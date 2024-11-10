РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости
2 484 4

В Харькове раздался взрыв (обновлено)

Вибух у Харкові

Утром 10 ноября 2024 года в Харькове прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об опасности.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове прогремел взрыв. Возможны еще удары по городу - будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

"Харьков срочно в укрытие", - информировали Воздушные силы.

Читайте: В Одессе во время атаки российских БПЛА раздались взрывы, работает ПВО

Никаких подробностей относительно удара войск РФ по Харькову на эту минуту нет.

Обновленная информация

Как позже проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.

Профильные службы выехали на осмотр.

взрыв (6721) Харьков (7437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українців не припинять вбивати, поки зеленський при владі.
показать весь комментарий
10.11.2024 10:10 Ответить
А при каком презе прекратят? Мы же выбрали его и всех предыдущих. Я не вопросом на вопрос отвечаю. Давайте срочно его менять. Сто раз и давно печатал. Нас спасёт только полное внешнее управление. Можно смеяться. Но столько крови уже пролито и потеряно людей.
показать весь комментарий
10.11.2024 12:14 Ответить
В тебе вже був нормальний президент, але ти вибрав зеленського. І не кажи, що ти зелю не обирав. Я вас, даунів зеленомордих, з двох слів розпізнаю. Хочеш, щоб країна розвивалась правильно, заборони собі ходити на вибори.
показать весь комментарий
10.11.2024 13:29 Ответить
А на запах не пробовал определять? Собаки говорят---лучше метода нет. В первом туре голосовал за Смешко. А когда увидел кто вышел во второй тур---не пошёл на выборы. Ясно стало, что выскочка вскочет. Во время войны выбирают или военного или спец-службу.
показать весь комментарий
10.11.2024 20:53 Ответить
 
 