЗЄ є гроші, а у 80% українців вже ні.

Чому б ЗЄ не віддати всі свої гроші тим, кому вони потрібніші?
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09.11.2024 22:02 Відповісти
то ви не в курсі?
зе!поц роздає, тисячу грн всім наліво та на право!
правда, не свою а нашу ж, але то таке....
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09.11.2024 22:09 Відповісти
Він роздає наші гроші, а не свої.

З своїх ЗЄ ні копійки не витратив навіть на шкарпетки для бійців.
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09.11.2024 23:08 Відповісти
не зрозуміло, хто таки відкрив Чонгар і шлях на Херсон-Миколаїв-Одесу? європа винна?
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09.11.2024 22:04 Відповісти
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

"Почему Гонтарева Кирилла Шевченко прячется в Лондоне за границей ?"
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09.11.2024 22:05 Відповісти
Незрозумилий шашлычник.
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09.11.2024 22:07 Відповісти
А ще 300 млрд. доларів лежать без діла. Віддайте все ішаку і воно успішно все просрає.
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09.11.2024 22:07 Відповісти
Європа має бути беззахисною ?!
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09.11.2024 22:12 Відповісти
А ти думав, що там насправді переймаються життями українців?
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09.11.2024 22:12 Відповісти
Таки он идиот... Это называется провал внешней политики
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09.11.2024 22:15 Відповісти
Не зрозуміло чому в Україні ППО не стояло "без діла" у лютому 2022 ....бо якби воно було то тепер не треба було б по всьому світу його шукати.
Не зрозуміло чому те що було заміновано було розміновано....хоча тут є "нюанс" - не дуже зручно там асфальт було прокладати
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09.11.2024 22:16 Відповісти
Не зрозуміло йому!
Ще раз Вальодья підтвердив власну тупість.
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09.11.2024 22:19 Відповісти
А скільки євриків у Європі стоять без діла
Інфантильне дурнувате дитя, уособлення 73% його виборців.
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09.11.2024 22:21 Відповісти
Не зрозуміло чому твій батько не користувався "іздєлієм номер 2"
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09.11.2024 22:22 Відповісти
незрозуміло... хоча, ні, зрозуміло, що ЕрЗе не здатен домовитися з європейцями, щоб передали Україні оті установки ППО...
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09.11.2024 22:27 Відповісти
короче, претензії "Байден, чому ми не в НАТО", але в новій транскрипції (щодо ППО) - продовжуються.
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09.11.2024 22:34 Відповісти
тому що, це не твоє ППО! дурень!
Це ППО Європи! Твоє ППО в асфальті! далбайоб!
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09.11.2024 22:31 Відповісти
хвате пис""ти давай 100 ракет запускай на мошкву...а то без діла стоять
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09.11.2024 22:32 Відповісти
не зрозуміло, як таке тупе жалюгідне створіння стало президентом
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09.11.2024 22:33 Відповісти
Факт в тому, що Зеля чітко виконує свій оманський договорняк з пуйлом, по здачі Донецької області пуйлу.
А після цього, зеля підпише капітуляцію.
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09.11.2024 22:51 Відповісти
Я пам'ятаю, як ви під цим же іменем, топили тут за владу Порошенко, а тепер називаєте всіх тут порохоботами.
Але ж ви були першою порохоботкою тут років 6 тому.
Чому перевзулися?
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09.11.2024 23:00 Відповісти
Да, поддерживала ПП, когда тут воем исходили за Коломойского, Семенченко, Савченко , а потом за Зе
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09.11.2024 23:09 Відповісти
Не зрозуміло чому гроші Зєшобли лежать в офшорах і під матрацами, а
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09.11.2024 22:35 Відповісти
Вони небезпідставно побоюються, що Великий Зільоний Наполіон просре усе що йому не дадуть і буде вимагати ще.
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09.11.2024 22:38 Відповісти
І дійсно, чому ті європейці не чують такого турботливого парнягу від наріду? Віддали б Боневтіку все, а самі б зустрічали кацапів з голими дупами, як Боневтік зробив в Україні. І не соромно цьому хрипластому постійно звинувачувати партнерів, а самому і палець об палень ек вдаривши. А своє що небуть не пробував робити?
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09.11.2024 22:52 Відповісти
А стурбованість Заходу невже не захищає Україну?
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09.11.2024 22:58 Відповісти
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09.11.2024 22:59 Відповісти
от же клята Європа... і "наші 300 млрд Євро" не віддають, і "нашу ППО" у себе тримають
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09.11.2024 23:03 Відповісти
Зеля переживає, щоб йому вистачило, якщо пуйло його кине..
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09.11.2024 23:14 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZWY3YlA8YKm3abujhJAs_liIem5SFnGJCIxg1pX7rBy2b-UrGwx-PaXvQ7sYbvre0iQ3uxVJe8GD96d9ICYfZ-7El_a2qbZWi1fknf7dVw0t9L5aqj9f0nUYoGL6GvB7h_-24XPCKPuEZWmqbemfmRC&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас :

