В Харькове раздался взрыв (обновлено)
Утром 10 ноября 2024 года в Харькове прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об опасности.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове прогремел взрыв. Возможны еще удары по городу - будьте осторожны!", - говорится в сообщении.
"Харьков срочно в укрытие", - информировали Воздушные силы.
Никаких подробностей относительно удара войск РФ по Харькову на эту минуту нет.
Обновленная информация
Как позже проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.
Профильные службы выехали на осмотр.
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Роман Агафонов
показать весь комментарий10.11.2024 10:10 Ответить Мне нравится 1
Борис Дородный #516688
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Роман Агафонов
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Борис Дородный #516688
показать весь комментарий10.11.2024 20:53 Ответить Мне нравится 0
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