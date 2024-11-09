Незрозуміло, чому у Європі ППО просто стоїть без діла замість рятувати тисячі життів в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони на тлі постійних російських атак.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що країн-агресор Росія продовжує обстрілювати українські міста ракетами та дронами.

"Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, по Донеччині, по Сумщині та Одесі. Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари", - сказав президент.

За словами Зеленського, під час кожної зустрічі із партнерами порушується питання про надання додаткових системи ППО для України.

"Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів", - сказав глава держави.

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