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid02x1NhRrgYJq6GWHaDP1jGkEeK82HzK3ghxoGDLw6C5zaHENVfbq8noZzGkhL4ENGrl?__cft__[0]=AZWY3YlA8YKm3abujhJAs_liIem5SFnGJCIxg1pX7rBy2b-UrGwx-PaXvQ7sYbvre0iQ3uxVJe8GD96d9ICYfZ-7El_a2qbZWi1fknf7dVw0t9L5aqj9f0nUYoGL6GvB7h_-24XPCKPuEZWmqbemfmRC&__tn__=%2CO%2CP-R Найбільше лицемірство це дорікати Заходу "недостатністю ППО" - і одночасно просирати сотні мільярдів різними "підземними будівництвами" та спецпенсіями "заслуженим інвалідам".

Купуйте ППО. Продадуть, світ цинічний.

(Продадуть, як росіяни самі продавали обладнання на українські літаки в часи "режима Порошенка")

Це в мільйон разів реальніше та надійніше ніж бідкатись на камери, вводячи в оману вже тисячу разів обдурений вами народ.

На фронті половину РЕБу поставляють волонтери та закуповують самі бійці - масштабуйте це на захист міст та інфраструктури.

Обласні ВІЙСЬКОВІ адміністрації не мають займатись схематозами та перерозподілом потоків в медицині і жкг - а займатись ВИКЛЮЧНО обороною.

Якщо продовжите свої позітівні викрутаси на "єдиному" та заробляння на "оновленних зупинках" - масштабуються Селідове з Покровськом, війна все спише разом з вами.
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09.11.2024 23:16 Відповісти
незрозуміло, чому восени-взимку 2021-2022 років продовжували класти асфальт замість того, аби виробляти ракети й розгортати військо. от мені незрозуміло - чому?! га, зелений підоре?! може, у вечірньому гундосику завтра ввечері поясниш?!
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09.11.2024 23:28 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/tupaia-byomassa-otets-zelenskoho-ob-ukrayntsakh-kotorie-razocharovalys-v-prezydente-204872.html
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10.11.2024 00:07 Відповісти
Щось зєлька сильно верещить, напевно, у ЄС йому статус біженця вже не нададуть, коли тікати придеться
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10.11.2024 00:07 Відповісти
"Тупая биомасса" - отец Зеленского об украинцах, которые разочаровались в президенте... https://www.5.ua/ru/obshchestvo/tupaia-byomassa-otets-zelenskoho-ob-ukrayntsakh-kotorie-razocharovalys-v-prezydente-204872.html
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10.11.2024 00:11 Відповісти
Незрозуміло, чому гроші необхідні для оборони витрачають на такі речі як оновлення автопарків для органів державної влади, телемарафон, ремонт автомобільних доріг, технопаркі та багато інших речей, без якіх можна легко обійтися.
От і задавай ці питання своїм прихвосням!
А то манери як у гопника з підворіття: а чого це ви нам не даєте своє ппо!
Ім це ппо не з неба впало: його купували за кошти платників податків і призначене воно не для того щоб роздавати!
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10.11.2024 00:11 Відповісти
ключове слово "дайте"
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10.11.2024 00:39 Відповісти
незрозуміло взагалі накуя сидить в кріслі президента України "рашистський зелений слуга",котрий сам не робить для України рівним рахунком нікуя,але до сусідів заглядає постійно в рот
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10.11.2024 00:55 Відповісти
В Україні не залишилось нікого, на кого можна ще перекласти свою неспроможність бути справжнім політиком, а не читачем суфлеру. Прийшов час перекладати відповідальність на знеособлену Європу.
Яке ж воно кон4ене...
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10.11.2024 02:08 Відповісти
А в чому він не правий. Навіщо їм ці ППО, щоб було? Хто їх буде бомбити? КНДР?
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10.11.2024 03:06 Відповісти
Тобі вже тут сто раз написати, довбень!
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10.11.2024 06:31 Відповісти
Дебілам на памятку тупим ножем по кінчику детородного гаджета - ви теж думали в 2019 році шо треба тільки в глаза пасматреть і на хрена стрілять, як можна на шашличкі з шаурмой. І хто на нас нападе у Трускавце під охраной Авакава.
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10.11.2024 08:12 Відповісти
Надпотужна заява!!!
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10.11.2024 07:36 Відповісти
Оце його в мадьярщині тиркнуло...до сих пір не може відійти....
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10.11.2024 08:05 Відповісти
Іди до біса,ідіот
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10.11.2024 09:19 Відповісти
Охриніти....він ціленаправлено хамить союзникам
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10.11.2024 09:18 Відповісти
Guido Fawkes:

