В Харькове раздался взрыв (обновлено)

Утром 10 ноября 2024 года в Харькове прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об опасности.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове прогремел взрыв. Возможны еще удары по городу - будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

"Харьков срочно в укрытие", - информировали Воздушные силы.

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Никаких подробностей относительно удара войск РФ по Харькову на эту минуту нет.

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Как позже проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.

Профильные службы выехали на осмотр.