русня під санкціями виробляє 100+ ракет на місяць.

Патужна ******* незламинх зермаків - 100 на рік єдве зробили з усією підтримкою заходу без обмежень по доступу до потрібних технолій.

Так переможемо!!

viterzistepy:

Результат їхнього виробництва ми бачимо по постіним атаках наших міст. Що крім слів є з нашого боку? може я пропустив.
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10.11.2024 09:22 Відповісти
Незрозуміло чого твої сто ракет не летять, і не ******** мордор.
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10.11.2024 09:32 Відповісти
Да и коррупции там меньше и политики зависят от народа.Поставь ермака и татарова вместо ппо.
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10.11.2024 10:36 Відповісти
https://meta.ua/uk/news/politics/227082-tsivilni-zmozhut-zastosovuvati-zadeklarovanu-zbroyu-dlya-vidsichi-agresiyi-proti-********-kabmin/ Цивільні зможуть застосовувати задекларовану зброю для відсічі агресії проти України - Кабмін - та народ не такий тупий, за якого ви його маєте
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10.11.2024 10:57 Відповісти
Незрозуміло чому:
- зе депутати типу шевченка ще досі як і опзжісти продовжують відкрито працювати на ворога
- колишній мусор януковоща керує правоохоронними органами,які замість того щоб воювати з ворогом,воюють з народом,де зараз адвокат Гура,де Крижанівський?
- чому досі сере в голови людям телеграмофон?
- чому баканов,менший та більший?
- чому держслужбовці інваліди-пенсіонери не воюють а крадуть?
- чому весна прийшла не посадили ні мільярди мільярдів дерев ні дронів ні хоча б Кирюшу тимошку,що на великих та малих заробляв?
- чому яйця по 17,чи пів прокуратури інвалідів,дорівнює посаді посла в круті країни?
- чому знову друзі все а іншим закон?
- чому за кордоном люся абдристович,зп зелесаньок,лівославний бодідібілдер?
- чому замість закону про зброю, та армію добровольців в тилу,маємо знищені ДФТГ,та тих саміх дозвільників зі статками як у бізнесменів?
- чому ***** Сівковича продовжує знищувати бізнес,чому гімнотманцев має таку владу?
- чому завгосп відповідає за міжнародні відносини,та керує майже самим Найвеличнійшим лідором,та Феноменом європейської політики?
- чому бусіфікація тупа та знищення системи воєнкомів призвело до ненависті у молоді до людей у однострою?
- чому не має зараз діалогу з журналістами?
- чому безугла?
- чому Чонгар,чому верещук?
Чому,чому,чому...
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10.11.2024 14:37 Відповісти
 
 